Верхушечная гниль не страшна: чем подкормить помидоры через неделю после высадки

О чем вы узнаете
- Чем подкормить томаты после высадки в грунт
- Как избежать верхушечной гнили на плодах
После пересадки рассады томатов в открытый грунт или теплицу наступает важный момент — адаптация растений на новом месте. Именно в первую неделю закладывается фундамент будущего урожая. Огородники знают: чтобы помидоры не просто выжили, а пошли в активный рост, им нужна правильная поддержка — Главред расскажет подробнее.
Через несколько дней после высадки томаты нуждаются в стимуляции развития как корневой системы, так и зеленой массы. На канале "Наша дача" поделились проверенным методом первой подкормки, который помогает растениям окрепнуть и избежать болезней.
Чем подкормить томаты после высадки
Лучшим вариантом для первого этапа является кальциевая селитра (кальцинит). Это удобрение содержит оптимальный баланс азота (15%) и кальция (26%). Такое сочетание позволяет растению наращивать "скелет" — крепкий стебель и листья, не вызывая так называемого "жирения", когда куст становится слишком густым, но перестает плодоносить.
Азот поможет укрепить томаты, чтобы они не были тонкими, как мизинец, а стали хотя бы как большой палец. Мощный стебель — это скелет, это основа для мощной листвы и мощного урожая в дальнейшем. Но здесь всего 15% азота, и именно такое количество не приведет к жированию, в отличие от аммиачной селитры, где азот очень агрессивен, — отмечает автор видео.
Кальций в составе удобрения играет роль антистрессового компонента и укрепляет клетки растения. Раннее использование кальция является лучшей профилактикой верхушечной гнили — опасного заболевания, которое часто портит плоды томатов на этапе созревания.
Если начинать подкормку кальциевой селитрой, то мы не будем сталкиваться с этим страшным заболеванием — верхушечной гнилью, которая приводит к большим потерям урожая. Кальций укрепляет клетки растения, помогает пережить неблагоприятные условия и улучшает усвоение азота и калия.
Правила и дозировка
Перед внесением удобрения важно подготовить растения: за два часа до процедуры их следует полить обычной водой.
Рецепт рабочего раствора:
- Для молодых растений достаточно 0,5–0,8 г кальциевой селитры на один куст.
- В домашних условиях это примерно 12 г удобрения (одна столовая ложка без горки) на 12 литров воды.
- Под каждое растение выливают 0,5 литра готового раствора.
Насколько мощной будет корневая система с самого начала, настолько мощным в дальнейшем будет само растение. На мощном растении будет мощный урожай. Корни мы уже запустили в развитие, а сейчас подтолкнем развитие зеленой массы: пусть растение увеличивается в размере, наращивает листья и стебель.
Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!"
