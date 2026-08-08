"У нас есть договоренности": Зеленский заявил о прорыве в поставках ракет для Patriot

Владимир Зеленский рассказал о сложной ситуации с антибаллистикой и договоренностях с США.

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Зеленский выступил с заявлениями об антибаллистике, лицензиях на Patriot и новой атаке РФ - итоги встречи с Вучичем / Коллаж: Главред

Ключевые тезисы:

Зеленский заявил о 13 погибших в результате ударов РФ

Украина просит больше ракет для Patriot и средств на оборону

Вучич поддержал территориальную целостность Украины и ее путь в ЕС

Российские войска за последние 24 часа нанесли очередной массированный удар по Украине, в результате чего погибли 13 человек, еще 77 получили ранения. На фоне этой атаки Владимир Зеленский во время визита в Сербию заявил об острой необходимости в антибаллистических ракетах, дополнительном финансировании ОПК и ужесточении санкций против РФ.

Главред собрал основные заявления лидеров Украины и Сербии в рамках пресс-конференции, которую транслировал Офис президента Украины.

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Как Зеленский описал последствия нового российского удара по Украине

Владимир Зеленский начал свое выступление с благодарности Сербии за гостеприимство, поддержку Украины и отношение к украинцам, однако сразу перешел к ситуации после очередной российской атаки. По его словам, ночью Россия вновь применила ракеты, в частности баллистические, а также ударные беспилотники. Ударам подверглись объекты инфраструктуры, энергетики и железной дороги, из-за чего возникли задержки движения поездов по всей стране. Кроме того, под обстрел попали гражданские предприятия.

Президент сообщил, что по состоянию на утро продолжалась ликвидация последствий ударов, в частности тушение пожаров. По его словам, в течение 24 часов под ударами находились 12 областей, а в прифронтовых населенных пунктах обстрелы фактически не прекращались.

"К сожалению, 13 человек погибли в результате этих ударов по Украине всего за 24 часа - с 9 утра вчера до 9 утра сегодня. И это действительно страшная трагедия", - сказал Зеленский.

Откуда и какими типами ракет РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Он также сообщил о 77 раненых. Президент подчеркнул, что российские атаки систематически направлены на объекты, обеспечивающие нормальную жизнь населения, - электростанции, железнодорожные вокзалы, больницы, университеты и гражданские предприятия.

Зеленский подчеркнул, что на фоне таких ударов Украина особенно ценит помощь международных партнеров. По его словам, одним из практических результатов переговоров с Вучичем станет новый пакет гуманитарной помощи от Сербии, в частности для медицинской и энергетической сфер.

"Мы благодарны за то, что будет предоставлен новый пакет гуманитарной помощи от Сербии для Украины, в частности в сфере медицины и энергетики. Это для нас очень важно", - подчеркнул президент Украины.

Украина готовится к сложной зиме

Отдельным блоком переговоров стала подготовка Украины к предстоящему зимнему периоду. Зеленский заявил, что российские удары систематически разрушают энергетическую инфраструктуру, поэтому сотрудничество с партнерами в сфере энергетики приобретает критическое значение.

По словам президента, украинская энергосистема подверглась масштабным разрушениям, а российские ракеты нацелены на объекты, от которых напрямую зависит повседневная жизнь людей. Именно поэтому Киев ищет новые форматы помощи и совместных проектов.

"У нас фактически не осталось неповрежденных электростанций, многие вокзалы разрушены, а также больницы, университеты и обычные гражданские предприятия", - заявил Зеленский.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Он добавил, что сотрудничество с Сербией может касаться не только экстренной помощи, но и восстановления инфраструктуры. Стороны обсудили проекты, связанные с портами, железной дорогой, энергетикой и общей устойчивостью экономик.

По словам Зеленского, реализация таких проектов способна создать новые рабочие места в обоих государствах и одновременно способствовать восстановлению Украины без ожидания окончания войны.

Почему Украине не хватает ракет для защиты от российской баллистики

Также в ходе пресс-конференции Зеленский ответил на вопрос о российской баллистике и возможностях Украины противостоять таким ударам. Он подчеркнул, что эта проблема сопровождает Украину с первых дней полномасштабной войны, когда у страны практически не было средств для перехвата баллистических ракет.

