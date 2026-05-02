Ошеломляющее потепление: ученые предупредили о серьезной угрозе

Европа входит в фазу ускоренного климатического сдвига, который по темпам значительно опережает глобальные изменения.
За последние десятилетия континент нагревается более чем вдвое быстрее, чем в среднем по планете, и разрыв с доиндустриальными показателями здесь уже стал критически заметным, пишет Daily Mail.
Причины такого ускорения комплексные. Сильное влияние оказывает Арктика, где температура растёт особенно быстро и меняет атмосферные потоки над Европой. Дополнительный эффект создаёт снижение уровня загрязнения воздуха: уменьшение количества аэрозолей, ранее отражавших солнечное излучение, фактически усилило прогрев поверхности. К этому добавляются внутренние климатические "усилители" — сокращение снежного покрова, изменение циркуляции воздуха и учащение волн жары, которые закрепляют новый температурный фон.
Эти процессы уже трансформируют привычную климатическую картину. Экстремальная жара становится более частой и продолжительной, увеличивается число лесных пожаров, усиливаются засухи и одновременно растёт риск разрушительных ливней и наводнений. Причём изменения затрагивают не только юг, но и север Европы, где всё чаще фиксируются аномально высокие температуры.
Параллельно происходят долгосрочные изменения в природных системах: ускоряется таяние ледников, уменьшается снежный покров, меняется водный баланс регионов. Это напрямую влияет на уровень морей и устойчивость экосистем.
Учёные подчёркивают, что речь уже не о временных отклонениях, а о формировании новой климатической реальности. Базовые условия стремительно меняются, и это требует пересмотра подходов к инфраструктуре, сельскому хозяйству и управлению рисками, поскольку прежние модели больше не отражают.
Об источнике: Daily Mail
Об источнике: Daily Mail
