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Россияне цинично обстреляли поезд "Сумы - Киев": первые детали о последствиях

Инна Ковенько
8 августа 2026, 09:22обновлено 8 августа, 10:18
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В результате атаки загорелся локомотив поезда.
Россияне цинично обстреляли поезд
Россия атаковала поезд "Сумы - Киев" / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Российские войска атаковали поезд, следующий по маршруту "Сумы – Киев". Об этом сообщает "Кодон.Медиа" со ссылкой на правоохранительные органы.

Россияне нанесли удар около 8:00 в Сумском районе.

В результате атаки загорелся локомотив поезда. По предварительной информации, пассажиры и сотрудники железной дороги не пострадали.

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Впоследствии"Укрзализныця" подтвердила российскую атаку на поезд "Сумы - Киев". По данным компании, вражеские дроны поразили локомотив, также был поврежден один из вагонов.

"Мониторинговая группа своевременно заметила угрозу. Поездная и локомотивная бригады эвакуировали пассажиров на безопасное расстояние, поэтому обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

В настоящее время железнодорожники работают над восстановлением движения и пытаются минимизировать отклонения от графика на этом участке.

Как часто РФ может атаковать Украину

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов АОПА Украина, авиатор Геннадий Хазан заявлял, что российская армия в нынешних условиях может проводить несколько масштабных ракетных атак по территории Украины в течение одного месяца.

По его словам, оккупанты регулярно применяют ракетное вооружение, однако растягивают имеющиеся запасы, чтобы сохранить возможность наносить удары в течение длительного времени.

"Там примерно каждые пять-шесть дней используют определенное количество ракет. Или они растягивают их использование. Потому что, например, ночью запустили несколько ракет, а перед этим тоже несколько запускали. А это в итоге уменьшает количество ракет (которые они могут запустить за месяц, – ред.)", – подчеркнул он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 8 августа в Киеве и области прогремели взрывы на фоне российской атаки баллистическими ракетами. Трое человек погибли в результате вражеской атаки в Броварском районе Киевской области, среди погибших - ребенок. Еще трое получили ранения, и среди пострадавших также есть ребенок.

Кроме того, 6 августа оккупанты атаковали беспилотником железнодорожную станцию в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли двое мужчин, еще восемь человек пострадали.

"Главред" ранее сообщал, что в ночь на 5 августа российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие, пожары и разрушения. Прицельной целью стала логистическая инфраструктура региона.

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Об источнике: "Укрзализныця"

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.

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