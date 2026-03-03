Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Сода с уксусом не помогут: кухонные привычки, которые тихо "убивают" трубы

Руслан Иваненко
3 марта 2026, 01:02
Эксперты рассказали, как ежедневные кухонные привычки постепенно сокращают срок службы труб и сантехники.
Раковина, вантуз
Как правильно утилизировать жир, чтобы не засорять трубы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Как правильно утилизировать жир и остатки еды
  • Почему измельчитель не спасает от засоров
  • Какие бытовые ошибки сокращают срок службы труб

Большинство кухонных привычек кажутся безопасными, пока не приходит счет за ремонт. Как выяснило издание Real Simple, именно ежедневные мелочи, а не крупные аварии, чаще всего разрушают сантехнику.

Главред решил разобраться, какие бытовые ошибки чаще всего приводят к глухим засорам, скрытым протечкам и дорогостоящему ремонту канализации, и собрал объяснения профессиональных сантехников.

видео дня

Жир в раковине — главный враг труб

Самая дорогая и одновременно самая распространенная ошибка — слив жира в кухонную раковину.

"Привычка номер один, которую нужно изменить — не смывать в раковину ничего, кроме остатков пищевых отходов", — отмечает мастер-сантехник и генеральный директор Aaron Services: Plumbing, Heating, Cooling Аарон Адамс.

Жир после охлаждения затвердевает и прилипает к стенкам труб, постепенно сужая их диаметр. Даже если залить его горячей водой, это лишь временно отсрочит проблему.

Эксперт по сантехнике и HVAC, владелица Doctor Fix It Plumbing, Heating, Cooling & Electric Меган Дозер объясняет: жир, растворенный в горячей воде, все равно остается жиром. Он остынет дальше по трубе и создаст новую засору.

По словам специалистов, такие отложения часто требуют гидродинамической очистки — одной из самых дорогих процедур в сфере обслуживания канализации.

Что делать:

  • соскабливать остатки пищи в мусорное ведро перед мытьем;
  • давать жиру остыть и утилизировать его отдельно;
  • не сливать масла и смазки в канализацию.

Беспорядок под раковиной скрывает опасные протечки

Сантехники предупреждают: загроможденный шкаф под мойкой — это не только эстетическая проблема.

Небольшие протечки могут оставаться незамеченными неделями или месяцами, если доступ к трубам ограничен. Последствия — поврежденная мебель, пол и дорогой ремонт.

Более того, страховые компании часто не покрывают длительные утечки, считая их следствием небрежности владельца.

Рекомендация: держать пространство под раковиной чистым и регулярно проверять состояние подводок и стыков.

Измельчитель отходов — не универсальное решение

Наличие измельчителя создает иллюзию, что можно смывать почти все. На самом деле ключевым фактором является количество.

Меган Дозер отмечает: даже условно "безопасные" продукты — цитрусовые кожуры или лед — в больших объемах могут вызвать засорение.

Особенно опасна регулярная утилизация кофейной гущи. Она не растворяется, а слипается и образует плотную массу, похожую на бетон.

Сода и уксус — миф об очистке труб

Популярный "домашний лайфхак" с содой и уксусом создает эффектный шипучий результат, но практической пользы для труб почти не имеет.

По словам Адамса, эта смесь слишком слаба для разрушения серьезных засоров. Она подходит для очистки поверхности раковины, но не внутренней части труб.

При засорах лучше использовать вантуз, сантехнический трос или обращаться к специалистам.

Кипяток вредит уплотнениям

Мытье жирных сковородок горячей водой — правильная практика, однако важно избегать кипятка.

Слишком высокая температура вредит резиновым уплотнителям, которые используются в большинстве кухонных сливных систем. Это может привести к медленным протечкам.

Оптимальное решение — дать воде остыть несколько минут после кипения.

Слишком мало моющего средства — больше жира в трубах

Попытка сэкономить моющее средство может иметь обратный эффект. Недостаточное количество мыла не растворяет жир полностью, и он оседает на стенках труб.

Эксперты советуют использовать столько средства, чтобы на поверхности сковороды образовывалась заметная пена. Это помогает эффективно смывать остатки жира и предотвращать накопление отложений.

Вывод

Большинство проблем с канализацией начинаются с мелких привычек. Регулярный слив жира, чрезмерное доверие к измельчителю, использование кипятка или "волшебных" домашних смесей — все это постепенно сокращает срок службы сантехники.

Читайте также:

Об источнике: Real Simple

Real Simple — американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

канализация кухня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Самые сильные удары еще впереди": в США назвали конкретные цели операции в Иране

"Самые сильные удары еще впереди": в США назвали конкретные цели операции в Иране

02:08Мир
В Киеве гремят мощные взрывы: украинцев предупредили об атаке вражеских БпЛА

В Киеве гремят мощные взрывы: украинцев предупредили об атаке вражеских БпЛА

22:07Украина
"Мы получили документы": Зеленский рассказал о планах нового наступления РФ

"Мы получили документы": Зеленский рассказал о планах нового наступления РФ

21:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Трамп готовит смену режимов в трех странах: в The Atlantic назвали новую цель

Трамп готовит смену режимов в трех странах: в The Atlantic назвали новую цель

Под удар попал стратегический объект: что известно о ночной атаке на Новороссийск

Под удар попал стратегический объект: что известно о ночной атаке на Новороссийск

