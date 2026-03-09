Как носить брошь и не выглядеть "как бабушка": 5 стильных приемов

Вы узнаете:
Брошь снова становится трендовым украшением и одним из самых интересных аксессуаров для модниц. Благодаря современной стилизации она может менять силуэт вещей и даже создавать новые акценты в образе. Главред расскажет, как носить брошь в 2026 году, чтобы выглядеть современно и стильно.
Эксперт allen_stylist в TikTok назвала 5 модных способов стилизации броши:
- на лацкане жакета;
- на воротнике пальто или пиджака;
- на брюках;
- на свитерах или накидках;
- на талии.
Брошь на лацкане жакета
Самый популярный вариант — украсить брошью лацкан пиджака. Такой способ давно стал классикой, однако в 2026 году стилисты предлагают усложнять образ и использовать сразу несколько украшений. Например, можно прикрепить две или три небольшие броши рядом — это сделает образ более интересным и фактурным.
Брошь на воротнике пальто
Еще один стильный вариант — когда украшение соединяет обе части воротника пальто между собой, создавая аккуратный и необычный акцент.
Это не только элемент стиля, но и практичное решение. Когда погода прохладная, брошь помогает закрыть вырез пальто, поэтому образ выглядит более собранным и одновременно становится теплее. Особенно эффектно этот прием смотрится весной, когда верхняя одежда еще остается частью ежедневных образов.
Брошь на брюках
Один из самых смелых вариантов — прикрепить брошь к брюкам. Такой способ пришел с модных подиумов и постепенно становится популярным в повседневном стиле.
Лучше всего он смотрится на широких брючинах. Брошь придает образу необычность и подчеркивает фактурность ткани.
Брошь вместо узла
Брошь может выполнять не только декоративную, но и практическую функцию. Например, ею можно скреплять свитера или накидки.
Это отличная альтернатива массивным узлам, которые часто выглядят неаккуратно. Брошь помогает создать более сложный и продуманный образ.
Брошь на талии
Еще один интересный способ стилизации — использовать брошь на талии. Она может помочь приталить объемный свитер или блузу. К тому же драпировка сейчас снова в моде, поэтому это простой способ освежить базовые вещи в гардеробе и посмотреть на них по-новому без сложных стилистических приемов.
Как стилизовать брошь — больше способов в видео:
@_natalikim Follow for more fashion hacks ✨ #stylingtips#howtostyle#stylingideas#brooch#stylinghacks#outfitideas♬ original sound - logan
