Цены ударят по кошелькам украинцев: какие базовые продукты заметно подорожают

Наиболее заметный рост цен наблюдается в сегменте традиционных для украинских потребителей круп.

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Какие продукты подорожают в июле / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Кратко:

В июле ожидается подорожание хлеба и круп

Больше всего могут вырасти цены на гречку

Причина — более высокие затраты на производство и логистику

В Украине в июле подорожают некоторые продукты питания, в частности, цены вырастут на хлеб и крупы. Об этом в комментарии Главреду сообщила главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемисина.

Какими будут цены на хлеб в июле

По ее словам, пшеничный хлеб из муки высшего сорта в июле подорожает как минимум на 3–5 % и будет стоить 67–68 грн/кг.

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"Цена на пшеничный хлеб из муки первого сорта может вырасти до 57 грн/кг (+3–5 %), ржаной хлеб — до 58–59 грн/кг (+2,5–4 %), а на батон — до 35 грн за 500 граммов (+3–4 %)", — говорит она.

Эксперт отмечает, что основными причинами дальнейшего роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия остаются повышение производственных затрат на всех этапах производственной цепочки.

"Наибольшее влияние оказывают подорожание электроэнергии и горюче-смазочных материалов, рост логистических затрат, увеличение расходов на оплату труда в условиях дефицита кадров, а также повышение стоимости сырья и вспомогательных материалов", – подчеркнула Черемисина.

Что будет с ценами на крупы

Она добавила, что тенденция к подорожанию сохраняется и на рынке круп.

"Наиболее заметный рост цен наблюдается в сегменте традиционных для украинских потребителей круп. С начала года гречневая крупа подорожала до 79,29 грн/кг, что на 76,7 % превышает показатель на начало года. Пшено подорожало до 57,11 грн/кг (+70,1 %). Менее стремительное, но также ощутимое подорожание зафиксировано для ячневой крупы, которая сейчас стоит 25,93 грн/кг (+8,6 %), и пшеничной крупы – 23,78 грн/кг (+8,3 %). Манная крупа подорожала до 30,05 грн/кг (+2,1 %), а рис – до 52,65 грн/кг (+1,5 %)", – рассказала эксперт.

По ее мнению, основными факторами роста цен на крупы остаются повышение затрат на производство и переработку сельскохозяйственной продукции, увеличение стоимости энергоресурсов, логистики и топлива, а также рост затрат на оплату труда.

Черемисина прогнозирует, что в июле цены на крупы изменятся следующим образом:

стоимость гречки может вырасти еще на 5–10 % и достичь 84–88 грн/кг;

пшено может подорожать еще на 3–5 % и стоить 60–63 грн/кг;

стоимость риса может вырасти на 3–5 % и приблизиться к отметке 55 грн/кг.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Как курс доллара влияет на стоимость продуктов

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что курс доллара будет влиять на стоимость продуктов в Украине.

По его словам, для каждого продукта влияние курса будет разным — в зависимости от доли импорта, конкуренции и сезонности.

"Курсовой скачок будет компенсироваться сезонным фактором и увеличением предложения на рынке. Кроме того, следует учитывать, что на украинском продовольственном рынке преобладает отечественная продукция, а не импортная", — добавил он.

Цены на продукты — последние новости

Как сообщал Главред, в Украине снижаются цены на помидоры. Основным фактором удешевления стало массовое поступление овощей из летних теплиц.

Также известно, что в Украине в этом году прогнозируют рост урожая яблок, несмотря на весенние заморозки. Объемы производства могут превысить прошлогодние показатели, что повлияет на уровень цен.

В то же время народный депутат Дмитрий Соломчук заявил, что хлеб в Украине может подорожать на 15-20% уже в ближайшее время. Причиной такого роста является повышение стоимости энергоносителей и пшеницы.

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О персоне: Светлана Черемисина Светлана Черемисина — доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

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