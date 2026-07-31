"В Пентагоне беспокойство": появился мрачный прогноз насчет поддержки США Киева

Американцы столкнулись с дефицитом систем ПВО, говорит Игорь Семиволос.

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Дональд Трамп может изменить решение насчет Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Семиволоса:

Трамп может переложить ответственность за урегулирование на Европу

США вряд ли дадут Украине больше ракет ПВО

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос прокомментировал вероятные последующие шаги администрации президента США Дональда Трампа в контексте урегулирования войны в Украине.

"Трамп может сказать: это европейский вопрос, разбирайтесь сами. А может, наоборот, - заявить о поддержке Украины. Но как именно поддержать? Предоставить больше "Пэтриотов"? В этом я сомневаюсь. Американцы и сами столкнулись с дефицитом этих систем. И, насколько мне известно, именно из-за этого они в значительной степени сократили активные боевые действия", - сказал он в интервью Главреду.

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Вместе с тем эксперт согласился с мнением о том, что пауза в ударах США по Ирану также может быть связана именно с дефицитом ракет для систем ПВО.

"Именно так. Я могу ошибаться, ведь я не был там. Но, по крайней мере, если верить серьезным аналитикам, в Пентагоне сейчас действительно существует беспокойство из-за нехватки ракет для систем противовоздушной обороны", - добавил Семиволос.

/ Главред

Новый удар США по РФ: что известно

Инициированный покойным американским сенатором Линдси Грэмом законопроект, предусматривающий усиление санкционного давления на Россию, преодолел один из ключевых этапов рассмотрения в Сенате США. Успешное процедурное голосование существенно повысило вероятность его дальнейшего принятия.

Следующим шагом станет рассмотрение инициативы на заседании полного состава Сената. По оценкам экспертов, документ способен заручиться широкой поддержкой представителей обеих партий. В случае одобрения законопроект направят в Палату представителей, где его рассмотрение и возможное голосование ожидаются ближе к концу года.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что Белый дом одобрил "адские санкции" против РФ. Решение было принято на фоне интенсификации переговоров между Киевом и Вашингтоном.

Как сообщалось ранее, Сенат США одобрил законопроект о санкциях против России и Ирана, который разрабатывал покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Ранее также сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп предложил расширить законопроект о так называемых "адских" санкциях против России, включив в него также Иран.

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О персоне: Игорь Семиволос Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед. Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А. Ю. Крымского НАН Украины. Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований. Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, этнополитической проблематики в современной Украине.

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