Аналог Patriot: СМИ о разработке Украиной новой системы ПВО

В Украине сообщили о переговорах с компаниями европейского ОПК по созданию новой системы ПВО.

https://glavred.info/ukraine/analog-patriot-smi-o-razrabotke-ukrainoy-novoy-sistemy-pvo-10761278.html Ссылка скопирована

В Украине разрабатывают аналог Patriot / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Defense.gov/John Hamilton

Ослабление ограничений Японией на экспорт вооружений может стать отправной точкой для расширения военно-технического сотрудничества с Украиной, в том числе в сфере ПВО.

Посол Юрий Лутовинов отметил, что речь идёт не о быстрых решениях, а о сложном и чувствительном процессе, требующем постепенных и взвешенных шагов, сообщает Reuters.

Одним из ключевых направлений диалога может стать участие Японии в финансировании создания украинской системы противовоздушной обороны, сопоставимой по возможностям с комплексом Patriot.

видео дня

В то же время создание полноценного аналога Patriot остаётся крайне сложной задачей. Разработка систем, способных эффективно перехватывать баллистические цели, — одна из самых сложных задач в оборонной сфере, с которой справилось лишь ограниченное число стран.

Что известно о разработке аналога Patriot

Недавно разработчик крылатой ракеты "Фламинго" и дронов FP-1 и FP-2 компания Fire Point сообщила о переговорах с компаниями европейского ОПК по созданию новой системы противовоздушной обороны и объявила о планах перехватить первую баллистическую ракету уже в конце 2027 года.

Также о намерении открыть направление ракетостроения недавно объявили в компании BlueBird Tech, там тоже хотят сделать собственный аналог Patriot, отмечает Defence Express.

/ Главред

Ранее сообщалось о том, что Госдеп США одобрил продажу Patriot для Украины. Госдеп сообщает, что соглашение с Украиной улучшит способность противостоять современным и будущим угрозам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что для усиления противовоздушной обороны Президент Украины Владимир Зеленский планирует заказать у США дополнительные 25 систем противовоздушной Patriot.

Как сообщал Главред, в Bloomberg сообщили о неожиданном дефиците ПВО для Украины. Активные боевые действия на Ближнем Востоке привели к массовому использованию ракет-перехватчиков.

Читайте также:

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред