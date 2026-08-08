Колебания достигли почти шести баллов: магнитная буря красного уровня накрыла Землю

Исследователи определили, когда закончится геомагнитная буря.

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Прогноз магнитных бурь / фото: pixabay.com

Вы узнаете:

На каком уровне сегодня К-индекс

Когда магнитная буря утихнет

Сегодня, 8 августа, Землю атакует магнитная буря уровня G1. Как сообщила британская геологическая служба, геомагнитный шторм продлится до 9 августа, после чего уровень активности должен снизиться.

По данным meteoagent, сейчас К-индекс составляет 5,3, что соответствует красному уровню, то есть высоким магнитным колебаниям. При этом солнечная вспышка В7 соответствует зеленому уровню.

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Магнитные бури 8–10 августа / фото: скриншот

Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, также находится на зеленом уровне.

Предположительно, уже завтра, 9 августа, К-индекс снизится до 3,7, то есть до зеленого уровня. Шторм закончится, и магнитное поле Земли стабилизируется.

Геомагнитная активность 8 августа / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

Как магнитные бури могут влиять на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия. В частности, у них появляются такие симптомы, как:

головная боль

головокружение

тошнота

боль в области сердца

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как облегчить самочувствие во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить самочувствие, а именно:

Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Находиться на свежем воздухе и гулять пешком;

Регулярно проветривать комнаты.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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