По словам президента, одним из главных путей остается получение американских антибаллистических ракет. Украина регулярно ведет переговоры с Соединенными Штатами по поводу поставок, однако нынешние объемы не позволяют полностью покрыть потребности.

"Будут ли они выделять нам ракеты? Да. У нас есть договоренности. Достаточно ли этих ракет? Нет", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что в 2026 году ежемесячные поставки стали меньше, чем годом ранее. При этом он не назвал конкретных цифр, пояснив, что не хочет раскрывать конфиденциальную информацию ни России, ни партнерам.

В то же время Украина ищет дополнительные возможности в Европе. Зеленский назвал Германию и Польшу среди государств, обладающих соответствующими возможностями, а также сообщил о постоянных переговорах с Норвегией, Нидерландами и другими европейскими и ближневосточными странами.

"Я каждый день общаюсь с тем или иным государством Европы и Ближнего Востока, чтобы Украина получала дополнительные ракеты помимо американского пакета", - рассказал президент.

Зеленский заявил, что Киев ищет средства противоракетной обороны по всему миру. Он назвал среди потенциальных партнеров Южную Корею и Японию, однако отметил, что эти государства из-за собственного законодательства и конституционных ограничений не оказывали Украине соответствующей помощи.

PURL / Инфографика: Главред

Президент также упомянул Израиль. По его словам, Украина хотела бы получить от него системы антибаллистики и была бы готова их покупать, однако пока таких возможностей нет.

Зеленский подчеркнул, что проблема заключается не только в самих системах, но и в количестве ракет-перехватчиков, необходимых для постоянной защиты украинских городов и инфраструктуры. Поэтому Киев параллельно развивает другие направления.

"У нас есть ещё один вариант - это собственная баллистика. Вы знаете, что мы над этой баллистикой работаем", - сообщил глава государства.

Украина, по его словам, ведет соответствующую работу с европейскими партнерами, среди которых Германия, Нидерланды, Норвегия, Дания и Италия. Отдельно Зеленский упомянул итальянскую компанию Leonardo как одного из участников этой работы.

По словам Зеленского, частный и государственный секторы работают над развитием собственного потенциала в сфере баллистики и антибаллистики. Он подчеркнул необходимость защищать предприятия, занимающиеся такими разработками, от российских ударов.

"Есть то, что есть. Эти компании работают. И нужно делать все, чтобы они не были уничтожены врагом", - сказал Зеленский.

Отдельно президент сообщил о сотрудничестве с компаниями Raytheon и Lockheed Martin над другими оборонными проектами. Детали этих программ он не раскрыл, пояснив, что говорить о них публично пока рано.

В то же время Зеленский подчеркнул, что развитие собственной антибаллистики - лишь одно из направлений. Другим остается поражение российских пусковых установок и объектов, с которых запускаются ракеты по Украине.

"Что касается их соответствующих систем, мест, откуда по нам запускают ракеты, - это отдельная задача отдельных служб. Безусловно, мы над этим работаем", - заявил президент.

Сербия не обсуждала военное сотрудничество с Украиной

Журналисты также спросили президентов о возможности оборонного сотрудничества и совместного производства беспилотников. Вучич ответил, что в ходе нынешних переговоров стороны не обсуждали военное сотрудничество.

По его словам, возможные форматы взаимодействия после завершения войны могут рассматриваться отдельно. Сейчас же Сербия сосредоточена на экономическом, гуманитарном, инфраструктурном и другом сотрудничестве.

"Мы не обсуждали военное сотрудничество сегодня", - сказал Вучич.

Он также отреагировал на высказывание журналиста о необходимости помогать Украине "убивать больше российских солдат". Президент Сербии заявил, что хотел бы видеть прекращение именно убийств, а не их увеличение.

"Говоря об убийствах, я надеюсь, что убийства прекратятся", - подчеркнул сербский лидер.

