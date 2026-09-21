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В Кремле сделали новое заявление о переговорах с Украиной и США - что сказали

Мария Николишин
21 сентября 2026, 13:00
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Пресс-секретарь Кремля заявил о желании вернуться к формату переговоров с участием трех сторон.
В Кремле сделали новое заявление о переговорах с Украиной и США - что сказали
У Путина сделали заявление о возобновлении переговоров / коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Кратко:

  • Кремль рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров
  • Песков признал отсутствие каких-либо сдвигов

Страна-агрессор Россия якобы хочет возобновить трехсторонние переговоры по Украине, однако пока никакого прогресса в этом нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.

По его словам, Москва якобы все еще надеется вернуться к консультациям в трехстороннем формате для урегулирования ситуации.

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"Мы надеемся, что все-таки нам удастся возобновить трехсторонние переговоры. И мы предпримем еще одну попытку достичь наших целей мирным путем", - заявил Песков.

В то же время пресс-секретарь российского диктатора признал, что на данный момент в вопросе урегулирования нет какого-либо прогресса.

"Нет, никаких сдвигов нет", - сказал он, комментируя ситуацию относительно перспектив возобновления трехсторонних переговоров.

Когда может состояться новый раунд переговоров

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что очередной раунд мирных переговоров предварительно запланирован на октябрь 2026 года.

По его словам, ожидается, что встреча пройдет в формате с участием трех сторон.

"Готовимся. На октябрь", - сказал Буданов.

При этом конкретное место проведения встречи глава Офиса президента не назвал.

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин заявлял, что якобы Украина, несмотря на заявления, не хочет вести переговоры, а также делает все, чтобы никакого мира не было.

Специальный посланник президента США Джаред Кушнер говорил, что у сторон нет общего видения желаемого результата, а самым сложным вопросом переговоров остается территориальный.

В то же время руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок убежден, что полноценные переговоры о завершении войны в Украине станут возможными только тогда, когда к процессу присоединится Европа - с конкретными гарантиями для Киева и встречными требованиями к Москве.

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О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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