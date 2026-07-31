Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Украинцев предупредили о новом подорожании продуктов: что будет с ценами в августе

Инна Ковенько
31 июля 2026, 09:24
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперт рассказал, чего украинцам следует ожидать от цен на продукты в августе 2026 года.
Цены на продукты в августе
Цены на продукты в августе / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Хлеб подорожает на 2–2,5 % уже в августе
  • Молоко может подорожать до 10%
  • Овощи останутся стабильными до сентября

видео дня

В августе 2026 года хлеб и молочная продукция в Украине подорожают, тогда как овощи нового урожая пока будут сдерживать общий рост цен.

Основными факторами подорожания станут стоимость топлива, логистические расходы и энергоносители.Об этом в комментарии Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По словам эксперта, рынок овощей открытого грунта сейчас находится на сезонном максимуме предложения, что позволяет удерживать цены без резких колебаний по крайней мере до начала осени.

"Сейчас продолжается пик реализации овощей открытого грунта. До начала сентября цены на них будут оставаться относительно стабильными. В то же время они и так примерно на 15–20 % выше, чем были в прошлом году в этот же период", - отметил Марчук.

Насколько может вырасти цена на хлеб

В то же время уже в августе может вырасти стоимость хлеба. Одной из главных причин станет подорожание топлива, ведь логистика является важной составляющей себестоимости производства.

"Цены на топливо являются одним из ключевых факторов формирования стоимости хлеба. Это и доставка сырья, и логистика готовой продукции. Кроме того, на себестоимость влияет повышение зарплат работникам и расходы на энергоносители. Уже в августе хлеб может подорожать примерно на 2–2,5%, а до конца года - еще ориентировочно на 10%", - пояснил он.

Каких изменений следует ожидать на рынке молочной продукции и мяса

К концу лета может вырасти и стоимость молочной продукции. В частности, молоко может подорожать до 10%.

"Молоко может подорожать до 10%. На это будут влиять логистические расходы, цены на энергоносители и формирование новой кормовой базы после сбора урожая", - сказал эксперт.

В то же время существенных изменений на рынке мяса пока не прогнозируется.

"Мясная группа сейчас остается достаточно стабильной. Если и будет рост, то в пределах 1,5–2%", - отметил Марчук.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Из-за заморозков фрукты остаются дорогими

Более сложной остается ситуация с фруктами: последствия весенних заморозков до сих пор ощутимы на прилавках.

"Абрикосы и клубника уже начали дорожать из-за завершения сезона. В то же время высокими остаются цены на голубику, малину и яблоки. Последствия майских заморозков не прошли бесследно, поэтому цены на эти фрукты пока держатся на высоком уровне", - пояснил он.

Что будет с ценами на сливочное масло

Несмотря на общее подорожание других категорий, для сливочного масла новый ценовой скачок маловероятен.

"Масло уже находится на очень высоком ценовом уровне. Дальнейший рост может привести к тому, что потребители просто начнут отказываться от этого продукта или искать более дешевые альтернативы", - отметил Марчук.

Отразится ли подорожание топлива на продуктах

Отдельно эксперт обратил внимание на ситуацию с топливом, ведь именно она задает тон дальнейшей динамике цен на продукты.

"Если цены на топливо будут и дальше расти, это повлияет на логистические расходы. Но эффект не будет мгновенным. Уже ближе к середине августа станет понятно, насколько подорожание топлива скажется на стоимости продуктов", - подчеркнул он.

Новый урожай зерновых, по словам Марчука, напротив, давления на цены не оказывает.

"Сейчас цены на зерно в Украине снижаются из-за сложностей с экспортом. Новый урожай реализуется по более низким ценам, поэтому сам по себе он не создает предпосылок для подорожания продукции. Другой вопрос - как этой ситуацией воспользуются переработчики при формировании конечной стоимости товаров", - подытожил эксперт.

Цены на продукты - последние новости по теме

"Главред" ранее писал, что в Украине начала стремительно дорожать клубника. Основной причиной роста цен являются нестабильные и ограниченные поставки этой ягоды, что связано с завершением сезона в большинстве регионов Украины. Отмечается, что всего за неделю эта ягода подорожала в среднем на 23%.

Ранее заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что стоимость хлеба в Украине традиционно растет каждый месяц, поэтому за лето он может подорожать в пределах 5–6%.

Напомним, ведущая научная сотрудница отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копитец заявляла, что в июле 2026 года розничные цены на основные виды мяса - говядину, свинину, курицу - не изменятся и останутся на нынешнем уровне.

Читайте также:

О личности: Денис Марчук

Денис Марчук - заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016–2017 гг.). В 2015 году - координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
цены на продукты Денис Марчук
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Президент раскрыл масштаб потерь России в войне: названа потрясающая цифра

Президент раскрыл масштаб потерь России в войне: названа потрясающая цифра

11:05Война
РФ впервые ударила по компании из США: уничтожен завод дронов в Киеве - The Guardian

РФ впервые ударила по компании из США: уничтожен завод дронов в Киеве - The Guardian