У Украины нет времени на скептицизм в отношении ЕС

Зеленский ответил, что для Украины европейский курс имеет значение не только как долгосрочная политическая цель. По его словам, вступление в ЕС является частью стратегического выбора государства и украинского общества.

Президент подчеркнул, что полномасштабная война заставляет Украину действовать быстро и не позволяет откладывать ключевые решения. Европейский курс он назвал результатом совместного выбора государственных институтов, бизнеса и граждан.

"У Украины просто нет времени ни на скептицизм, ни на что-либо другое. Мы находимся в состоянии войны", - заявил Зеленский.

Глава государства напомнил, что Украина уже сделала шаги, которые ранее многие политики и эксперты считали сложными или малореалистичными. Он отметил, что Киев получил статус кандидата, открыл переговорные кластеры и продолжает добиваться дальнейшего продвижения.

Какие страны и когда стали членами ЕС / Инфографика: Главред

Зеленский подчеркнул, что для этого необходимо сохранять внутреннее единство. В то же время он отметил, что на темпы европейской интеграции влияют и внутренние процессы в самом Евросоюзе - выборы, изменения электоральных настроений и другие политические факторы.

"Я уверен, что мы идем по правильному пути, и мы все это сделаем, как бы нам ни было сложно", - подчеркнул президент Украины.

Украине нужны миллиарды на собственное производство

Отвечая на вопрос о том, что конкретно Европа может сделать, чтобы помочь Украине, Зеленский назвал одним из ключевых направлений финансирование украинского оборонного производства.

Президент поблагодарил ЕС за согласованную финансовую поддержку в размере 90 миллиардов евро, назвав её важной для выживания Украины. Однако, по его словам, одного решения о выделении средств недостаточно - необходимо обеспечить их эффективное направление в украинскую экономику и, прежде всего, в оборонно-промышленный комплекс.

FREYJA / Инфографика: Главред

Зеленский пояснил, что украинские производители могут изготавливать часть необходимых средств дешевле, чем иностранные производители. Поэтому дополнительное финансирование позволило бы значительно нарастить производство вооружений и укрепить обороноспособность страны.

"Дополнительные средства нужны для того, чтобы украинская оборонная промышленность производила в два раза больше, ведь у нас есть для этого возможности. Это большие деньги. Ну, просто большие деньги. Это миллиард", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что у России гораздо большие финансовые возможности для ведения войны, поэтому Украина вынуждена максимально эффективно использовать каждую единицу международной помощи. По его словам, речь идет не только об общем финансировании, но и о вложении средств именно в производство в Украине.

Еще одним направлением, которое Зеленский назвал критически важным для Европы, стали санкции. Президент поблагодарил партнеров за уже введенные 21 пакет ограничений, но заявил, что этого недостаточно для полноценного перекрытия российского военного производства.

По его словам, Украина регулярно обнаруживает компоненты иностранного происхождения в российских ракетах. Эти детали поступают в Россию из разных государств и континентов, после чего используются в производстве оружия, наносящего удары по украинским городам.

Зеленский связал санкционную политику не только с непосредственным ограничением поставок вооружений, но и с необходимостью сократить доходы российского бюджета. Он подчеркнул, что Россия использует средства от экспорта энергоресурсов для финансирования войны.

"Во время войны важно не давать России тратить сотни миллиардов на эту войну", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент призвал усилить контроль за поставками компонентов, используемых в производстве российской баллистики. По его мнению, именно перекрытие таких цепочек поставок может напрямую повлиять на способность России производить ракеты.

Бюрократия задержала развитие производства Patriot

Зеленский также рассказал о проблеме лицензий и разрешений на производство сложных систем противовоздушной обороны и антибаллистики. По его словам, Украина поднимала этот вопрос еще с первых лет полномасштабной войны.

Президент напомнил, что обращался к тогдашнему президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить Украине лицензии на производство Patriot. Аналогичные переговоры, по его словам, велись с европейскими партнерами.

Зеленский считает, что если бы соответствующие разрешения Украина получила раньше, производство могло бы уже работать в гораздо более широких масштабах, а европейские государства могли бы получить собственные возможности в сфере антибаллистики.

