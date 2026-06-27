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Новое изменение цен на продукты: украинцам рассказали, к чему готовиться

Алексей Тесля
27 июня 2026, 22:08
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В июле 2026 года розничные цены на основные виды мяса — говядина, свинина, курица — не изменятся.
Новое изменение цен на продукты: украинцам рассказали, к чему готовиться
Прогноз новых цен на продукты / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, УНИАН

Важное:

  • Цены на овощи и фрукты в июле, как ожидается, снизятся
  • С постепенным сезонным расширением предложения ожидается снижение цен

Ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Натальи Копытец прокомментировала тенденцию на рынке продуктов питания.

Как подчеркнула она в комментарии Главреду, в июле 2026 года розничные цены на основные виды мяса — говядина, свинина, курица — не изменятся и останутся на нынешнем уровне.

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В то же время в материале отмечается, что цены на овощи и фрукты в июле, как ожидается, снизятся.

"По словам главного научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики", Инны Сало, с постепенным сезонным расширением предложения ожидается снижение цен по сравнению с нынешними на овощи борщевого набора — до 15%, на фрукты, а также на ягоды и косточковые — до 10%", - отмечается в сообщении.

Кроме того, не исключается, что цены на салатные овощи в течение июля 2026 года, вероятно, снизятся на 20% по сравнению с нынешними ценами.

Эксперт прогнозирует новый рост цен на продукты

В Украине в ближайшее время не исключают очередное подорожание продуктов питания. Среди основных причин специалисты называют возможные перебои с поставками топлива, что может привести к увеличению затрат на транспортировку и логистику.

Экономист Зиновий Свереда отметил, что первые признаки роста цен могут проявиться уже в ближайшие недели. Он также подчеркнул, что дополнительным фактором давления остаётся зависимость Украины от импортных энергоресурсов, стоимость которых формируется под влиянием мировых рынков.

Цены на продукты - новости по теме

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

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О персоне: Инна Сало

Инна Сало - главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики". Она занимается исследованиями и анализом тенденций на аграрном рынке, в частности, цен на сельскохозяйственную продукцию, а также международной торговли и интеграции в этой сфере.

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