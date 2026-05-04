Как в СССР переписывали украинские фамилии

Украинские фамилии — это не просто набор звуков, а целостный пласт культуры, формировавшийся веками. Их мелодичность, разнообразие окончаний и глубокая символика отражают историю народа. Именно поэтому советская власть сделала их объектом системного русификации, превращая в однообразные кальки с русского языка, пишет Oboz.ua.

Как происходило русификация

Принудительное добавление окончаний : к фамилиям на -ко чиновники просто приписывали "-в" — так появлялись "Иваненков", "Петренков", "Власенков".

: к фамилиям на -ко чиновники просто приписывали "-в" — так появлялись "Иваненков", "Петренков", "Власенков". Переписывание корня : в случае с Охрименко корень "Охрим" перевели на русское "Ефрем" и добавили "‑ов". Так рождались "Ефремовы", "Брежневы", "Григорьевы".

: в случае с Охрименко корень "Охрим" перевели на русское "Ефрем" и добавили "‑ов". Так рождались "Ефремовы", "Брежневы", "Григорьевы". Замена окончаний: фамилии на -ук/‑юк превращались в "‑ин" — "Стецюк" становился "Стецюхиным", "Яремчук" — "Яреминым".

Цель этих изменений

Основная цель — уничтожение национальной идентичности. Советская власть стремилась показать, что все граждане — "один народ", без локальных особенностей. Это была типичная колониальная практика, которую применяли и к другим покоренным нациям.

Украинская самобытность против унификации

Украинская антропонимия имеет десятки уникальных окончаний: -енко, -чук, -ук, -ский, -ич, -ло, -дза и многие другие. Они отражают региональные традиции, профессии, родовые связи. В русском же языке их можно пересчитать "по пальцам одной руки": -ов, -ин, -ев, -ский.

Современный контекст

Сегодня значительное количество украинцев носит фамилии со следами советского искажения. Возвращение к аутентичным формам — это личный выбор, ведь фамилия является частью частной идентичности. Государство не должно вмешиваться в этот процесс, чтобы не повторять колониальные практики прошлого.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

