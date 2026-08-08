ВСУ массированно ударили по России, есть прилеты: в Генштабе раскрыли последствия атаки

После массированного удара на предприятиях вспыхнули пожары, а размер ущерба для России пока уточняется.

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Массированный удар по России - пожары вспыхнули на двух НПЗ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые факты:

Силы обороны нанесли удар по Ильскому и Сизранскому НПЗ

Также атакован наблюдательный пост на буровой "Сиваш"

В ночь на 8 августа 2026 года Силы обороны Украины нанесли удары сразу по нескольким важным объектам российской военно-экономической инфраструктуры. В результате атаки известно о попаданиях в Ильский и Сизранский нефтеперерабатывающие заводы, а также в пост технического наблюдения российских войск на самоподъемной буровой установке "Сиваш" в акватории Черного моря. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

видео дня

"В ночь на 8 августа 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных объектов противника", - сообщили военные.

В частности, в Генштабе раскрыли подробности поражения Ильского НПЗ в Краснодарском крае РФ. По информации Генштаба, на территории предприятия зафиксировали попадание, после чего возник пожар. Завод имеет шесть технологических установок с суммарной мощностью переработки около 6,6 млн тонн нефти в год.

Предприятие занимается приемом, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также производством и отгрузкой нефтепродуктов. Генеральный штаб отдельно подчеркнул, что продукция Ильского НПЗ используется, в частности, для обеспечения потребностей российских войск.

Еще одной целью стал Сизранский НПЗ в Самарской области.

"Зафиксировано попадание в объект с последующим возгоранием на территории предприятия", - сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Завод входит в состав нефтяного комплекса "Роснефти", а его проектная мощность составляет около 8,5 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит более 20 видов нефтепродуктов, среди которых моторные топлива и дорожный битум. По оценке Генштаба, Сизранский завод является одним из ключевых объектов нефтеперерабатывающей отрасли Самарской области, а также обеспечивает топливом потребности российских вооруженных сил.

Отдельно украинские военные сообщили о поражении объекта в Чёрном море. Речь идёт о посту технического наблюдения российских сил на самоподъёмной буровой установке "Сиваш".

По информации военных, российская сторона использует СПБУ "Сиваш" для размещения технических средств наблюдения и обеспечения их работы в акватории Черного моря. В то же время степень нанесенного ущерба по всем пораженным объектам еще устанавливается.

"Масштаб нанесённого ущерба и результаты поражения объектов противника уточняются. Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооружённой агрессии Российской Федерации", - заявили в Генштабе.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Кто может помогать Украине наносить удары по РФ

Украина могла получить от США негласное одобрение на проведение активных операций в Каспийском море, однако Вашингтон, вероятно, не согласовывает с Киевом каждый отдельный удар по территории РФ. Об этом сообщил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в интервью "Главреду".

Одним из ключевых факторов в таких операциях является доступ к разведывательным данным. Именно здесь, по оценке эксперта, США могут играть важную роль для Украины.

Семиволос предполагает, что отдельные вопросы, касающиеся проведения операций, могли обсуждаться между Киевом и Вашингтоном в связи с необходимостью получения информации для подготовки таких действий.

В то же время это не означает, что американская сторона напрямую одобряет все украинские атаки. Эксперт считает, что Киев прежде всего руководствуется собственными военными целями.

"Думаю, Украина действует, исходя из своих стратегических и тактических задач. Бесспорно, американцы не могли не заметить такие удары. Но санкционировали ли они их - сказать не могу", - добавил Семиволос.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, губернатор Саратовской области подтвердил факт атаки беспилотников в Саратове. На территории промышленной зоны возник масштабный пожар. По данным мониторинговых каналов, сообщения об угрозе со стороны дронов появились около 02:00, а через час были опубликованы первые кадры пожара.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о ночных взрывах и пожарах в Ярославле после атаки беспилотников. Он также отметил, что горит один из НПЗ и из-за инцидента был перекрыт выезд из города в сторону Москвы. По сообщениям, горящий завод перерабатывает около 15 млн тонн нефти в год и входит в пятерку крупнейших НПЗ России.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поражении объектов в глубоком тылу противника в нескольких регионах России. По его словам, среди пораженных объектов оказались элементы нефтеперерабатывающей инфраструктуры, в частности, был поражен НПЗ "Башнефть-Новойл" и другие предприятия в Башкортостане и Ярославле. Генштаб подтвердил поражение "Славнефть-Янос" с тремя очагами возгорания и сообщил, что степень нанесённого ущерба уточняется.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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