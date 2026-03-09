Как носить брошь и не выглядеть "как бабушка": 5 стильных приемов

Современная стилизация броши позволяет посмотреть на привычные вещи по-новому.

Как носить брошь / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, annieklessig, KarinaKochetkova

Вы узнаете:

Как стилизовать брошь в образе

Где можно носить брошь

Брошь снова становится трендовым украшением и одним из самых интересных аксессуаров для модниц. Благодаря современной стилизации она может менять силуэт вещей и даже создавать новые акценты в образе. Главред расскажет, как носить брошь в 2026 году, чтобы выглядеть современно и стильно.

Эксперт allen_stylist в TikTok назвала 5 модных способов стилизации броши:

на лацкане жакета;

на воротнике пальто или пиджака;

на брюках;

на свитерах или накидках;

на талии.

Брошь на лацкане жакета

Самый популярный вариант — украсить брошью лацкан пиджака. Такой способ давно стал классикой, однако в 2026 году стилисты предлагают усложнять образ и использовать сразу несколько украшений. Например, можно прикрепить две или три небольшие броши рядом — это сделает образ более интересным и фактурным.

Броши на жакете / фото: pinterest.com, Cmn0526

Брошь на воротнике пальто

Еще один стильный вариант — когда украшение соединяет обе части воротника пальто между собой, создавая аккуратный и необычный акцент.

Это не только элемент стиля, но и практичное решение. Когда погода прохладная, брошь помогает закрыть вырез пальто, поэтому образ выглядит более собранным и одновременно становится теплее. Особенно эффектно этот прием смотрится весной, когда верхняя одежда еще остается частью ежедневных образов.

Брошь на пальто / фото: pinterest.com, KaterynaKush

Брошь на брюках

Один из самых смелых вариантов — прикрепить брошь к брюкам. Такой способ пришел с модных подиумов и постепенно становится популярным в повседневном стиле.

Лучше всего он смотрится на широких брючинах. Брошь придает образу необычность и подчеркивает фактурность ткани.

Брошь на брюках / фото: pinterest.com, ummjudie

Брошь вместо узла

Брошь может выполнять не только декоративную, но и практическую функцию. Например, ею можно скреплять свитера или накидки.

Это отличная альтернатива массивным узлам, которые часто выглядят неаккуратно. Брошь помогает создать более сложный и продуманный образ.

Брошь на свитере / фото: pinterest.com, tamri_coco

Брошь на талии

Еще один интересный способ стилизации — использовать брошь на талии. Она может помочь приталить объемный свитер или блузу. К тому же драпировка сейчас снова в моде, поэтому это простой способ освежить базовые вещи в гардеробе и посмотреть на них по-новому без сложных стилистических приемов.

Как стилизовать брошь — больше способов в видео:

Об источнике: Alllen Stylist Alllen Stylist — украинская стилистка и блогер, которая рассказывает о моде и стиле в TikTok. В своем блоге она рассказывает о модных трендах и дает полезные советы по стилю.

