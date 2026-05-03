На Ровенщину придет настоящее тепло: когда температура поднимется до +26°

Инна Ковенько
3 мая 2026, 15:21
Начало новой недели подарит жителям Ровенской области долгожданное майское тепло.
Погода в Ровно и области на 4 мая
Погода в Ровно и области на 4 мая

В понедельник, 4 мая, в Ровенскую область придет ощутимое майское потепление. Синоптики прогнозируют безветренную погоду без осадков.

Небо будет с переменной облачностью, а воздух прогреется до +26 градусов. Об этом сообщили в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

Какая будет погода в Ровно и области 4 мая

Ночью температура по области будет колебаться от +5 до +10 градусов, в Ровно — около +6…+8°.

Днем ожидается значительное потепление: по территории области столбики термометров поднимутся до +21…+26°, в самом областном центре ожидается до +23…+25°.

Ветер преимущественно западный и юго-западный, умеренный, 5-10 метров в секунду.

Как сообщал Главред, 3 мая погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается сухая и теплая погода днем, однако ночью сохранятся заморозки.

Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине на выходных будет меняться. В регионы придет долгожданное потепление.

В то же время в Днепре первые майские выходные пройдут под знаком прохладной, но преимущественно сухой погоды. Температура будет постепенно повышаться, а осадки маловероятны, что соответствует общей тенденции начала мая в регионе.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

