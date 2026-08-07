В домах задрожали окна: в Москве прогремел громкий взрыв, что известно

Кратко:
- Жители Москвы услышали очень громкий взрыв
- Официальные власти РФ не комментируют причину громкого звука в столице
- У россиян есть две версии, почему прогремел взрыв
Днем 7 августа жители разных районов Москвы услышали мощный взрыв. Очевидцы утверждают, что из-за взрыва в домах затряслись война и стены. Об этом пишет Astra.
"В Москве был сильный взрыв, слышали почти все районы Москвы и в центре в том числе. Нигде ничего не пишут, непонятно, что взорвалось", – жалуются россияне.видео дня
Официально власти Москвы пока никак не прокомментировали инцидент. В то же время в соцсетях появились две версии, почему в столице страны-агрессорки России было громко.
Мониторинговые каналы предположили, что громкий звук был не взрывом, а переходом самолета на сверхзвук. В то же время, один из жителей Московской области абсурдно предположил, что взрыв прогремел из-за падения ракеты Илона Маска на Луне.
Смотрите видео с комментарием россиянина взрыва в Москве:
Украина нарастит атаки на Москву - мнение аналитика
Главред писал, что по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, в осенне-зимний период Украина, вероятнее всего, будет активно атаковать Москву.
К этому времени украинские военные будут работать по другим направлениям, истощать Россию на других участках. А вопрос столицы РФ станет вопросом холодного сезона.
Взрывы в Москве и области - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 28 июля Московская область оказалась под одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время, там гремели взрывы, возникли пожары.
Ранее, 18 июля, пожар вспыхнул в Электростале Московской области, примерно в 50 километрах от Москвы. После серии взрывов загорелась территория вблизи еще одного логистического хаба компании Wildberries.
Накануне, 13 июля, жители Московской области утверждали, что неизвестный дрон влетел в жилой многоэтажный дом в городе Солнечногорск.
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Об источнике: Astra
Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.
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