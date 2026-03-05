РФ ударила по побережью Одесской области, вспыхнули пожары: что известно

После удара РФ загорелись деревянные домики на базе отдыха.

Последствия атаки на Одесскую область / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

Армия РФ атаковала Белгород-Днестровский район

Возник пожар на территории неработающей базы отдыха

Погибших и пострадавших нет

В ночь на 5 марта российская оккупационная армия атаковала побережье Белгород-Днестровского района. Спасатели ликвидировали последствия атаки в Одесской области.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС, пожары вспыхнули на территории не работающей базы отдыха.

"Огонь охватил деревянные дома на общей площади 250 кв. Пожарные оперативно ликвидировали пожар, не дав огню распространиться на большую площадь", - говорится в сообщении.

Значительные повреждения получило соседнее здание. Также поврежены транспортные средства.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также подтвердил, что ночью враг снова атаковал юг региона ударными беспилотниками.

"В результате атаки произошло возгорание на территории бездействующей базы отдыха. Огонь охватил деревянные дома. Частично разрушено расположенное рядом четырехэтажное здание. Также поврежден гражданский транспорт. Возникшие пожары спасатели оперативно ликвидировали. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Обстрелы Россией Одессы и области - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 3 марта российская оккупационная армия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате пострадали объекты портовой и транспортной инфраструктуры.

В ночь на 17 февраля атаковала Украину дронами и ракетами. Под ударом оказалась и энергетика в Одесской области. Разрушения чрезвычайно серьезные и ремонт потребует длительного времени.

В результате российской атаки на Одесскую область в ночь на 13 февраля один человек погиб, шестеро - пострадали. Глава ОВА уточнил, что целью удара являлись объекты портовой, жилой, промышленной и энергетической инфраструктуры области. В порту повреждены склады с удобрением. Возникли пожары – загорелись 4 легковых автомобиля и грузовые вагоны.

В ночь на 12 февраля армия РФ в очередной раз атаковала энергетический объект ДТЭК. Это уже 31-я большая подстанция компании в Одесской области, которую повредил враг.

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

Зачем России Одесса: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что Одесса — ключевой логистический узел юга Украины, через который проходит значительный грузопоток — как гражданский, так и грузов двойного назначения.

"Именно через этот город осуществляется важная логистическая коммуникация, которая мешает России установить контроль над Черным морем и ограничить или остановить поставки, в частности грузов двойного назначения", - объяснил Коваленко в интервью Главреду.

Кроме того, Одесса имеет стратегическое значение с точки зрения возможного выхода к непризнанному Приднестровью и дальнейшего усиления влияния в регионе, включая Молдову.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

