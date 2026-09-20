Фицо заявил о риске войны между НАТО и РФ и раскритиковал поддержку Украины

По мнению Фицо, Европа сейчас как никогда близка к масштабной войне, которая может выйти за пределы украинского конфликта.

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Фицо раскритиковал поддержку Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/robertficosk

Что сказал Роберт Фицо:

Война в Украине не является войной ни для Словакии, ни для НАТО

Словакия не намерена отправлять своих военнослужащих воевать

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что часть западных политиков якобы пытается спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией после провала стратегии, направленной на поражение Москвы в войне против Украины. Об этом сообщает Reuters.

По мнению Фицо, Европа сейчас как никогда близка к масштабной войне, которая может выйти за пределы украинского конфликта. Он обвинил западные страны в том, что они, поддерживая Украину, якобы лишь усиливают напряженность.

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"Мы стоим перед лицом смертельной опасности", - заявил словацкий премьер. По его мнению, продолжение поддержки Украины не принесло ожидаемого результата.

Фицо утверждает, что после неудачи стратегии по ослаблению России с помощью войны в Украине некоторые западные политики якобы решили добиться своей цели другим путем - спровоцировать непосредственное столкновение между Россией и НАТО.

"Определенные "ястребы войны" внутри НАТО пытаются любой ценой превратить эту войну в конфликт между Россией и альянсом", - сказал он.

Словацкий премьер также заявил, что война в Украине не является войной ни для Словакии, ни для НАТО. По его словам, повод для начала нового конфликта можно создать достаточно легко.

Фицо подчеркнул, что Словакия не намерена отправлять своих военнослужащих воевать, если причиной для этого станет, как он выразился, сфабрикованный предлог.

При этом в последние дни Фицо уже предупреждал о риске того, что отдельные инциденты могут привести к задействованию статьи 5 Североатлантического договора. Он заявлял, что хочет не допустить вовлечения Словакии в вооруженный конфликт.

Роберт Фицо, который неоднократно выступал против предоставления Украине военной помощи, сохраняет контакты с российским руководством и занимает позицию, отличающуюся от подхода большинства стран ЕС в вопросе поддержки Киева.

Роберт Фицо / Инфографика- Главред

Готов ли Путин согласиться на мир

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин ни при каких обстоятельствах не согласится на мир, а возможные переговоры до середины 2027 года могут носить лишь формальный характер.

По его словам, Кремль может использовать сам факт переговоров без реального намерения завершить войну.

"Инициатором всех событий является Путин. И он ни при каких обстоятельствах не согласится на мир. Даже если начнутся мирные переговоры, то до конца первого полугодия 2027 года они будут носить имитационный характер", - подчеркнул он.

Нападение на страны НАТО - последние новости

Напомним, американская разведка допускает вероятность военного нападения страны-агрессора России на страну НАТО в период с осени 2026 года по 2029-й. Об этом пишет издание The Atlantic.

"Главред" ранее писал, что Россия усиливает гибридные угрозы в отношении Европы. По данным западных источников, РФ одновременно проявляет активность в различных направлениях - от подводной инфраструктуры НАТО до воздушного пространства стран Европы.

Ранее сообщалось, что европейские страны могут оказаться не готовыми к длительному вооруженному противостоянию с Россией. К такому выводу пришли представители оборонной сферы, обсуждавшие перспективы военного сотрудничества Европы.

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О персоне: Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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