"Я очень просил его предоставить мне лицензии на Patriot. Я разговаривал с несколькими европейскими партнерами в первый и во второй год войны", - рассказал Зеленский.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

По его словам, сейчас у Украины уже есть договоренности с президентом США Дональдом Трампом относительно лицензий, однако процесс все равно требует времени. Именно это глава государства назвал одним из примеров того, как бюрократические процедуры могут отставать от реальных потребностей войны.

"Сейчас мы занимаемся бумажками. А летит не бумажка, не бумажная ракета, а настоящая ракета, которая убивает людей", - заявил Зеленский.

Что Вучич заявил о территориальной целостности Украины и поддержке её пути в ЕС

Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с Владимиром Зеленским подчеркнул, что Белград будет и впредь придерживаться позиции в отношении территориальной целостности государств, ссылаясь на Устав ООН и соответствующие резолюции Организации Объединенных Наций. По его словам, эта позиция распространяется и на Украину, а Белград особо ценит то, что Киев поддерживает территориальную целостность Сербии.

Вучич подчеркнул, что для Сербии это не вопрос ситуативной политики или дипломатических оговорок.

"Что касается нас, мы будем продолжать эту принципиальную политику. В этом вопросе нет никаких "но", - заявил Вучич.

Президент Сербии Александр Вучич / Скриншот

Говоря о европейской интеграции, Вучич заверил, что Сербия не будет создавать препятствий Украине. По его словам, Белград заинтересован в том, чтобы Киев как можно быстрее продвигался в переговорном процессе с Евросоюзом.

"Сербия и я, как президент Сербии, подчеркиваем, что мы поддерживаем Устав ООН, резолюции ООН, а это означает территориальную целостность всех членов ООН, в том числе и территориальную целостность Украины. Также мы очень благодарны Украине за то, что она поддерживает территориальную целостность Республики Сербии", - заявил Вучич.

Он также сообщил о готовности Белграда расширять экономические и гуманитарные связи с Киевом. По его словам, в прошлом году товарооборот между странами составил около 450 млн долларов, а только за первое полугодие текущего года достиг 321 млн долларов. В качестве отдельных направлений сотрудничества Вучич назвал сельское хозяйство, энергетику, инфраструктуру и транспорт.

"Украина всегда будет иметь нашу поддержку на пути в ЕС. Мы не даем никаких комментариев какого-либо рода в отношении остановки или ее пути. Мы хотим, чтобы Украина как можно скорее открыла все переговорные кластеры и как можно скорее их завершила, потому что это желание украинского народа, украинского руководства", - сказал президент Сербии.

Какую гуманитарную помощь Сербия готова оказать Украине

На фоне последствий российских атак переговоры Киева и Белграда касались также практической помощи Украине. Александр Вучич сообщил о подготовке нового пакета поддержки, в частности для медицинской и энергетической сфер, которые остаются критически важными в преддверии зимнего периода.

Особое внимание стороны уделили восстановлению поврежденной инфраструктуры. Сербская сторона рассматривает возможность участия своих компаний в проектах в Украине, а также готова использовать украинский опыт развития железнодорожной сети.

"Мы обсудили различные формы и уровни гуманитарной помощи. Все то, что мы делали до этого. И всегда же можно сделать больше. Безусловно, сейчас мы выделили серьезную помощь в сфере медицины", - сказал Вучич.

По его словам, Белград также готов поддержать Украину оборудованием для энергетического сектора. Он связал это с подготовкой к зиме и последствиями российских ударов по украинской энергетической системе.

"Я думаю, что в том, что касается энергетического сектора и оборудования, необходимого Украине, в частности для зимнего периода, то в той мере, в какой мы можем это сделать, я думаю, что мы сделаем все, что сможем", - заявил президент Сербии.

Что сказал Вучич о сроках завершения войны

Отдельно журналисты спросили Вучича, видит ли он признаки готовности диктатора и военного преступника Владимира Путина к реальному мирному процессу и как скоро может закончиться война. Президент Сербии отказался давать категоричные прогнозы, объяснив это отсутствием достаточных оснований для оптимистичных оценок.

Вучич признал, что международное сообщество, Сербия и её граждане хотели бы увидеть окончание войны как можно скорее. В то же время, по его словам, политический опыт заставляет его осторожно относиться к прогнозам относительно сроков.

"Если вы спросите меня, как политического ветерана, я могу сказать вам, что я не уверен в этом", - сказал Вучич.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Он отдельно выразил опасения по поводу предстоящей зимы, которая, по его мнению, может быть сложной прежде всего для украинцев, но будет иметь последствия и для других государств. Вучич отметил, что хотел бы увидеть окончание войны даже в ближайшие дни, однако не видит реалистичного пути, который позволил бы утверждать, что это действительно произойдет.

"Я надеюсь, но это просто надежда, без каких-либо реальных фактов, которые бы подкрепили эту надежду, что это закончится завтра. Но я не вижу пути, как это могло бы произойти", - отметил президент Сербии.

В то же время Белград планирует присоединиться к восстановлению Украины, взяв под опеку один из украинских городов, который понес значительные повреждения.

"Я очень боюсь, что у нас будет ещё одна сложная зима. Прежде всего для вашего народа, но и для всех остальных по всему миру также. Я надеюсь, но это просто надежда, без каких-либо реальных фактов, которые бы подкрепили эту надежду, что это закончится завтра. Но я не вижу пути, как это могло бы произойти", - отметил президент Сербии.

Что может потребовать РФ для завершения войны - комментарий политолога

Россия уже не может выдвигать более масштабных требований для завершения войны, чем прекращение боевых действий по нынешней линии фронта. В то же время удары Украины по целям в глубине РФ укрепляют позиции Киева перед потенциальными переговорами, хотя пока не заставили Владимира Путина отказаться от расчета на победу. Об этом сообщил политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду.

По мнению эксперта, нынешнее развитие событий не оставляет Кремлю возможности для существенного расширения своих требований. Более того, в ходе перехода к деэскалации Украина может настаивать на дополнительных условиях.

"Ничего большего, чем остановиться по линии соприкосновения, россияне точно не могут требовать. Даже исходя из того, как развивается ситуация, Украина может еще добавить определенные требования для перехода к деэскалации", - отметил Чаленко.

Отдельно политолог обратил внимание на последствия украинских атак для ситуации внутри России. По его оценке, удары по целям в российском тылу постепенно создают для Кремля дополнительные проблемы и могут сказываться на отношении к Путину со стороны влиятельных групп.

В то же время российские власти пытаются сформировать собственное объяснение причин атак и войны. Чаленко считает, что риторика Кремля в этом вопросе всё больше напоминает попытку оправдать агрессию необходимостью защиты от последствий самой войны.

"Когда в очередной раз выходит Песков и рассказывает, что россияне, оказывается, проводят "СВО", чтобы не было таких ударов, как по Санкт-Петербургу, - это классика в духе Оруэлла", - подчеркнул аналитик.

В то же время наиболее чувствительным для российского президента может стать не недовольство рядовых граждан, а изменение позиции представителей элит и крупного бизнеса. На этом фоне эксперт обратил внимание на информацию об активизации сбора средств у российских олигархов на продолжение войны.

Речь идет о суммах в 200–300 млрд рублей, которые бизнесменам предлагают передавать в формате так называемых добровольных взносов. По мнению Чаленко, такая практика демонстрирует стремление Кремля привлечь элиты к финансированию войны и одновременно расширить собственные возможности для ее продолжения.

"Это показатель того, что Путин пытается переложить ответственность, "запачкать руки" олигархов, условно говоря, кровью, но в то же время получить дополнительное пространство для маневра и затянуть нынешнюю войну", - считает эксперт.

Украинские удары по российским объектам, по оценке политолога, уже дают дипломатический эффект: они улучшают переговорную позицию Киева и приближают завершение войны. Однако говорить о коренном изменении подхода Кремля пока рано.

"На сегодняшний день они не являются фактором, который окончательно меняет мышление Путина. Путин до сих пор думает, что может победить", - резюмировал эксперт.

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Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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