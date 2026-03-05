Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Готовы к обмену: Зеленский сказал, как Украина может получить ракеты для Patriot

Мария Николишин
5 марта 2026, 11:57
Зеленский подчеркнул, что в Украине наблюдается дефицит ракет РАС-2, РАС-3.
Готовы к обмену: Зеленский сказал, как Украина может получить ракеты для Patriot
Обмен технологиями с партнерами из Ближнего Востока / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Зеленского:

  • Украина готова обмениваться технологиями и оружием с партнерами из Ближнего Востока
  • В частности, возможен обмен дронов-перехватчиков на ракеты для Patriot
  • США могут сократить поставки противовоздушной обороны Украине

Украина открыта к обмену с партнерами из Ближнего Востока технологиями и оружием, в частности дронов-перехватчиков "Шахедов" на ракеты для Patriot. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Rai Italia.

"У нас были сигналы от партнеров с Ближнего Востока. Были удары иранских "Шахедов" по гражданским в этих странах. Они хотят от нас экспертизу. Мы открыты. Если их представители приедут, мы экспертизу дадим. Тем более что есть запрос от европейцев и от Соединенных Штатов Америки. К нам поступают запросы, что нужно с партнерами с Ближнего Востока поделиться опытом", - говорится в сообщении.

видео дня

Он подчеркнул, что Украина сама находится в состоянии войны и испытывает дефицит оружия, которое есть у этих стран.

"У них есть ракеты для Patriot, но ракетами для Patriot сотни или тысячи "Шахедов" они не сбивают: это дорого. Для людей ничего не жалко, понятно, но у них просто нет столько ракет. Поэтому им нужны дроны-перехватчики, которые есть у нас. А у нас есть дефицит ракет РАС-2, РАС-3. Поэтому, если говорить об обмене технологиями, обмене оружием, я думаю, наша страна будет открыта для этого", - подчеркнул глава государства.

Готовы к обмену: Зеленский сказал, как Украина может получить ракеты для Patriot
Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Угроза сокращения поставок ракет для ПВО

Зеленский также добавил, что иранский режим передавал России оружие, которым она убивала украинцев.

По его словам, сейчас эта обеспокоенность немного уменьшилась, потому что Иран вряд ли способен что-то передавать России в данный момент. Но сейчас по этим иранским лицензиям Россия сама производит соответствующие ракеты и дроны.

"Есть беспокойство из-за сигналов от Соединенных Штатов Америки, публичных и непубличных, которые говорят о продолжении этой военной операции, и что в связи с этим они будут рассчитывать на дополнительные системы ПВО для себя и союзников. А также будут тщательно смотреть на возможности своих производств РАС-2, РАС-3: это ракеты-перехватчики для Patriot. То есть беспокойство таково, что в случае длительной войны Америка может уменьшить поставки противовоздушной обороны, ракет для ПВО для Украины", - подытожил президент.

Готовы к обмену: Зеленский сказал, как Украина может получить ракеты для Patriot
Patriot / Инфографика: Главред

Как можно противодействовать российской баллистике

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что российскую баллистику Украина может сбивать исключительно Patriot и SAMP/T, но Patriot и ракет к ним у нас мало.

По его словам, из-за этого есть другой, но очень сложный в реализации вариант - бить по пусковым установкам.

"Кроме активной обороны, мы можем начать настоящую охоту на российские пусковые установки, чтобы уничтожать их на территории РФ. Это очень сложная задача: их трудно выследить, зафиксировать, сопровождать и уничтожать. Но если мы говорим о каком-то противодействии, то оно может быть только таким", - отметил он.

ПВО - последние новости Украины

Как сообщал Главред, на фоне операции США в Иране Украина может столкнуться с критическим дефицитом американских ракет противовоздушной обороны. В то же время Россия, очевидно, не собирается прекращать удары по украинским городам.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявлял, что Берлин фактически исчерпал собственные запасы ракет для систем противовоздушной обороны и больше не может передавать их Украине напрямую со своих складов.

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский говорил, что в течение последних двух лет эффективность ПВО держится на уровне около 74%.

Читайте также:

О личности: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ПВО Владимир Зеленский Ближний Восток новости Украины ЗРК Patriot
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Москва освободила двух пленных ВСУ, но передала их Венгрии - реакция Украины

Москва освободила двух пленных ВСУ, но передала их Венгрии - реакция Украины

12:31Мир
Если ФЛП или неполный день - запрещено: как работает программа єЯсла

Если ФЛП или неполный день - запрещено: как работает программа єЯсла

12:00Аналитика
Готовы к обмену: Зеленский сказал, как Украина может получить ракеты для Patriot

