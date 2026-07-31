Мощные взрывы в Хмельницком: военные сообщили о чрезвычайном происшествии на полигоне

Причина взрывов остается неизвестной. На месте происшествия работают все соответствующие службы.

https://glavred.info/ukraine/v-hmelnickom-progremela-seriya-moshchnyh-vzryvov-bez-trevogi-vse-chto-izvestno-10784900.html Ссылка скопирована

Взрывы в Хмельницком 31 июля / Коллаж: Главред, фото: соцсети

Главное:

В Хмельницком раздалась серия мощных взрывов

Взрывной волной в городе выбило окна, а дома порубило обломками

Причины взрывов устанавливают, на месте работают соответствующие службы

В Хмельницком днем 31 июля прогремела серия мощных взрывов. На момент инцидента воздушная тревога в области не объявлялась. Об этом сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"В областном центре прогремело несколько взрывов. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают все соответствующие службы. Обстоятельства происшествия и подробная информация устанавливаются", - отметил глава ОВА. видео дня

Жителей Хмельницкого и области призывают не распространять непроверенную информацию, слухи или фото- и видеоматериалы с места происшествия до появления официальных сообщений.

На данный момент известно, что взрывы не носят бытовой характер. Детонация продолжается. Других официальных подробностей о причинах инцидента пока не обнародовано.

Корреспонденты"Суспильне Хмельницкий" также сообщили, что на момент взрывов воздушная тревога в Хмельницкой области не объявлялась. Кроме того, Воздушные силы ВСУ не сообщали о воздушной опасности над регионом.

Как сообщают местные Telegram-каналы, взрывная волна в Хмельницком выбила окна в домах, а фасады некоторых домов были изрешечены осколками.

Взрывы в Хмельницком - появилась официальная информация

Впоследствии в Силах специальных операций сообщили, что чрезвычайное происшествие произошло на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области. В результате инцидента произошел взрыв с последующей детонацией.

"На месте работают соответствующие службы. Проводятся первоочередные мероприятия по ликвидации последствий. Информация о пострадавших и погибших уточняется", - говорится в сообщении.

Дополнительную информацию пообещали обнародовать после завершения работы соответствующих служб.

Взрывы - последние новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 30 июля российские войска устроили массированную комбинированную атаку на территорию Украины. Враг применил баллистические ракеты, часть из которых летела в направлении Киева. Взрывы прогремели в столице, а также в Днепре, Кривом Роге, на Полтавщине и в других регионах.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый сообщил об обстреле Львова и повреждении жилых домов. По его словам, на месте развернута спасательная операция, в частности задействованы спасатели и местные жители, которые помогают расчищать завалы. Известно о повреждении двух жилых домов в районах улиц Патона и Выговского.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил обизменении тактики нанесения ударов по Украине. Он сообщил, что за последнюю неделю противник в больших объемах применил баллистические ракеты. По его словам, среди применённых были "Искандер-М", С-400 и "Циркон".

Читайте также:

О персоне: Сергей Тюрин Сергей Тюрин - украинский государственный деятель и адвокат. В декабре 2020 года получил предложение председателя Хмельницкой областной государственной администрации Сергея Гамалия стать его первым заместителем. Работу на новой должности начал только в январе 2021 года. 2 мая 2024 года Указом Президента Украины назначен председателем Хмельницкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред