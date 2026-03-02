Скачок сразу на 10 гривен: бензин в Украине скоро может резко подорожать

Политолог подчеркнул, что цена нефти уже поднялась до 82 долларов за баррель.

https://glavred.info/economics/skachok-srazu-na-10-griven-benzin-v-ukraine-skoro-mozhet-rezko-podorozhat-10745393.html Ссылка скопирована

В Украине подскочат цены на бензин / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В Украине вырастут цены на бензин и газ

Стоимость может подскочить в ближайшие несколько дней

На это прямо повлияют события на Ближнем Востоке

Цены на бензин и газ в Украине могут существенно вырасти в ближайшие дни. Об этом заявил дипломат и политолог-международник Вадим Трюхан в эфире Киев24.

По его словам, на стоимость топлива сильно повлияют события на Ближнем Востоке.

видео дня

Он подчеркнул, что цена нефти уже поднялась до 82 долларов за баррель.

"Хотим мы этого или нет, эти события напрямую коснутся Украины уже в ближайшем будущем, в перспективе нескольких дней. Иранцы уже атакуют Саудовскую Аравию, одного из ключевых производителей, поставщиков нефти и газа", - говорит дипломат.

Трюхан отмечает, что события на Ближнем Востоке прямо ударят по Украине, ведь Путин будет пользоваться ситуацией.

"Потому что США и их союзники будут сейчас напрямую вовлечены в войну с Ираном. И они все свои ресурсы будут бросать на это. Им будет не до Украины", - говорится в заявлении.

По его мнению, из-за всех этих событий бензин в Украине может подорожать не на несколько гривен, а сразу на 5-10 гривен за литр.

Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Как стоимость нефти влияет на цену бензина в Украине

Эксперт рынка топлива Дмитрий Леушкин ранее говорил, что в Украине снова подорожает топливо, но причиной этого является не прекращение поставок по трубопроводу из Словакии и Венгрии, а курс валют и цена на нефть.

Он подчеркнул, что Ормузский пролив фактически является главной артерией мирового нефтяного рынка, поскольку через него проходит около 20% глобальных объемов поставок.

"Если движение танкеров там будет заблокировано или серьезно ограничено на длительное время, цены на нефть на волне паники могут вырасти до $100 за баррель", - считает эксперт.

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, топливный эксперт говорил, что стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС может вырасти еще на 1 гривню после того, как температура воздуха поднимется выше 0°C.

Руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявлял, что рост котировок нефти на мировых рынках и ослабление гривни по отношению к основным валютам могут спровоцировать подорожание топлива на АЗС.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Леушкин Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред