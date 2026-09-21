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Морозилка перестанет обрастать льдом: поможет копеечное средство

Инна Ковенько
21 сентября 2026, 20:36
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Накопление льда в морозильной камере постепенно уменьшает её полезный объём и может влиять на эффективность охлаждения.
Морозилка перестанет обрастать льдом: поможет копеечное средство
Как избавиться от льда в морозилке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему в морозильной камере образуется лёд
  • Как быстро разморозить морозильную камеру
  • Что сделать после очистки, чтобы лёд не намерзал снова

Накопление льда в морозильной камере - проблема, которую не стоит игнорировать. Даже несколько миллиметров инея снижают эффективность работы техники, заставляют компрессор работать дольше и увеличивают расход электроэнергии до 30%. Кроме того, лёд занимает полезное пространство, затрудняет циркуляцию холодного воздуха и может привести к порче продуктов.

Главред расскажет, как предотвратить намерзание льда в морозильной камере.

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Почему важно регулярно размораживать морозильную камеру

Иней действует как теплоизолятор, препятствуя нормальной теплопередаче, пишет Interia Kobieta. Из-за этого температура внутри колеблется, продукты быстрее теряют свежесть, а иногда даже получают так называемый морозный ожог - они высыхают и теряют вкус. Если слой льда достигает 3–5 миллиметров, это уже сигнал о том, что пришло время для очистки.

Как быстро избавиться от льда

Самый простой способ ускорить процесс - поставить внутрь миску с теплой водой и закрыть дверцу. Пар постепенно размягчает лёд, и он отходит от стенок значительно быстрее. Не используйте острые предметы для отколывания льда и не лейте кипяток, ведь это может повредить пластиковые элементы.

Что не стоит класть в морозилку
Что не стоит класть в морозилку / Инфографика: Главред

Хитрость, которая предотвращает повторное намерзание

После того как камера станет чистой, рекомендуем протереть её поверхности глицерином. Для этого достаточно смочить сухую ткань и тщательно пройтись по стенкам, дну и потолку. Глицерин образует тонкий защитный слой, который замедляет образование нового льда. Даже если появятся небольшие наледи, они будут легко отделяться от поверхности.

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Об источнике: Interia Kobieta

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