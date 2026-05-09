Военный назвал даты нового массированного удара РФ — когда может произойти атака

Юрий Берендий
9 мая 2026, 16:02
Россия может использовать режим тишины для накопления ресурсов перед новыми массированными ударами по Украине, предупредил военный.
Военный назвал даты возможного массированного удара РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

О чем идет речь в материале:

  • РФ может использовать режим тишины для накопления ракет и дронов
  • Массированный удар по Украине возможен 11–12 мая

Страна-агрессор Россия может использовать режим прекращения огня с 9 по 11 мая для накопления ракет и дронов. Массированный удар по Украине может произойти 11–12 мая. Об этом в эфире 24 канала сообщил политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк.

По его словам, Россия накапливает ресурсы, которые потенциально может использовать после завершения режима прекращения огня.

Александр Антонюк считает, что после 11 мая продление перемирия маловероятно, поскольку оно возможно только при условии, если в Кремле официально заявят о готовности и в дальнейшем его соблюдать.

"Но мы начинаем с подозрением относиться к таким процессам. Ведь что означает режим тишины со стороны Кремля? То, что за это время Россия накопит больше возможностей нанести удар по Украине. Если в день россияне производят определенное количество ракет и они не используются в течение суток, то будут храниться, и 11–12 числа нам следует подготовиться к массированной атаке", – указал военнослужащий.

В то же время Антонюк отметил, что и России не следует расслабляться, ведь Украина нарастила ударные возможности, а ее беспилотники регулярно достигают российского тыла. Он также подчеркнул, что российская система ПВО не способна обеспечить защиту всех ключевых объектов на территории РФ, тогда как украинские силы все эффективнее наносят глубокие удары.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Каковы возможные цели нового массированного удара РФ — мнение эксперта

Как ранее писал Главред, российские оккупанты, вероятно, готовятся к новой волне массированных ракетно-дроновых атак по Украине и все чаще выбирают новые цели, среди которых автозаправочные станции. Об этом в комментарии ТСН.ua заявил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, Россия пытается разрушить украинскую логистику. Эксперт напомнил, что еще в 2022 году оккупанты системно наносили удары по нефтебазам по всей стране, не обходя ни одного региона. В некоторых случаях удары наносились даже по объектам, которые уже длительное время не работали.

Жданов пояснил, что после потери части нефтебаз Украина изменила систему обеспечения топливом, поэтому теперь под прицелом российских атак оказались АЗС.

"Мы перестроились, и у нас на сегодняшний день фактически логистика, скажем так, мобильная. У нас нет нефтебаз, они разбомблены, но в то же время наша страна обеспечивается топливом на всей территории. И вот россияне, скорее всего, приняли решение в прифронтовых областях уничтожать места, где можно пополнить запасы топлива. Это АЗС, потому что баз нет, а АЗС есть, где люди заправляются. Я думаю, что такие удары по инфраструктуре они будут только наращивать", — резюмировал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что в ближайшие дни Россия якобы не планирует наносить удары по Киеву, поскольку проведению парада в Москве никто не препятствовал.

В то же время 9 мая российские оккупационные войска почти 20 раз обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии и атаковали беспилотниками. В результате ударов есть погибшие и раненые. По состоянию на утро было известно о двух погибших и двух пострадавших, сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Несмотря на объявленное перемирие, российские войска 9 мая также атаковали Украину ракетой и дронами-камикадзе типа Shahed. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты применили баллистическую ракету "Искандер-М", запущенную с территории Крыма.

О личности: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

