Взрывы в Москве, паника в Кремле и паранойя Путина: РФ ждет самый тревожный парад с 2022 года

Минувшей ночью взрывы прогремели всего в шести километрах от Кремля.

Удар по Москве перед 9 мая: детали атаки и новые угрозы для Путина / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+, росСМИ

Главное:

Дроны атаковали элитную высотку всего в 6 км от Кремля

Атака произошла за 5 дней до военного парада на Красной площади

Зеленский допустил возможность появления украинских дронов в Москве 9 мая

Западные разведки сообщают о росте паранойи у Путина

В ночь на 4 мая 2026 года в столице страны-агрессора РФ прогремели взрывы - Москву атаковали дроны. Беспилотник поразил элитную высотку "Дом на Мосфильмовской", находящуюся всего в шести километрах от Кремля.

Удар дронов по Москве сегодня произошел за пять дней до парада в честь 9 мая, который имеет для россиян символическое значение, и на фоне того, что в столицу РФ в последние дни массово стягивали комплексы ППО.

На момент публикации материала украинские военные не прокомментировали сообщения об атаке, и масштабы причиненного ущерба пока окончательно неизвестны.

Главред собрал все, что известно о ночном ударе по столице России: куда в Москве попали дроны, какие беспилотники долетели до столицы РФ и как отреагировали местные власти.

Атака на РФ 4 мая 2026 - где в Москве был взрыв

Дроны заметили в Москве около часа ночи. Сообщалось, что они маневрируют на низких высотах. В частности, видео опубликовал украинский Telegram-канал Exilenova+.

Российские пропагандистские Telegram-каналы писали о том, что на улице Мосфильмовской, 8 "прозвучал взрыв в жилом доме". В результате повреждён фасад, выбиты стекла. Кроме того, обломки БпЛА упали на придомовую территорию.

Сообщалось также, что в результате атаки выбило стены трех комнат на 36-м этаже. По словам очевидцев, часть фасада упала на машину под домом.

В Сети появились фото поврежденного здания.

Последствия атаки на Москву / Фото: Exilenova+

Позже мэр города Сергей Собянин подтвердил атаку. По его словам, пострадавших нет.

"По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия", - написал Собянин.

Чуть позже Собянин сообщил, что на Москву летели еще два дрона. По его словам, "атаку отразили". Впрочем, падение обломков все же было зафиксировано.

Российский Telegram-канал Astra уточняет, что в результате атаки был поврежден элитный жилой дом в ЖК "Дом на Мосфильмовской". По данным издания, от этого дома до Кремля – шесть километров.

Это самое близкое к Кремлю место, куда когда-либо долетали украинские дроны, не считая успешной атаки на сам Кремль 3 мая 2023 года.

Высотный жилой дом в ЖК "Дом на Мосфильмовской" / t.me/astrapress

Тем временем в Минобороны России отчитались об успешной работе ПВО. Согласно данным российского оборонного ведомства, 117 украинских БПЛА были сбиты за ночь над регионами РФ и Москвой.

Под атакой, кроме Москвы и региона, оказались Астраханская, Белгородская, Воронежская, Волгоградская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская и Ульяновская области.

Чем атаковали Москву 4 мая

По данным мониторингового канала Exilenova+, атаковавший сегодня ночью в Москве БПЛА является полноценным ударным дроном типа FP-1.

"Это первое зафиксированное присутствие украинских ударных дронов в непосредственной близости от Кремля за очень длительное время (...) Подготовка к параду идет полным ходом", - говорится в сообщении.

Отметим, FP-1 — это украинский дальнобойный ударный дрон-камикадзе, разработанный компанией Fire Point. Впервые был представлен в мае 2025 года. Предназначен для поражения стратегических целей в глубоком тылу противника, способен преодолевать до 1600 км и нести боевую часть массой до 113 кг.

В Сети появилось фото обломков дрона. Видно, что на обломке беспилотника написан текст на украинском: "Не трогать! Движущаяся часть".

Обломок беспилотника, который атаковал в ночь на 4 мая Москву / скриншот

Как писало Радио Свобода, Москва защищена многочисленными системами ПВО. После первых атак украинских БПЛА на столицу РФ весной 2023 года российские власти возвели вокруг города сразу несколько "колец" ПВО, состоящих более чем из 100 позиций зенитно-ракетных комплексов "Панцирь".

