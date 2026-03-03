Перестал скрывать: Усик заговорил о политических амбициях

Кем себя видит в будущем Александр Усик.

Александр Усик новости - боксер рассказал о карьере в политике / коллаж: Главред, фото: instagram.com/usyk_kate1505, instagram.com/usykaa

Кратко:

Александр Усик рассказал, сколько еще продлится его карьера боксера

Спортсмен рассказал, чем планирует заниматься дальше

Всемирно известный украинский боксер Александр Усик заговорил о своих планах на будущее. Он не стал скрывать, что его спортивная карьера выходит на финишную прямую, но он нашел новое поле для реализации своих амбиций.

Об этом чемпион рассказал в беседе с Андреем Бедняковым. Так стало известно, что Усик видит себя в политике. И не просто депутатом, а в кресле президента Украины.

"Я еще пару лет планирую побоксировать. А потом есть такие планы — поработать на государство. Ниже, чем президент, я никуда идти не собираюсь", - уверенно заявил боксер.

Александр Усик новости - боксер рассказал о карьере в политике / Скриншот YouTube

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

