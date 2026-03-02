Один продукт категорически запрещено давать собакам: ветеринар раскрыл правду

Ветеринар Бен Симпсон-Вернон предупредил о рисках сальмонеллеза и кишечной палочки, которые скрываются за "натуральным" рационом.

Как и людям, собакам нужно сбалансированное питание для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. Однако потребности собаки существенно отличаются от человеческих. Если человеку необходимы разнообразные овощи наряду с источниками белка, то для собаки рацион должен быть специально адаптирован. Именно поэтому чаще всего ветеринары советуют выбирать качественный промышленный корм, разработанный с учетом потребностей животного и гарантированного баланса питательных веществ.

Почему ветеринары предостерегают от сырого мяса

Ветеринар Бен Симпсон-Вернон в TikTok заявил, что никогда не рекомендовал бы кормить свою собаку сырым мясом. По его словам, существует очень мало научных доказательств пользы сырого кормления, зато риски — хорошо задокументированы.

Специалист подчеркивает, что домашняя собака — не волк, и ей не нужен рацион из сырого мяса. Преимущества такого типа питания часто основаны на личных впечатлениях владельцев, а не на результатах исследований. В то же время ветеринары имеют достаточную подготовку в области питания животных и опираются именно на научные данные.

Какие риски несет кормление сырым мясом

Сырое мясо может содержать бактерии, паразитов и другие патогенные микроорганизмы, которые уничтожаются при термической обработке. Среди возможных опасностей:

заражение кишечной палочкой;

сальмонеллез;

риск распространения других инфекций.

Опасность касается не только животных, но и людей. Перекрестное заражение может произойти, если собака переносит сырое мясо по дому или контактирует с людьми сразу после еды.

Почему некоторые владельцы выбирают сырой рацион

Сторонники сырого кормления считают его более "натуральным" и утверждают, что оно улучшает состояние шерсти и повышает энергичность животного. Однако благотворительная организация PDSA отмечает, что научных доказательств преимущества сырого рациона над полноценным коммерческим кормом нет. Большинство положительных эффектов можно достичь благодаря любому сбалансированному питанию, которое соответствует возрасту и потребностям собаки.

Какие продукты категорически запрещены для собак

Некоторые продукты могут быть токсичными и даже смертельно опасными для животных. Среди них:

шоколад;

кофеин;

виноград и изюм;

лук, чеснок, лук-порей, зеленый лук, шалот;

алкоголь;

орехи макадамии;

продукты с ксилитом (подсластитель E967).

Какой корм выбрать для собаки

Рацион зависит от возраста, размера, уровня активности и индивидуальных особенностей животного. Качественный полноценный корм обычно обеспечивает все необходимые питательные вещества.

Большинство производителей предлагают отдельные формулы для щенков, взрослых собак и пожилых животных. Эти рационы учитывают изменение потребностей организма на разных этапах жизни. Переход на новый корм следует осуществлять постепенно.

Домашнее или сырое питание сложно сбалансировать самостоятельно, поэтому ветеринары рекомендуют отдавать предпочтение проверенным коммерческим продуктам.

О персоне: Бен Симпсон-Вернон Бен Симпсон-Вернон — британский ветеринарный хирург мелких животных, который приобрел широкую популярность благодаря активности в социальных сетях, в частности в TikTok. Симпсон-Вернон работает с домашними любимцами — преимущественно собаками и кошками. В своей практике он придерживается принципов доказательной ветеринарной медицины и выступает за научно обоснованный подход к лечению и питанию животных.

