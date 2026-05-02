Погода внезапно начала меняться: где задержатся заморозки и дождь

В некоторых областях температура воздуха поднимется до +21 градуса.

Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: УНИАН

Погода в Украине на выходных будет меняться. В регионы придет долгожданное потепление. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

В эти дни будет малооблачная и сухая погода. Небольшой дождь возможен на крайнем юге и в Прикарпатье. Потепление ожидается в западных областях. Ночью заморозки практически полностью отступят.

Прогноз погоды на 2 мая

В субботу, 2 мая, будет преимущественно переменная облачность. На Буковине и на юге будут дожди. На территории западных и северных областей ночью и утром будет туман. Ветер будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.

Теплее всего в этот день будет в западных областях. Там температура воздуха днем повысится до 18-19 градусов тепла. В центральных и южных областях будет несколько прохладнее — 11-16 градусов тепла. В северных и восточных областях днем будет холоднее всего — 10-15 градусов тепла. В Украине, кроме южных областей, ночью ожидаются заморозки до -3 градусов.

Прогноз погоды на 3 мая

В воскресенье, 3 мая, осадков не будет. На территории западных областей ночью и утром будет туман. Ветер будет северо-восточный и юго-западный со скоростью 3-8 м/с.

Теплее всего в этот день будет в западных областях. Там температура воздуха днем повысится до 16-21 градуса тепла. В центральных и южных областях будет несколько прохладнее — 13-18 градусов тепла. В северных и восточных областях днем будет холоднее всего — 12-17 градусов тепла. В западных областях ночью ожидаются заморозки до -3 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в субботу и воскресенье, 2 и 3 мая, в Харькове и области прогнозируются заморозки, объявлен II уровень опасности.

В первые дни мая в Ровенской области ожидается переменная облачность без осадков. В область наконец придет долгожданное потепление с постепенным повышением температуры до 20-25 градусов тепла.

В Днепре первые майские выходные пройдут под знаком прохладной, но преимущественно сухой погоды. После ночных заморозков в конце апреля температура будет постепенно повышаться, а осадки будут маловероятны, что соответствует общей тенденции начала мая в регионе.

Вас также может заинтересовать:

О личности: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