Система ПВО вокруг Москвы и области / скриншот

Парад в Москве 9 мая пройдет без военной техники

На 9 мая в российской столице запланирован военный парад. В этом году он пройдёт в урезанном виде - без военной техники, суворовцев и кадетов. Власти объяснили это оперативной обстановкой.

Как сообщили в Минобороны РФ 28 апреля, по Красной площади пройдет пешая колонна военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС РФ.

"Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут", - говорится в сообщении.

Также россиянам обещают показать работу военных всех видов и родов войск, которые фактически участвуют в войне против Украины.

В ходе авиационной части парада над Красной площадью пролетят самолёты российских пилотажных авиагрупп.

Стоит отметить, что военная техника ежегодно участвует в параде 9 мая в Москве с 2008 года. В 2025 году парад в Москве проводился с большой помпой. В параде тогда участвовали более 10 тысяч военных, в том числе из Северной Кореи, а также около 200 единиц боевой техники - как 80-летней давности, так и современной.

В параде в Москве тогда приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, главы ряда бывших советских республик, а также Мьянмы, Венесуэлы и Египта и некоторых других государств. Страны-члены Евросоюза и НАТО представлял только словацкий премьер Роберт Фицо. Кроме того, торжество посетил сербский президент Александар Вучич.

Дроны на параде в Москве 9 мая: Зеленский допустил атаку

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что в этом году на параде 9 мая в Москве могут пролететь украинские дроны. Об этом он сказал на открытии ѴІІІ саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

По словам президента, впервые за много лет на параде на Красной площади не будет военной техники, что демонстрирует, что РФ уже не так сильна, как раньше.

"Россия объявила парад 9 мая, но на этом параде не будет военного оборудования. Это будет впервые, если это действительно так, за много-много лет, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что это лето станет тем моментом, когда российский диктатор Владимир Путин будет решать, что делать дальше - расширять эту войну или переходить к дипломатическим путям. Зеленский отметил, что главу Кремля необходимо толкать в направлении дипломатии.

Путин боится покушения при помощи дронов

Российское издание Важные истории, в распоряжении которого оказался отчет разведки одной из Европейских стран, пишет о том, что российский диктатор Владимир Путин боится заговора или попытки переворота.

"В частности, он опасается использования беспилотников для возможного покушения со стороны представителей российской политической элиты", - говорится в тексте документа.

В связи с этим Федеральная служба охраны значительно усилила меры безопасности вокруг Путина, а сам глава РФ и его семья больше не бывают в своих привычных резиденциях в Подмосковье и на Валдае.

"С начала войны в Украине Путин часто укрывается в модернизированных бункерах, в частности в Краснодарском крае, где может работать неделями, тогда как российские СМИ продолжают использовать заранее подготовленные видеоматериалы", - пишет издание.

Кроме того, этом году не было организовано ни одной поездки на военную инфраструктуру, в отличие от частых визитов в 2025-м.

Путин может стать следующим после Хаменеи - эксперт

Руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что российский диктатор действительно боится за свою жизнь.

"Путин может стать следующим после Хаменеи. Вот только "съедят" его свои же. С этим страхом он и засыпает, и просыпается", - отметил он

По словам эксперта, глава Кремля видит, что дотянуться можно куда угодно.

"Например, если ракета "Фламинго" с боеголовкой 1200 кг долетит до места, где в этот конкретный момент находится Путин, то от этого объекта и самого Путина останется только пыль, воспоминание о том, что такой был когда-то. Путину с этим приходится жить постоянно", - объяснил он.

При этом Огрызко не исключает, что в России вполне возможен заговор, путч или переворот, который осуществят те, кто стоит рядом с Путиным, чтобы изменить ситуацию в свою пользу.

"Насколько быстро окружение Путина поймет, что нужно что-то менять, иначе все рухнет – это главный вопрос. Скорее всего, этот процесс уже происходит, потому что есть отдельные сигналы о том, что вокруг Путина начинается брожение, а это уже лучший признак того, что путинский режим выходит на свою финишную тему", - добавил он.

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

