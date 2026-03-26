Под ударом порты и энергетика: РФ атаковала Измаил в Одесской области

РФ снова ударила по Одесской области

В ночь на 26 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область дронами. Под удар беспилотников попала портовая инфраструктура и энергетика.

Детали атаки в Facebook сообщила Измаильская районная государственная администрация.

"Сейчас в воздушном пространстве чисто. Противник снова атаковал портовую и энергетическую инфраструктуру Измаильского района", - говорится в сообщении.

Там добавили, что повреждения зафиксированы в Измаиле и Вилковской общине.

Обновлено. Утром 26 марта глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате ночной атаки врага повреждения получила портовая, энергетическая и промышленная инфраструктура. Один человек пострадал.

Последствия атаки на Одесскую область / Фото: t.me/odeskaODA

Есть повреждения на территории предприятий, частично повреждено оборудование. На местах возникли пожары, их оперативно ликвидировали спасатели.

"Из-за атаки в отдельных населенных пунктах наблюдаются перебои с электроснабжением. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание. Продолжаются восстановительные работы", - добавил Кипер.

Воздушные атаки РФ по Одесской области - последние новости

Как писал Главред, вечером 24 марта вражеский дрон ударил по жилому дому на юге Одесской области. Вспыхнул пожар. Есть пострадавшая, один человек оказался под завалами.

В ночь на 23 марта оккупанты атаковали дронами Одесскую область. Под ударом оказались жилые дома в пригороде Одессы и портовая инфраструктура. В результате падения обломков в двух частных домах повреждены крыши и выбито остекление. Повреждение получил также склад на территории порта. К счастью, обошлось без пострадавших.

В ночь на 22 марта враг совершил атаку дронами по железной дороге. На Одесской железной дороге во время эвакуации пассажиров погибла проводница, еще один пассажир получил травмы средней тяжести.

В ночь на 20 марта Одесскую область атаковали российские ударные дроны. В результате удара БПЛА были повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса.

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

