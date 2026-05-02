Ошеломляющее потепление: ученые предупредили о серьезной угрозе

Алексей Тесля
2 мая 2026, 02:30
Экстремальная жара становится более частой и продолжительной, увеличивается число лесных пожаров.
Климат Украины
Ученые предупредили об изменении климата / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Европа нагревается более чем вдвое быстрее, чем в среднем по планете
  • Экстремальная жара становится более частой и продолжительной

Европа входит в фазу ускоренного климатического сдвига, который по темпам значительно опережает глобальные изменения.

За последние десятилетия континент нагревается более чем вдвое быстрее, чем в среднем по планете, и разрыв с доиндустриальными показателями здесь уже стал критически заметным, пишет Daily Mail.

Причины такого ускорения комплексные. Сильное влияние оказывает Арктика, где температура растёт особенно быстро и меняет атмосферные потоки над Европой. Дополнительный эффект создаёт снижение уровня загрязнения воздуха: уменьшение количества аэрозолей, ранее отражавших солнечное излучение, фактически усилило прогрев поверхности. К этому добавляются внутренние климатические "усилители" — сокращение снежного покрова, изменение циркуляции воздуха и учащение волн жары, которые закрепляют новый температурный фон.

Эти процессы уже трансформируют привычную климатическую картину. Экстремальная жара становится более частой и продолжительной, увеличивается число лесных пожаров, усиливаются засухи и одновременно растёт риск разрушительных ливней и наводнений. Причём изменения затрагивают не только юг, но и север Европы, где всё чаще фиксируются аномально высокие температуры.

9 климатических рекордов Украины
/ Инфографика: Главред

Параллельно происходят долгосрочные изменения в природных системах: ускоряется таяние ледников, уменьшается снежный покров, меняется водный баланс регионов. Это напрямую влияет на уровень морей и устойчивость экосистем.

Учёные подчёркивают, что речь уже не о временных отклонениях, а о формировании новой климатической реальности. Базовые условия стремительно меняются, и это требует пересмотра подходов к инфраструктуре, сельскому хозяйству и управлению рисками, поскольку прежние модели больше не отражают.

Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

наука климат