Готовы к обмену: Зеленский сказал, как Украина может получить ракеты для Patriot

11:57Война
Реклама

Популярное

Ещё
Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

"Знаю, что не прощу": Анна Борисюк высказалась о старшей сестре Паперной

"Знаю, что не прощу": Анна Борисюк высказалась о старшей сестре Паперной

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

О цветении можно не мечтать: 5 растений, которые нельзя обрезать весной

О цветении можно не мечтать: 5 растений, которые нельзя обрезать весной

Почти 100 лет носил имя "сына" Сталина - что это за город Украины

Почти 100 лет носил имя "сына" Сталина - что это за город Украины

Последние новости

12:59

Как получить почти 100% всходов семян: огородник раскрыл простой суперспособ

12:52

В Украине установят новые камеры фиксации скорости: список по областям

12:49

Танчинец публично обратился к сыну от первого брака и показал его — детали

12:31

Москва освободила двух пленных ВСУ, но передала их Венгрии - реакция Украины

12:29

По Никите Преснякову нанесли новый удар из РФ - что случилось

В Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала датыВ Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала даты
12:08

Что лучше не сажать на клумбе: список проблемных однолетних цветов

12:04

Семена взойдут быстрее: простой метод без дорогих стимуляторов

12:00

Если ФЛП или неполный день - запрещено: как работает программа єЯсла

11:57

Готовы к обмену: Зеленский сказал, как Украина может получить ракеты для Patriot

Реклама
11:52

Никакой не "хлопок": как по-украински правильно назвать резкий звук от хлопанья или удара

11:46

Капсульный гардероб на весну 2026: как создать 60 модных образов из 12 вещейВидео

11:42

Помолодел на 30 лет: мужчина показал фото новой стрижки, которое удивило

11:36

Гороскоп Таро на завтра 6 марта: Тельцам - решение, Львам - создавать

11:29

Яблони завалят урожаем: что посадить возле дерева

11:03

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

11:02

Начинают экономить: "Флеш" рассказал о новых дешевых дронах РФ на фронте

10:54

"Она изгой семьи": Агутин рассказал о трагедии родной женщины

10:51

Чем грозит России операция США в Иране: дипломат назвал основные рискиВидео

10:44

Много живой силы и важные склады РФ оказались в эпицентре ударов ВСУ - детали

10:43

Китайский гороскоп на завтра 6 марта: Змеям - ссоры, Петухам - негатив

Реклама
10:42

США заявляют о больших запасах оружия, но Трамп продолжает критиковать прошлые поставки Украине

10:37

Жена Цекало похудела еще больше: как она выглядит

10:32

"Думал всем надоел": Потап анонсировал громкое возвращение с Настей Каменских

09:57

В большом городе будут массово проверять людей и автомобили: в чем причина

09:46

"Показывала всегда": известная актриса высказалась о "романе" с Цымбалюком

09:29

Ретроградный Меркурий изменит жизнь трех знаков зодиака до 20 марта

09:29

РФ ударила по гражданскому судну в Чёрном море: есть раненые

09:28

Польшей прокатилась масштабная волна депортаций украинцев: что происходит

09:01

РФ ударила по побережью Одесской области, вспыхнули пожары: что известноФото

09:00

Виноват не Иран: что происходит с ценами на топливо в Украине и будет ли бензин по 65

08:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 марта (обновляется)

08:29

В НАТО заговорили о применении статьи 5 о коллективной обороне на фоне войны в Иране

08:18

Карта Deep State онлайн за 5 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Ракет на всех не хватит: из-за Ирана Украине предрекли проблему с ПВО - Reuters

08:05

Путину грозит переворот, в Кремле началось брожение: Огрызко – о страхах диктаторамнение

07:03

Более 60 взрывов за пару часов: два города в РФ массированно атаковали дроныВидео

05:49

Ленивый ужин из картофеля: рецепт божественного блюда менее чем за час

05:12

Гороскоп на завтра 6 марта: Ракам - радостные новости, Стрельцам - путешествие

04:39

История обезьянки Панча получила неожиданное продолжение - что с ним случилосьВидео

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с мячом за 49 с

Реклама
03:49

Никакой мистики: почему на самом деле во двор постоянно прилетает черная птица

03:30

Можно ли сушить волосы вниз головой: правда или миф

03:00

Им действительно повезет: фортуна вот-вот улыбнется четырем знакам зодиака

02:10

Бункер не спасет: почему ликвидация Хаменеи стала "черной меткой" для ПутинаВидео

02:00

Наталья Могилевская потрясла признанием о Тине Кароль

01:19

Как американцы сажают картошку: необычный способ без перекопкиВидео

00:46

Эпоха натяжных потолков в прошлом: 4 решения, которые делают интерьер элитным

04 марта, среда
23:51

Когда обрезать деревья, чтобы не потерять урожай: названы оптимальные срокиВидео

23:12

В Украине могут ввести графики отключения воды - тревожный прогноз

23:01

"Такая же, как и дочь": Ольга Сумская попала в позорный скандал

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия Ротару
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять