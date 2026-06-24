Украинцам планируют поднять минимальную пенсию: как вырастет сумма в 2027-2029 годах

Главное из новости:
- Правительство планирует повысить минимальную пенсию
- Выплаты будут постепенно расти до 2029 года
- Бюджетную декларацию должна утвердить Рада
Кабинет министров Украины определил ориентиры для социальных стандартов на трехлетнюю перспективу. Согласно принятому постановлению № 793 "Об утверждении Бюджетной декларации на 2027–2029 годы", в стране предусмотрено постепенное повышение прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Именно этот показатель является основой для начисления минимальной пенсии.
На сегодняшний день минимальная пенсионная выплата в Украине зафиксирована на уровне 2595 гривен. Однако в правительстве отмечают, что будущие прогнозные размеры рассчитывались с учетом темпов инфляции, чтобы частично компенсировать рост цен.
Как будет меняться минимальная пенсия: трехлетний план
Если заложенные правительством показатели будут реализованы, украинских пенсионеров ждет следующий график повышения выплат:
- 2027 год — рост до 2878 грн (+283 грн по сравнению с нынешним уровнем);
- 2028 год — увеличение до 3134 грн (еще +256 грн);
- 2029 год — достижение отметки в 3357 грн (дополнительно +223 грн).
В целом за три года "чистый" прирост минимальной пенсии должен составить 762 гривны.
Отметим, что на данный момент эти цифры имеют статус официального прогноза и стратегического плана исполнительной власти. Чтобы Бюджетная декларация вступила в силу и стала обязательной к исполнению, документ ещё должен пройти окончательное утверждение и голосование в Верховной Раде Украины.
Пенсии в Украине — последние новости
Как сообщал Главред, правительство представило концепцию пенсионной реформы, которая предусматривает полное обновление подхода к начислению выплат. Законопроект планируется вынести на голосование к осени 2026 года.
Кроме того, в марте 2026 года в Украине состоялась масштабная индексация пенсий для более чем 10 миллионов граждан. По словам президента Владимира Зеленского, индексация проводится ежегодно, несмотря на сложные условия войны.
Напомним, что с 2027 года вступят в силу обновленные правила выхода на пенсию. Пенсионный возраст останется без изменений, однако требования к страховому стажу для выхода на пенсию станут более жесткими.
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Об источнике: Кабинет Министров Украины
Кабинет Министров Украины — коллегиальный высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины подотчётен Президенту Украины и Верховной Раде Украины, подконтролен и подотчётен Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.
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