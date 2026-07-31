Украинцев предупредили о новом подорожании продуктов: что будет с ценами в августе

Эксперт рассказал, чего украинцам следует ожидать от цен на продукты в августе 2026 года.

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Цены на продукты в августе / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

Хлеб подорожает на 2–2,5 % уже в августе

Молоко может подорожать до 10%

Овощи останутся стабильными до сентября

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В августе 2026 года хлеб и молочная продукция в Украине подорожают, тогда как овощи нового урожая пока будут сдерживать общий рост цен.

Основными факторами подорожания станут стоимость топлива, логистические расходы и энергоносители.Об этом в комментарии Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По словам эксперта, рынок овощей открытого грунта сейчас находится на сезонном максимуме предложения, что позволяет удерживать цены без резких колебаний по крайней мере до начала осени.

"Сейчас продолжается пик реализации овощей открытого грунта. До начала сентября цены на них будут оставаться относительно стабильными. В то же время они и так примерно на 15–20 % выше, чем были в прошлом году в этот же период", - отметил Марчук.

Насколько может вырасти цена на хлеб

В то же время уже в августе может вырасти стоимость хлеба. Одной из главных причин станет подорожание топлива, ведь логистика является важной составляющей себестоимости производства.

"Цены на топливо являются одним из ключевых факторов формирования стоимости хлеба. Это и доставка сырья, и логистика готовой продукции. Кроме того, на себестоимость влияет повышение зарплат работникам и расходы на энергоносители. Уже в августе хлеб может подорожать примерно на 2–2,5%, а до конца года - еще ориентировочно на 10%", - пояснил он.

Каких изменений следует ожидать на рынке молочной продукции и мяса

К концу лета может вырасти и стоимость молочной продукции. В частности, молоко может подорожать до 10%.

"Молоко может подорожать до 10%. На это будут влиять логистические расходы, цены на энергоносители и формирование новой кормовой базы после сбора урожая", - сказал эксперт.

В то же время существенных изменений на рынке мяса пока не прогнозируется.

"Мясная группа сейчас остается достаточно стабильной. Если и будет рост, то в пределах 1,5–2%", - отметил Марчук.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Из-за заморозков фрукты остаются дорогими

Более сложной остается ситуация с фруктами: последствия весенних заморозков до сих пор ощутимы на прилавках.

"Абрикосы и клубника уже начали дорожать из-за завершения сезона. В то же время высокими остаются цены на голубику, малину и яблоки. Последствия майских заморозков не прошли бесследно, поэтому цены на эти фрукты пока держатся на высоком уровне", - пояснил он.

Что будет с ценами на сливочное масло

Несмотря на общее подорожание других категорий, для сливочного масла новый ценовой скачок маловероятен.

"Масло уже находится на очень высоком ценовом уровне. Дальнейший рост может привести к тому, что потребители просто начнут отказываться от этого продукта или искать более дешевые альтернативы", - отметил Марчук.

Отразится ли подорожание топлива на продуктах

Отдельно эксперт обратил внимание на ситуацию с топливом, ведь именно она задает тон дальнейшей динамике цен на продукты.

"Если цены на топливо будут и дальше расти, это повлияет на логистические расходы. Но эффект не будет мгновенным. Уже ближе к середине августа станет понятно, насколько подорожание топлива скажется на стоимости продуктов", - подчеркнул он.

Новый урожай зерновых, по словам Марчука, напротив, давления на цены не оказывает.

"Сейчас цены на зерно в Украине снижаются из-за сложностей с экспортом. Новый урожай реализуется по более низким ценам, поэтому сам по себе он не создает предпосылок для подорожания продукции. Другой вопрос - как этой ситуацией воспользуются переработчики при формировании конечной стоимости товаров", - подытожил эксперт.

Цены на продукты - последние новости по теме

"Главред" ранее писал, что в Украине начала стремительно дорожать клубника. Основной причиной роста цен являются нестабильные и ограниченные поставки этой ягоды, что связано с завершением сезона в большинстве регионов Украины. Отмечается, что всего за неделю эта ягода подорожала в среднем на 23%.

Ранее заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что стоимость хлеба в Украине традиционно растет каждый месяц, поэтому за лето он может подорожать в пределах 5–6%.

Напомним, ведущая научная сотрудница отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копитец заявляла, что в июле 2026 года розничные цены на основные виды мяса - говядину, свинину, курицу - не изменятся и останутся на нынешнем уровне.

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О личности: Денис Марчук Денис Марчук - заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016–2017 гг.). В 2015 году - координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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