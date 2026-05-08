Украина разрешила РФ провести парад 9 мая — в Кремле нервно отреагировали

Руслана Заклинская
8 мая 2026, 23:05
Президент временно исключил из плана применения украинского вооружения район Красной площади.
Зеленский исключил Красную площадь из плана мероприятий на 9 мая / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, Офис президента Украины, скриншот из видео kremlin.ru

Главное:

  • Украина разрешила России провести парад в Москве 9 мая
  • Указ подписан после переговоров с США
  • Район Красной площади исключили из планов применения вооружения ВСУ

Украина официально разрешила проведение парада на Красной площади в Москве 9 мая. Решение принято по итогам международных переговоров. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно тексту документа, решение о разрешении на проведение парада было принято с учетом многочисленных просьб и в гуманитарных целях. Ключевым фактором стали переговоры с американской стороной 8 мая. Указ вступил в силу с момента его подписания.

"Разрешить 9 мая 2026 года провести парад в г. Москве (Российская Федерация)", - говорится в документе.

Отдельно в документе уточняется, что на период проведения парада, начиная с 10:00 по киевскому времени, район Красной площади будет исключен из плана применения украинского вооружения. Речь идет о координатах центральной части Москвы, включая территорию самой Красной площади и прилегающие участки.

Указ о проведении парада в Москве / Фото: скриншот с сайта президента Украины

Указ фиксирует конкретные географические границы с координатами:

  • 55.754413 37.617733 — возле Госдумы / Манежной площади;
  • 55.755205 37.619181 — северная граница Красной площади;
  • 55.753351 37.622854 — к востоку от Красной площади, район Государственного универсального магазина (ГУМ);
  • 55.752504 37.621538 — прямо у собора Василия Блаженного.

В тексте документа отдельно подчеркивается, что решение является временным и касается исключительно периода проведения парада 9 мая.

Как отреагировали в России

В Кремле нервно отреагировали на указ Зеленского о параде. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не нуждается в разрешениях для организации мероприятий.

"Горе тому, кто над Днем Победы пытается издеваться. Это его беда. А нам разрешение не нужно", - сказал пресс-секретарь Путина в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Способна ли Украина нанести удар по Москве - мнение командующего СБС

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди считает, что удар по Красной площади мог бы иметь большой медийный эффект, однако Украина, скорее всего, делает ставку не на символические цели, а на объекты военной и энергетической инфраструктуры в глубине РФ. Именно такие удары он назвал более стратегически эффективными, в частности из-за истощения ресурсов противника.

Бровди также отметил, что украинские подразделения БПЛА наносят ощутимые потери российской системе ПВО и инфраструктуре, что постепенно расширяет уязвимые зоны внутри России. Отдельно он подчеркнул, что удары по нефтеперерабатывающим и логистическим объектам напрямую влияют на способность РФ финансировать войну, ведь значительная часть ее бюджета уходит на военные нужды.

Перемирие 9-11 мая - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о трехдневном перемирии между Украиной и Россией с 9 по 11 мая и обмене пленными в формате "1000 на 1000". По его словам, инициатива была предложена им лично, и обе стороны согласились на прекращение огня.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие в переговорном процессе при посредничестве США и подчеркнул приоритет освобождения украинских военнопленных.

"Дополнительным аргументом для Украины при определении нашей позиции всегда является решение одного из ключевых гуманитарных вопросов этой войны, а именно – освобождение военнопленных. Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой", - сказал президент.

Ранее Зеленский отмечал, что Украина будет действовать зеркально в ответ на российские атаки и не оставит их без реакции. По его словам, завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня.

Об источнике: Офис президента Украины

Офис президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

