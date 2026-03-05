Капсульный гардероб на весну 2026: как создать 60 модных образов из 12 вещей

Стилист рассказала секреты базового гардероба на весну.

Капсульный гардероб - весна 2026 / коллаж: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как сделать капсульный гардероб

Какие вещи входят в капсульный гардероб на весну

Весной многие модницы задумываются об обновлении гардероба, но это не обязательно означает покупку большого количества новых вещей. Главред расскажет, как составить стильную и эффективную капсулу на новый сезон.

Стилист Анастасия Довгаль показала, как создать минималистичный гардероб на весну и составить десятки образов всего из нескольких базовых вещей. По словам эксперта, капсула на весну из 12 вещей позволила ей составить более 60 различных сочетаний для повседневной жизни.

Какие вещи входят в капсульный гардероб

Чтобы создать функциональный весенний гардероб 2026, стилист советует начать с нескольких базовых низов и большего количества верхов.

В свою капсулу она добавила:

классические брюки

юбку

джинсы

два лонгслива

две рубашки

блузы

джемпер

свитшот

пиджак

тренч

Эксперт добавляет, что все вещи должны сочетаться между собой, ведь только тогда капсульный гардероб на весну 2026 будет работать максимально эффективно.

Капсула на весну / фото: tiktok.com, doremi.uaa

Как правильно составить капсульный гардероб

Стилист подчеркивает, что главный принцип капсулы — баланс между верхом и низом.

"Очень важно, чтобы в вашей капсуле было больше "верхов", чем "низов", и чтобы вещи максимально отличались по цвету, фасону, ткани и крою."

Именно благодаря этому один и тот же элемент гардероба можно сочетать с разными вещами, создавая новые образы.

Капсульный гардероб / фото: tiktok.com, Sophie Apps

Минималистичный гардероб на весну

По словам стилиста, такая капсула подойдет для разных событий — от работы до прогулок или встреч с друзьями. Кроме того, многие вещи из капсулы можно носить и в другие сезоны. Например, джинсы, классические брюки, рубашку или пиджак легко интегрировать в гардероб в течение года.

"Эту капсулу я создавала на любой случай жизни: и на работу, и на кофе с подругой, и на свидание, и на прогулку. Стильные образы — это не об огромном шкафу. Даже из небольшого количества одежды можно составить много классных луков на каждый день", — считает Анастасия Довгаль.

Как составить капсульный гардероб на весну — смотрите видео:



Об источнике: Анастасия Довгаль Анастасия Довгаль – стилист, ведущая свой блог о моде и стиле на платформе TikTok. Эксперт рассказывает, как сочетать одежду на каждый день и составить свой гардероб максимально эффективно для кошелька и внешнего вида.

