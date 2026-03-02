Лук вырастет размером с кулак: простая схема посева без пикировки

Садовник рассказал, как правильно подготовить почву и емкости, чтобы рассада лука быстро росла и была крепкой.

Как подрезать листья и корни, чтобы рассада быстро адаптировалась на грядке / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот

Вы узнаете:

Как подготовить почву и емкости для посева лука

Когда и как проводить высадку рассады на грядку

Какой уход обеспечивает рекордный урожай лука

Выращивание лука из семян рассадным способом становится все более популярным среди украинских хозяев, ведь этот метод позволяет получить большой урожай уже за один сезон.

Главред решил рассказать о технологии, которая открывает доступ к разнообразным сортам — от сладких десертных до острых и позднеспелых, включая белый, красный и классический золотистый лук.

Подготовка почвы для рассады

По словам опытного садовода и автора YouTube-канала "Наша дача", основа успешного урожая — правильная подготовка почвы. Для рассады выбирают легкий, рыхлый субстрат, который засыпают в ящики слоем 5–6 см.

Схема посева и первые всходы

Посев проводят в небольшие борозды, семена располагают через 1 см, а между рядами оставляют 4–5 см. Такая схема позволяет избежать травматичной пикировки и сохранить корневую систему растений целой.

Первые всходы появляются уже на 4–7 день после посева. Эксперт советует не делать дополнительных подкормок на этапе рассады, ведь качественная почва обеспечивает достаточный запас питательных веществ.

Подготовка рассады к высадке

Подготовка рассады к высадке в открытый грунт длится 40–50 дней, после чего сеянцы становятся крепкими и готовыми к пересадке.

Перед высадкой опытный дачник советует подровнять корни и сократить зелень на треть, что способствует более быстрой адаптации к новым условиям. Оптимальное расстояние между бороздами на грядке — около 25 см, что обеспечивает достаточно места для развития крупных луковиц.

Что любит и чего не любит лук / Инфографика: Главред

Полив, подкормка и уход

Сразу после посадки грядки поливают раствором с удобрениями и корнеобразователями для стимуляции роста. Дальнейший уход включает регулярный полив, удаление сорняков и одну или две подкормки в течение сезона.

Эксперт подытоживает, что благодаря такой тщательной технологии можно получить крупные и сочные луковицы уже в середине лета, доказывая, что выращивание лука из семян — простой и эффективный способ получить рекордный урожай.

Как вырастить сочный лук из семян — смотрите подробное видео.

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!" На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству. Ведет канал его автор по имени Валерий. "Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.