09:34Война
Дроны ударили по двум регионам РФ: горят склады Wildberries и НПЗ

Дроны ударили по двум регионам РФ: горят склады Wildberries и НПЗ

08:03Война
Реклама

Популярное

Ещё
Колебания достигнут почти 5-балльного уровня: прогноз магнитных бурь

Колебания достигнут почти 5-балльного уровня: прогноз магнитных бурь

Воды Дуная отступили: на дне реки неожиданно нашли древнего гиганта

Воды Дуная отступили: на дне реки неожиданно нашли древнего гиганта

Что сжечь в печи, чтобы дымоход прочистился сам: достаточно всего одной таблетки

Что сжечь в печи, чтобы дымоход прочистился сам: достаточно всего одной таблетки

В ЕС приняли решение о военнообязанных украинцах: о чем идет речь

В ЕС приняли решение о военнообязанных украинцах: о чем идет речь

Доллар резко обвалился, а евро взлетел вверх: курс валют на 31 июля

Доллар резко обвалился, а евро взлетел вверх: курс валют на 31 июля

Последние новости

11:08

Змеям — романтика, Быкам — разговор по душам: китайский гороскоп на 1 августа

11:05

Президент раскрыл масштаб потерь России в войне: названа потрясающая цифра

10:57

"Прощаюсь с вами": известная украинская телеведущая ушла с канала ради ВСУВидео

10:55

Зачем поливать томаты йогуртом: неожиданный способ укрепить кусты и повысить урожай

10:48

Август будет совсем другим: какие знаки зодиака оставят проблемы в прошлом

Мобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августаМобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августа
10:10

Перец вырастет мясистым и сочным: чем подкормить кусты в августе

09:52

Как сократить принудительную мобилизацию в Украине: "Ахиллес" Федоренко объяснил

09:34

РФ впервые ударила по компании из США: уничтожен завод дронов в Киеве - The Guardian

09:24

Украинцев предупредили о новом подорожании продуктов: что будет с ценами в августе

Реклама
08:24

Рыба получится нежной, сочной и не прилипнет: что сделать перед жаркой

08:03

Дроны ударили по двум регионам РФ: горят склады Wildberries и НПЗ

07:50

Война расползается по Ближнему Востоку - предупреждение Невзлинамнение

07:00

Трамп внезапно засомневался насчёт лицензии на Patriot для Украины: что случилось

05:11

Почему водители в СССР массово хранили в багажнике линолеум: ответ удивит многих

04:21

Кулинары раскрыли секрет пышного омлета: что добавить к яйцам вместо молока

04:02

"Есть реальная опасность": эксперт объяснил, как Украина могла потерять F-16

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке путешественника за 6 с

03:32

Кому карты Таро сулят богатство и успех: расклад на август 2026

03:02

Как научить ребенка правильно обуваться: небольшая хитрость для родителей

02:03

Сенат США продвинул законопроект Грэмма о санкциях: какие последствия ожидают РФ

Реклама
01:13

Правильный момент: когда остановить полив арбузов, чтобы не стали водянистымиВидео

00:06

В ЕС приняли решение о военнообязанных украинцах: о чем идет речь

30 июля, четверг
23:56

Нож мясорубки снова станет острым: лайфхак с крышкой от банки

23:09

Почему РФ снова начала бить по Украине ракетами из КНДР: в ЦПД раскрыли тревожный сигнал

23:08

Не ковром единственным: дизайнеры назвали вещи, "убивающие" стиль интерьераВидео

22:55

"Это недопустимо": в городах Украины начнутся масштабные проверки, причина

22:36

Побег с деньгами и обман: таролог предупредила Козерогов о рисках в августе 2026

22:31

Вселилась Волочкова: пьяная Лорак на видео опозорилась в сетиВидео

22:31

Известный актер выиграл $1 млн в шоу "Кто хочет стать миллионером?"Видео

22:09

Одежда, надетая наизнанку, привлечет беду — как быстро нейтрализовать суеверие

21:58

Главные везунчики августа: кому карты Таро предрекли мощный финансовый взлетВидео

21:48

Когда копать картошку в августе — идеальные дни для сбора урожая по календарю

21:48

Секрет здоровых помидоров до октября: чем обработать кусты перед созреваниемВидео

21:47

57-летняя Дженнифер Энистон в бикини показала подтянутый пресс

21:27

Названы месяцы рождения людей, которых скоро покинет "черная полоса"

21:24

Детей из Вишневого после трагедии отправили в лагерь, где царит антисанитарияФото

20:38

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке голубя за 11 с

20:35

Россия впервые за долгое время ударила по Украине ракетой из КНДР: что известно

20:31

Wi-Fi плохо работает в квартире из-за одного устройства на кухне — в чём причина

19:55

Из одного куста — целая грядка: огородник показал, как размножить помидоры без семянВидео

Реклама
19:51

"Просто кайфую": Илона Гвоздева впервые за пять лет отдохнула с мужем за границей

19:47

Колебания достигнут почти 5-балльного уровня: прогноз магнитных бурь

19:36

На работе готовят предложение — кого из знаков зодиака ждет неожиданность

19:16

Курс валют в августе: банкир назвал риски для доллара и евро в Украине

19:10

Июль стал рекордным по количеству ракетных ударов РФ по Украине: Коваленко раскрыл деталимнение

19:07

В Польше резко изменили позицию по передаче Украине ракет для Patriot

18:59

Заговенье на Успенский пост: что можно и нельзя делать 31 июля

18:47

Закуска из баклажанов, которую съедят в первую очередь: рецепт за 15 минут

18:40

Путинист Басков обновил свое уставшее лицо: что он сделал

18:33

Россияне останутся без света и тепла: назван катастрофический для Кремля сценарийВидео

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять