РФ атаковала Одесскую область: повреждена портовая инфраструктура

В самой Одессе ночью звучала тревога, но разрушений нет.

Кипер сообщил о последствиях ночной атаки на Одесскую область / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com, ГосЧС

Кратко:

РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками

Повреждены объекты портовой и транспортной инфраструктуры

Разбит склад сухих грузов, повреждены контейнеры

В ночь на 3 марта российская оккупационная армия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате пострадали объекты портовой и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, поврежден склад сухих грузов и дорожные контейнеры, выбито остекление в административных зданиях. Возгорание не зафиксировано. К счастью, обошлось без пострадавших.

"На местах происшествия работают специальные и коммунальные службы. Правоохранители документируют очередные военные преступления страны-агрессора", - добавил Кипер.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, в самой Одесс ночью звучала воздушная тревога, но в городе обошлось без последствий. По его словам, коммунальные службы на своих местах социальный транспорт вышел на маршруты по графику.

Как писал Главред, минувшей ночью взрывы прогремели и в Харькове. В Шевченковском районе города обломки вражеского дрона повредили окна в многоквартирных домах и несколько автомобилей.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Обстрелы Россией Одессы и области - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 17 февраля атаковала Украину дронами и ракетами. Под ударом оказалась и энергетика в Одесской области. Разрушения чрезвычайно серьезные и ремонт потребует длительного времени.

В результате российской атаки на Одесскую область в ночь на 13 февраля один человек погиб, шестеро - пострадали. Глава ОВА уточнил, что целью удара являлись объекты портовой, жилой, промышленной и энергетической инфраструктуры области. В порту повреждены склады с удобрением. Возникли пожары – загорелись 4 легковых автомобиля и грузовые вагоны.

В ночь на 12 февраля армия РФ в очередной раз атаковала энергетический объект ДТЭК. Это уже 31-я большая подстанция компании в Одесской области, которую повредил враг.

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

Зачем России Одесса: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о стратегическом значении Одессы для России. По его словам, речь идет не о "сакральности", а о контроле над Чёрным морем.

Одесса — ключевой логистический узел юга Украины, через который проходит значительный грузопоток — как гражданский, так и грузов двойного назначения.

"Именно через этот город осуществляется важная логистическая коммуникация, которая мешает России установить контроль над Черным морем и ограничить или остановить поставки, в частности грузов двойного назначения", - объяснил Коваленко в интервью Главреду.

Кроме того, Одесса имеет стратегическое значение с точки зрения возможного выхода к непризнанному Приднестровью и дальнейшего усиления влияния в регионе, включая Молдову.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

