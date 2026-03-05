Укр
Польшей прокатилась масштабная волна депортаций украинцев: что происходит

Дарья Пшеничник
5 марта 2026, 09:28
Операция, охватившая все воеводства Польши 2–3 марта, стала настоящим испытанием для иностранцев, а особенно для украинцев.

В Польше массово задерживают и высылают украинцев / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • Польша провела самые масштабные миграционные рейды
  • 91 украинец получил решение о депортации
  • Контроль иностранцев в Польше резко усиливается

Польша провела самую жесткую за последние годы операцию по контролю миграции, и ее последствия больше всего ощутили именно украинцы. Более 27 тысяч силовиков за двое суток прочесали страну, проверяя места проживания и работы иностранцев. Результат - почти две тысячи задержанных, среди которых абсолютное большинство иностранцев составляют граждане Украины, пишет РБК-Украина со ссылкой на польские СМИ.

Масштабная операция против нелегальных мигрантов и преступников

По данным МВД Польши, рейды 2-3 марта охватили все воеводства страны. Полиция, пограничники и даже элитные подразделения кибербезопасности провели около 1800 точечных проверок. Цель - выявить тех, кто скрывается от правосудия или находится в Польше без законных оснований.

Министр внутренних дел Марцин Кервинский назвал операцию "первой большой проверкой 2026 года" и подтвердил, что подобные действия станут регулярными.

Почему украинцы - в центре внимания

Среди 147 иностранцев, задержанных по ордерам на арест, украинцы составляют самую большую группу - 91 человек. И это только за одну ночь. В целом украинцы составили более 60% всех задержанных нерезидентов.

Основные причины депортаций:

  • Просроченные документы - визы, разрешения на пребывание, статус временной защиты.
  • Нелегальная работа - самое распространенное нарушение среди трудовых мигрантов.
  • Угроза общественному порядку - более 20 украинцев признаны представляющими риск для безопасности.
  • Уголовные производства - часть задержанных находилась в розыске в ЕС.

География задержанных иностранцев выглядит так:

  • украинцы - 91;
  • грузины - 14;
  • белорусы - 8;
  • молдаване - 3;
  • россияне - 2.

Что ждет задержанных

Пограничная служба уже открыла более 110 производств по выдворению. Для большинства украинцев это означает:

  • аннулирование права на пребывание;
  • принудительное сопровождение к границе;
  • запрет на въезд в Шенген на срок от 6 месяцев до 5 лет.

Польские власти подчеркивают, что контроль будет только усиливаться. Эксперты советуют украинцам срочно проверить сроки действия документов и избегать любой неофициальной занятости - именно она чаще всего становится причиной депортации.

Украинцы за рубежом - последние новости

Как сообщал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который постепенно отменяет спецрежим для украинских беженцев и переводит их в единую систему временной защиты. Новые правила меняют пребывание, социальную поддержку и доступ к услугам, в частности ограничивают выплаты и медпомощь для взрослых.

Также в Чехии обсуждают возможный пересмотр закона lex Ukraine, регулирующего пребывание украинских беженцев. Председатель Палаты депутатов и лидер движения "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура заявил, что действующие правила якобы создают риски для безопасности государства и требуют обновления.

Кроме этого, в партии канцлера Германии ХСС предлагают усилить миграционную политику, в частности в отношении украинских мужчин, пригодных к службе, которых предлагают отправлять на родину. Соответствующие предложения изложены в проекте решения для зимнего совещания партии в монастыре Зеон.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

беженцы Польша
РФ ударила по гражданскому судну в Чёрном море: есть раненые

Польшей прокатилась масштабная волна депортаций украинцев: что происходит

"Знаю, что не прощу": Анна Борисюк высказалась о старшей сестре Паперной

"Знаю, что не прощу": Анна Борисюк высказалась о старшей сестре Паперной

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

Китайский гороскоп на сегодня 5 марта: Собакам - перемены, Змеям - проблемы

Китайский гороскоп на сегодня 5 марта: Собакам - перемены, Змеям - проблемы

О цветении можно не мечтать: 5 растений, которые нельзя обрезать весной

О цветении можно не мечтать: 5 растений, которые нельзя обрезать весной

"Настоящая любовь": Камалия впервые показала своего избранника

"Настоящая любовь": Камалия впервые показала своего избранника

