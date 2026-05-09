Топ-сериал "Медведь" закрывается: названа дата выхода последнего сезона

Топ-сериал "Медведь" закрывается

Кратко:

Пятый сезон сериала "Медведь" станет последним

Премьера сезона запланирована на 25 июня

Американский популярный сериал "Медведь", вошедший в топ-10 рейтинга сериалов на Metacritic и получивший 11 статуэток престижной кинопремии "Эмми-2024", закрывается.

Как пишет издание Variety, компания FX на днях отметила, что пятый сезон станет последним. Его премьера запланирована на 25 июня.

К слову, завершающий сезон "Медведя" начнется с того, как Сидни, Ричи и Натали узнают, что Карми оставляет ресторан в их руках. Поэтому новые партнеры должны объединиться с остальной командой, чтобы оказать последнюю услугу, надеясь наконец получить звезду Мишлен. Впоследствии герои фильма понимают, что ресторан делает успешным не только еда, но и люди, которые там работают.

Что известно о сериале "Медведь"

Сериал режиссера Кристофера Сторера впервые вышел в 2022 году и быстро получил положительные отзывы как у зрителей, так и у критиков. В частности, первый сезон собрал 10 премий "Эмми", второй – 11. Последующие также были довольно успешными.

По сюжету молодой шеф-повар возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторанчик, который он унаследовал от покойного брата. Однако эта идея оказалась сложной, ведь эксперты находят много нарушений в работе. Но, несмотря на трудности, главный герой все же верит в успех и мечтает о звезде Мишлен для заведения.

К слову, в сериале снялись такие актеры: Лайнел Бойс, Лиза Колон-Саяс, Мэтт Мэттисон, Эдвин Ли Гибсон, Рики Стаффьери, Оливер Платт, Уилл Полтер и Джейми Ли Кертис, Оливия Колман, Сара Полсон и многие другие.

Об источнике: The Variety The Variety - это американский торговый журнал, принадлежащий Penske Media Corporation. Он является одним из самых авторитетных и уважаемых источников новостей в сфере развлечений во всем мире. Основан Симе Сильверманом в Нью-Йорке в 1905 году как еженедельная газета, освещавшая театральные представления и водевиль. Со временем его сфера охвата расширилась, включив легитимный театр, бурлеск, кинофильмы, радио и телевидение. В 1933 году был запущен "Daily Variety" в Лос-Анджелесе, чтобы сосредоточиться на киноиндустрии. Хотя "Daily Variety" прекратил печатную версию в 2013 году, еженедельное издание и постоянно обновляемый веб-сайт продолжают существовать. "The Variety" специализируется на новостях и анализе индустрии развлечений. Он является важным источником информации для влиятельных продюсеров, руководителей и талантов в сфере развлечений, предоставляя ежедневные срочные новости, глубокое освещение сезона наград, важные обзоры и анализ выдающихся игроков индустрии.

