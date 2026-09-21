Морозилка перестанет обрастать льдом: поможет копеечное средство

Вы узнаете:
- Почему в морозильной камере образуется лёд
- Как быстро разморозить морозильную камеру
- Что сделать после очистки, чтобы лёд не намерзал снова
Накопление льда в морозильной камере - проблема, которую не стоит игнорировать. Даже несколько миллиметров инея снижают эффективность работы техники, заставляют компрессор работать дольше и увеличивают расход электроэнергии до 30%. Кроме того, лёд занимает полезное пространство, затрудняет циркуляцию холодного воздуха и может привести к порче продуктов.
Главред расскажет, как предотвратить намерзание льда в морозильной камере.
Почему важно регулярно размораживать морозильную камеру
Иней действует как теплоизолятор, препятствуя нормальной теплопередаче, пишет Interia Kobieta. Из-за этого температура внутри колеблется, продукты быстрее теряют свежесть, а иногда даже получают так называемый морозный ожог - они высыхают и теряют вкус. Если слой льда достигает 3–5 миллиметров, это уже сигнал о том, что пришло время для очистки.
Как быстро избавиться от льда
Самый простой способ ускорить процесс - поставить внутрь миску с теплой водой и закрыть дверцу. Пар постепенно размягчает лёд, и он отходит от стенок значительно быстрее. Не используйте острые предметы для отколывания льда и не лейте кипяток, ведь это может повредить пластиковые элементы.
Хитрость, которая предотвращает повторное намерзание
После того как камера станет чистой, рекомендуем протереть её поверхности глицерином. Для этого достаточно смочить сухую ткань и тщательно пройтись по стенкам, дну и потолку. Глицерин образует тонкий защитный слой, который замедляет образование нового льда. Даже если появятся небольшие наледи, они будут легко отделяться от поверхности.
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Об источнике: Interia Kobieta
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