Украинец купил самую дорогою квартиру в мире: сколько стоит пентхаус

Украинский миллиардер приобрел самый дорогой пентхаус в мире. Роскошная квартира в Монако побила все рекорды рынка недвижимости.

https://glavred.info/oddities/ukrainec-kupil-samuyu-dorogoyu-kvartiru-v-mire-skolko-stoit-penthaus-10763300.html Ссылка скопирована

Украинец купил самую дорогою квартиру в мире / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@bc_propertiesmonaco

Вы узнаете:

Как выглядит пентхаус, который вошел в историю

Почему покупку украинского миллиардера обсуждают во всем мире

Что есть в квартире стоимостью более 500 миллионов долларов

В княжестве Монако установили новый мировой рекорд на рынке элитной недвижимости. Холдинговая компания SCM (System Capital Management), принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, приобрела роскошный пентхаус в резиденции Le Renzo за 471 миллион евро (около 554 млн долларов).

Уникальные апартаменты расположены прямо на набережной и занимают сразу пять этажей элитного комплекса. Общая площадь недвижимости превышает 26 тысяч квадратных футов, а внутри находятся 21 комната, несколько террас с панорамным видом на Средиземное море, частный бассейн, джакузи и система полной автоматизации дома. Об этом пишет Oddity Central.

видео дня

Почему квартира стоит полмиллиарда долларов

Авторы издания объясняют рекордную стоимость сразу несколькими факторами. Монако уже много лет считается одним из самых дорогих рынков недвижимости в мире, где цена квадратного метра превышает 70 тысяч евро.

Вид с террасы на Средиземное море / Фото: tiktok.com/@bc_propertiesmonaco

Дополнительную ценность объекту придает сам комплекс Le Renzo, который называют одним из самых амбициозных архитектурных проектов княжества за последние десятилетия. Пентхаус фактически представляет собой отдельный пятиэтажный особняк на крыше роскошного жилого здания.

Сделка побила предыдущие мировые рекорды

Покупка Рината Ахметова значительно превзошла предыдущие рекорды рынка жилой недвижимости. Ранее одними из самых дорогих объектов считались особняк в Лондон стоимостью более 350 миллионов долларов и элитный пентхаус в Нью-Йорк, который обошелся владельцу примерно в 240 миллионов долларов.

Смотрите в видео о том, что находится внутри дорогих апартаментов:

@bc_propertiesmonaco In the heart of Mareterra’s district, Monaco’s most exclusive address, enjoy a unique lifestyle with fine restaurants, designer boutiques, a marina, and a stunning seaside promenade. Located in Le Renzo residence, featuring a spa, a swimming pool, a fitness center, and 24/7 concierge service, this exceptional apartment offers outstanding amenities. This property has a spacious and bright living room opening onto large terraces, a fully equipped kitchen with dining area and separate staff access, a magnificent master suite of over 100 m² with two walk-in wardrobes and a private bathroom. Two additional suites of more than 50 m² each complete the night area, ensuring comfort and privacy. A laundry room, and a guest toilets add to the functionality of the apartment. Three panoramic terraces provide breathtaking views over the sea, and Monaco’s port. The property also includes three private parking spaces and a cellar. #montecarlo #fyp #monaco #principautedemonaco #frenchriviera ♬ son original - BC Properties Monaco

Ранее Главред писал о том, что украинец купил дачу возле реки по цене смартфона. Заброшенный участок с разрушающимся зданием стал началом большого проекта. Владелец планирует превратить его в дом мечты своими силами.

Также сообщалось о том, что супруги купили дом вслепую и уехали из города в село. Полли Лопес-Кларксон и ее муж Хорхе решились на переезд, когда семья оказалась в сложной финансовой ситуации.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Oddity Central Oddity Central - издание, публикующее новости о странных событиях, уникальных туристических направлениях, странных изобретениях, странных персонажах или странном искусстве.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред