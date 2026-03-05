Готовы к обмену: Зеленский сказал, как Украина может получить ракеты для Patriot

Зеленский подчеркнул, что в Украине наблюдается дефицит ракет РАС-2, РАС-3.

https://glavred.info/war/gotovy-k-obmenu-zelenskiy-skazal-kak-ukraina-mozhet-poluchit-rakety-dlya-patriot-10746221.html Ссылка скопирована

Обмен технологиями с партнерами из Ближнего Востока / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Зеленского:

Украина готова обмениваться технологиями и оружием с партнерами из Ближнего Востока

В частности, возможен обмен дронов-перехватчиков на ракеты для Patriot

США могут сократить поставки противовоздушной обороны Украине

Украина открыта к обмену с партнерами из Ближнего Востока технологиями и оружием, в частности дронов-перехватчиков "Шахедов" на ракеты для Patriot. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Rai Italia.

"У нас были сигналы от партнеров с Ближнего Востока. Были удары иранских "Шахедов" по гражданским в этих странах. Они хотят от нас экспертизу. Мы открыты. Если их представители приедут, мы экспертизу дадим. Тем более что есть запрос от европейцев и от Соединенных Штатов Америки. К нам поступают запросы, что нужно с партнерами с Ближнего Востока поделиться опытом", - говорится в сообщении. видео дня

Он подчеркнул, что Украина сама находится в состоянии войны и испытывает дефицит оружия, которое есть у этих стран.

"У них есть ракеты для Patriot, но ракетами для Patriot сотни или тысячи "Шахедов" они не сбивают: это дорого. Для людей ничего не жалко, понятно, но у них просто нет столько ракет. Поэтому им нужны дроны-перехватчики, которые есть у нас. А у нас есть дефицит ракет РАС-2, РАС-3. Поэтому, если говорить об обмене технологиями, обмене оружием, я думаю, наша страна будет открыта для этого", - подчеркнул глава государства.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Угроза сокращения поставок ракет для ПВО

Зеленский также добавил, что иранский режим передавал России оружие, которым она убивала украинцев.

По его словам, сейчас эта обеспокоенность немного уменьшилась, потому что Иран вряд ли способен что-то передавать России в данный момент. Но сейчас по этим иранским лицензиям Россия сама производит соответствующие ракеты и дроны.

"Есть беспокойство из-за сигналов от Соединенных Штатов Америки, публичных и непубличных, которые говорят о продолжении этой военной операции, и что в связи с этим они будут рассчитывать на дополнительные системы ПВО для себя и союзников. А также будут тщательно смотреть на возможности своих производств РАС-2, РАС-3: это ракеты-перехватчики для Patriot. То есть беспокойство таково, что в случае длительной войны Америка может уменьшить поставки противовоздушной обороны, ракет для ПВО для Украины", - подытожил президент.

Patriot / Инфографика: Главред

Как можно противодействовать российской баллистике

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что российскую баллистику Украина может сбивать исключительно Patriot и SAMP/T, но Patriot и ракет к ним у нас мало.

По его словам, из-за этого есть другой, но очень сложный в реализации вариант - бить по пусковым установкам.

"Кроме активной обороны, мы можем начать настоящую охоту на российские пусковые установки, чтобы уничтожать их на территории РФ. Это очень сложная задача: их трудно выследить, зафиксировать, сопровождать и уничтожать. Но если мы говорим о каком-то противодействии, то оно может быть только таким", - отметил он.

ПВО - последние новости Украины

Как сообщал Главред, на фоне операции США в Иране Украина может столкнуться с критическим дефицитом американских ракет противовоздушной обороны. В то же время Россия, очевидно, не собирается прекращать удары по украинским городам.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявлял, что Берлин фактически исчерпал собственные запасы ракет для систем противовоздушной обороны и больше не может передавать их Украине напрямую со своих складов.

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский говорил, что в течение последних двух лет эффективность ПВО держится на уровне около 74%.

Читайте также:

О личности: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред