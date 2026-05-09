Украинец купил самую дорогою квартиру в мире: сколько стоит пентхаус

Константин Пономарев
9 мая 2026, 12:28
Украинский миллиардер приобрел самый дорогой пентхаус в мире. Роскошная квартира в Монако побила все рекорды рынка недвижимости.
Украинец купил самую дорогою квартиру в мире / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@bc_propertiesmonaco

  • Как выглядит пентхаус, который вошел в историю
  • Почему покупку украинского миллиардера обсуждают во всем мире
  • Что есть в квартире стоимостью более 500 миллионов долларов

В княжестве Монако установили новый мировой рекорд на рынке элитной недвижимости. Холдинговая компания SCM (System Capital Management), принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, приобрела роскошный пентхаус в резиденции Le Renzo за 471 миллион евро (около 554 млн долларов).

Уникальные апартаменты расположены прямо на набережной и занимают сразу пять этажей элитного комплекса. Общая площадь недвижимости превышает 26 тысяч квадратных футов, а внутри находятся 21 комната, несколько террас с панорамным видом на Средиземное море, частный бассейн, джакузи и система полной автоматизации дома. Об этом пишет Oddity Central.

Почему квартира стоит полмиллиарда долларов

Авторы издания объясняют рекордную стоимость сразу несколькими факторами. Монако уже много лет считается одним из самых дорогих рынков недвижимости в мире, где цена квадратного метра превышает 70 тысяч евро.

Вид с террасы на Средиземное море
Дополнительную ценность объекту придает сам комплекс Le Renzo, который называют одним из самых амбициозных архитектурных проектов княжества за последние десятилетия. Пентхаус фактически представляет собой отдельный пятиэтажный особняк на крыше роскошного жилого здания.

Сделка побила предыдущие мировые рекорды

Покупка Рината Ахметова значительно превзошла предыдущие рекорды рынка жилой недвижимости. Ранее одними из самых дорогих объектов считались особняк в Лондон стоимостью более 350 миллионов долларов и элитный пентхаус в Нью-Йорк, который обошелся владельцу примерно в 240 миллионов долларов.

@bc_propertiesmonaco In the heart of Mareterra’s district, Monaco’s most exclusive address, enjoy a unique lifestyle with fine restaurants, designer boutiques, a marina, and a stunning seaside promenade. Located in Le Renzo residence, featuring a spa, a swimming pool, a fitness center, and 24/7 concierge service, this exceptional apartment offers outstanding amenities. This property has a spacious and bright living room opening onto large terraces, a fully equipped kitchen with dining area and separate staff access, a magnificent master suite of over 100 m² with two walk-in wardrobes and a private bathroom. Two additional suites of more than 50 m² each complete the night area, ensuring comfort and privacy. A laundry room, and a guest toilets add to the functionality of the apartment. Three panoramic terraces provide breathtaking views over the sea, and Monaco’s port. The property also includes three private parking spaces and a cellar. #montecarlo#fyp#monaco#principautedemonaco#frenchriviera♬ son original - BC Properties Monaco

Об источнике: Oddity Central

Oddity Central - издание, публикующее новости о странных событиях, уникальных туристических направлениях, странных изобретениях, странных персонажах или странном искусстве.