Китайский гороскоп на завтра 3 марта: Крысам - разочарования, Козлам - злость

Китайский гороскоп на завтра 3 марта: Крысам - разочарования, Козлам - злость

Гороскоп на завтра 3 марта: Овнам - развлечения, Скорпионам - приключения

Гороскоп на завтра 3 марта: Овнам - развлечения, Скорпионам - приключения

Слово скрыли во времена СССР: как по-украински сказать "хлопок"

Слово скрыли во времена СССР: как по-украински сказать "хлопок"

Последние новости

02:34

Запрограммированы на успех: чем особенны люди, рожденные в марте

02:12

Чмерковский во время гастролей по США попал в больницу - что произошло

02:08

"Самые сильные удары еще впереди": в США назвали конкретные цели операции в Иране

02:00

Муж предательницы Ани Лорак отказался иметь с ней детей - причина

01:31

Перестал скрывать: Усик заговорил о политических амбициях

Для удара по Одессе у РФ есть три сценария, ВСУ готовят оборону — КоваленкоДля удара по Одессе у РФ есть три сценария, ВСУ готовят оборону — Коваленко
01:30

РФ планирует нападение на страны НАТО: названа дата новой войны в ЕвропеВидео

01:02

Сода с уксусом не помогут: кухонные привычки, которые тихо "убивают" трубы

02 марта, понедельник
23:57

Лук вырастет размером с кулак: простая схема посева без пикировкиВидео

23:50

Мария Бурмака рассказала топ-шутку от Нины Матвиенко

Реклама
23:09

Расширение отсрочек от мобилизации: важные изменения в Резерв+

23:02

Алан Бадоев признался, на какие средства живет во время войны

22:57

Не все очереди отключат свет: обновленный график для Днепра и области 3 марта

22:54

Почти полвека носил имя пилота Нестерова: о каком украинском городе идет речь

22:15

Алла Пугачева выбрала новую страну - что случилось

22:07

В Киеве гремят мощные взрывы: украинцев предупредили об атаке вражеских БпЛА

22:05

Стала ли атака на Иран открытием второго фронта мировой войны: анализ Горбачамнение

22:02

Как и когда сеять лук чернушку, чтобы получить крупные луковицы уже в этом году

21:57

Звезду "Холостяка-14" Половинкину увезла "скорая" - детали

21:57

Скандал на Паралимпиаде-2026: украинскую форму не допустили – в чем причина

21:45

Ольга Сумская рассказала о важном событии в жизни дочери: "Верь в себя"

Реклама
21:45

"Мы получили документы": Зеленский рассказал о планах нового наступления РФ

21:05

РФ готовит новое наступление: Коваленко назвал, какие направления под угрозой

20:49

Помощь против дронов при условии: Зеленский озвучил план лидерам Ближнего Востока

20:40

Сложный тест на IQ: только гении найдут перевернутые числа 47 и 37 за 13 секунд

20:11

"В случае необходимости": Трамп заявил о готовности отправить солдат в Иран

19:55

Несмотря на потепление: Тернопольскую область накроет непогода с туманом

19:50

Больше не "народная" цена: в Украине стремительно подорожал любимый фрукт

19:39

Накипь больше не проблема: невероятно простой способ очистки чайника за минутыВидео

19:28

Плита засияет за считанные минуты: простой способ поможет отмыть ее без лишних усилий

18:56

США готовят новый этап операции против Ирана: Трамп сделал важное заявление

18:40

Каким 4 знакам зодиака принесет финансовый успех Полнолуние 3 марта: гороскоп для каждого

18:29

В Украине подскочат цены: экономист назвал, что и когда подорожает

18:26

Скачок сразу на 10 гривен: бензин в Украине скоро может резко подорожать

18:16

Одна из стран ЕС тайно увеличит количество ядерных боеголовок - что известно

18:14

Только для своих: Орбакайте показала настоящую Пугачеву

17:33

РФ цинично ударила по поезду на Днепропетровщине: число пострадавших возросло

17:29

Выбили россиян: ВСУ пошли вперед и освободили 9 населенных пунктов

17:28

На Житомирщине ощутимо потеплеет: когда ожидается первая по-настоящему весенняя погода

17:27

Только один случай: когда нужно складывать зеркала авто на парковкеВидео

17:16

Доллар внезапно взлетел, а евро резко обесценился: новый курс валют на 3 марта

Реклама
17:08

"Еще не время": Козловский пояснил, почему не раскрывает причин увольнения из армии

16:44

"Мы в чужой стране": MamaRika с сыном попала в опасную ситуацию за границей

16:35

Почему после зимы аисты всегда возвращаются в Украину: ответ мало кто знаетВидео

16:30

Парадокс природы: как побережье превращается в одну из самых сухих зон планеты

16:11

Россия хочет сломить Украину новым террором: Зеленский рассказал, что готовит враг

16:07

ВСУ за зиму уничтожили больше оккупантов, чем враг привлек в свои ряды - Сырский

16:05

Потеплеет до +10, но есть опасность: какой будет погода на Львовщине 3 марта

15:43

Коричневая или белая: какая гречка считается более вкусной и полезнойВидео

15:28

Больше не жених и невеста: Тома Холланда и Зендею разоблачили на публикеВидео

15:27

Украинский рынок сигарет с 2022 года сократился почти вдвое

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять