Украинцам планируют поднять минимальную пенсию: как вырастет сумма в 2027-2029 годах

В настоящее время минимальная пенсия в Украине составляет 2595 гривен.

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Когда украинцам повысят пенсии / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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Правительство планирует повысить минимальную пенсию

Выплаты будут постепенно расти до 2029 года

Бюджетную декларацию должна утвердить Рада

Кабинет министров Украины определил ориентиры для социальных стандартов на трехлетнюю перспективу. Согласно принятому постановлению № 793 "Об утверждении Бюджетной декларации на 2027–2029 годы", в стране предусмотрено постепенное повышение прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Именно этот показатель является основой для начисления минимальной пенсии.

На сегодняшний день минимальная пенсионная выплата в Украине зафиксирована на уровне 2595 гривен. Однако в правительстве отмечают, что будущие прогнозные размеры рассчитывались с учетом темпов инфляции, чтобы частично компенсировать рост цен.

Как будет меняться минимальная пенсия: трехлетний план

Если заложенные правительством показатели будут реализованы, украинских пенсионеров ждет следующий график повышения выплат:

2027 год — рост до 2878 грн (+283 грн по сравнению с нынешним уровнем);

2028 год — увеличение до 3134 грн (еще +256 грн);

2029 год — достижение отметки в 3357 грн (дополнительно +223 грн).

В целом за три года "чистый" прирост минимальной пенсии должен составить 762 гривны.

Как планируется повысить прожиточный минимум до 2029 года / Фото: Кабмин

Отметим, что на данный момент эти цифры имеют статус официального прогноза и стратегического плана исполнительной власти. Чтобы Бюджетная декларация вступила в силу и стала обязательной к исполнению, документ ещё должен пройти окончательное утверждение и голосование в Верховной Раде Украины.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Пенсии в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, правительство представило концепцию пенсионной реформы, которая предусматривает полное обновление подхода к начислению выплат. Законопроект планируется вынести на голосование к осени 2026 года.

Кроме того, в марте 2026 года в Украине состоялась масштабная индексация пенсий для более чем 10 миллионов граждан. По словам президента Владимира Зеленского, индексация проводится ежегодно, несмотря на сложные условия войны.

Напомним, что с 2027 года вступят в силу обновленные правила выхода на пенсию. Пенсионный возраст останется без изменений, однако требования к страховому стажу для выхода на пенсию станут более жесткими.

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Об источнике: Кабинет Министров Украины Кабинет Министров Украины — коллегиальный высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины подотчётен Президенту Украины и Верховной Раде Украины, подконтролен и подотчётен Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

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