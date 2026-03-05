Укр
Москва освободила двух пленных ВСУ, но передала их Венгрии - реакция Украины

Анна Косик
5 марта 2026, 12:31
Украинская сторона оценила скоординированные действия венгерских и российских властей.
освобождены из плена военные и Сийярто
Двух украинских военнослужащих Москва отдала Венгрии / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/szijjarto.peter.official

Главное:

  • Москва передала Венгрии двух военнослужащих ВСУ, которые были в плену
  • Сьиарто призвал венгров держаться подальше от войны в Украине
  • Координационный штаб осудил передачу Венгрии украинских военнопленных

3 марта во время разговора с кремлевским диктатором и военным преступником премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил правителя Кремля об освобождении из плена двух военных, которые служили в рядах ВСУ.

Сегодня, 5 марта, глава МИД Венгрии Петр Сийярто сообщил, что во время его визита в Москву страна-агрессор Россия отдала двух пленных военнослужащих, имеющих венгерское и украинское гражданство.

видео дня

"Вчера мы привезли военнопленных из Москвы... Мы, венгры, должны всеми силами выступать за мир, и наша важнейшая задача – никогда не допустить, чтобы Венгрия втянулась в эту войну, которая происходит в соседней стране. Мы должны держаться в стороне от этой войны и защищать каждого венгра от последствий этой войны и от самой войны", - говорится в сообщении министра.

Во время общения с журналистами Сийярто отметил, что Путин ничего не просил взамен за военнопленных. Узнали о них в Венгрии, по словам министра, после обращений одного из пленных и мамы другого военнослужащего.

Как в Украине отреагировали на инцидент

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что передача Россией двух пленных украинцев венгерской стороне является грубым нарушением международного гуманитарного права.

"Координационный штаб по вопросам пленных осуждает акт передачи граждан Украины между Венгрией и страной-агрессором и расценивает это как российскую провокацию. Ее цель - в очередной раз атаковать Женевские конвенции и международное право, а также является попыткой ухудшить отношения двух европейских стран в рамках гибридной агрессии России против Европы", - говорится в заявлении.

Также там отметили, что поддержка военных преступлений Москвы, манипулирование жизнями украинских военнопленных может быть расценено международными судами как участие в неспровоцированной агрессии против Украины.

"Мы призываем всех причастных к этой провокации отказаться от противоправных намерений и не делать украинских военнослужащих, попавших в российский плен в результате агрессии РФ, разменной монетой. В то же время требуем предоставить исчерпывающую информацию о состоянии здоровья пленных украинских граждан и дать возможность уполномоченным представителям Украины посетить наших Защитников", - добавили в координационном штабе.

Там также напомнили, что в 2023 году без согласования с Украиной в Венгрию уже было передано из России 11 украинских граждан.

Позиция Венгрии по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт приостанавливает поставки дизельного топлива в Украину до момента возобновления работы нефтепровода "Дружба".

Ранее представитель Венгрии фактически объявил ультиматум Киеву: пока транзит не будет возобновлен, страна будет блокировать любые важные для Украины решения в Евросоюзе.

Накануне также посол Венгрии при ЕС выразил возражения против механизма, предусматривающего заимствование средств путем выпуска долговых обязательств, гарантированных бюджетом Евросоюза.

Другие новости:

О персоне: Петер Сийярто

Петер Сийярто — венгерский консервативный политик, министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года, пишет Википедия.

Как и Орбан, Сийярто распространяет евроскептицизм, а также российскую пропаганду в вопросах, касающихся Украины и Грузии.

Венгрия военнопленные пленные освобождение Петер Сийярто Виктор Орбан
23:51

Когда обрезать деревья, чтобы не потерять урожай: названы оптимальные срокиВидео

23:12

В Украине могут ввести графики отключения воды - тревожный прогноз

23:01

"Такая же, как и дочь": Ольга Сумская попала в позорный скандал

