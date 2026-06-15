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Во Львове зафиксировали необычную аномалию – что удалось снять на видео

Юрий Берендий
15 июня 2026, 19:06
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Во время экспедиции в львовские подземелья исследователи столкнулись со странными явлениями, а камера запечатлела непонятный силуэт.
Во Львове зафиксировали необычную аномалию – что удалось снять на видео
Во Львове зафиксировали необычную аномалию — что известно / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Что скрывают подземелья Львова
  • Где можно увидеть призраков

Львовские подземелья давно остаются источником легенд, мистических историй и интереса исследователей аномальных явлений. В последнее время особое внимание привлекла территория заброшенного винного завода, где расположена частично замурованная пещера. Именно здесь очевидцы неоднократно сообщали о странных событиях, а во время очередной экспедиции исследователям удалось зафиксировать на видео загадочный силуэт. Об этом говорится в видеопроекте "Затерянный мир" на YouTube, передает 2+2.

Главред выяснил, какие аномальные явления можно увидеть в подземельях Львова.

видео дня

Заброшенный винный завод во Львове стал центром мистических историй

Территория старого винного завода уже долгое время вызывает интерес не только среди любителей истории, но и среди исследователей аномальных явлений. Место окутано многочисленными слухами о странных встречах и непонятных событиях, которые якобы происходят вблизи замурованной пещеры.

Об одной из таких историй рассказала украинская охотница за привидениями и блогер Юлианна Лавровская.

"Моя знакомая рассказывала о том, что они там увидели каких-то странных людей. Они были в черном. Один из них подошел и предложил им как можно быстрее уйти, пока не случилось что-то страшное", — поделилась она.

Смотрите видео о таинственных подземельях Украины:

Аномалия во львовском подземелье: что почувствовали исследователи

Во время личного обследования объекта исследователи столкнулись с необычными ощущениями и техническими проблемами. По их словам, возле замурованной пещеры нередко перестают работать мобильные устройства и освещение, что только усиливает мистическую атмосферу места.

"Я спустился в подвал. Юлианна ждала меня наверху. Я сразу почувствовал что-то, ощущение холода, ощущение страха. Потом у меня погас фонарик. Это было где-то в 11 часов вечера. Мы услышали крик — Юлианна сверху, а я снизу", — рассказал блогер Марк Киреев.

Что удалось снять на видео во Львове

Самые интересные события произошли уже после завершения экспедиции. Спеша покинуть жуткое подземелье, исследователь не выключил камеру. Именно это позволило зафиксировать на записи явление, которое вызвало немало вопросов даже у самого автора видео.

Во время просмотра отснятого материала Марк Киреев заметил загадочный силуэт, происхождение которого не смог однозначно объяснить.

"Это можно было объяснить каким-то паром изо рта, который там подсвечивался, но там рядом никого не было. Мог быть какой-то отблеск, но там даже нет окон. Хотя я скорее скептик, но бывают вещи, из-за которых ты немного превращаешься в верующего человека", — отметил Киреев.

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Загубленный мир" — это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует темные стороны войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

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