Верхушечная гниль не страшна: чем подкормить помидоры через неделю после высадки

Первая подкормка томатов после высадки может существенно повлиять на будущий урожай. Какое удобрение использовать и как правильно его вносить.

Как подкормить помидоры после высадки в грунт

О чем вы узнаете

Чем подкормить томаты после высадки в грунт

Как избежать верхушечной гнили на плодах

После пересадки рассады томатов в открытый грунт или теплицу наступает важный момент — адаптация растений на новом месте. Именно в первую неделю закладывается фундамент будущего урожая. Огородники знают: чтобы помидоры не просто выжили, а пошли в активный рост, им нужна правильная поддержка — Главред расскажет подробнее.

Через несколько дней после высадки томаты нуждаются в стимуляции развития как корневой системы, так и зеленой массы. На канале "Наша дача" поделились проверенным методом первой подкормки, который помогает растениям окрепнуть и избежать болезней.

Чем подкормить томаты после высадки

Лучшим вариантом для первого этапа является кальциевая селитра (кальцинит). Это удобрение содержит оптимальный баланс азота (15%) и кальция (26%). Такое сочетание позволяет растению наращивать "скелет" — крепкий стебель и листья, не вызывая так называемого "жирения", когда куст становится слишком густым, но перестает плодоносить.

Азот поможет укрепить томаты, чтобы они не были тонкими, как мизинец, а стали хотя бы как большой палец. Мощный стебель — это скелет, это основа для мощной листвы и мощного урожая в дальнейшем. Но здесь всего 15% азота, и именно такое количество не приведет к жированию, в отличие от аммиачной селитры, где азот очень агрессивен, — отмечает автор видео.

Кальций в составе удобрения играет роль антистрессового компонента и укрепляет клетки растения. Раннее использование кальция является лучшей профилактикой верхушечной гнили — опасного заболевания, которое часто портит плоды томатов на этапе созревания.

Если начинать подкормку кальциевой селитрой, то мы не будем сталкиваться с этим страшным заболеванием — верхушечной гнилью, которая приводит к большим потерям урожая. Кальций укрепляет клетки растения, помогает пережить неблагоприятные условия и улучшает усвоение азота и калия.

Правила и дозировка

Перед внесением удобрения важно подготовить растения: за два часа до процедуры их следует полить обычной водой.

Рецепт рабочего раствора:

Для молодых растений достаточно 0,5–0,8 г кальциевой селитры на один куст.

В домашних условиях это примерно 12 г удобрения (одна столовая ложка без горки) на 12 литров воды.

Под каждое растение выливают 0,5 литра готового раствора.

Насколько мощной будет корневая система с самого начала, настолько мощным в дальнейшем будет само растение. На мощном растении будет мощный урожай. Корни мы уже запустили в развитие, а сейчас подтолкнем развитие зеленой массы: пусть растение увеличивается в размере, наращивает листья и стебель.

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!" На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству. Ведет канал его автор по имени Валерий. "Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", — написал он в своем профиле.

