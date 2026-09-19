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РФ может запускать тысячи реактивных "Шахедов": Криволап предупредил о новой угрозе

Руслана Заклинская
19 сентября 2026, 17:29
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После внедрения изменений в малую ПВО эффективность уничтожения обычных "Шахедов" выросла с 50–55 % до 85–90 %.
РФ может запускать тысячи реактивных
Атака дронов / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, УНИАН

Ключевые тезисы эксперта:

  • Реактивные "Шахеды" стали новым вызовом для ПВО
  • РФ может запускать до 3000 реактивных "Шахедов" в месяц
  • Украине может понадобиться около 10 тысяч перехватчиков

Россия существенно расширила использование ударных беспилотников, а появление реактивных "Шахедов" создало для украинской ПВО новый вызов. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап.

По его словам, в прошлом году во время массированных атак РФ случались ситуации, когда десятки "Шахедов" одновременно нацеливались на один военный объект, а эффективного противодействия такому количеству целей не было. Дроны могли свободно пролетать над городами.

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Криволап отметил, что ситуация изменилась после организационных преобразований в системе малой ПВО и нового подхода к оценке работы подразделений.

"Если раньше ты получал оценку за сбитый "Шахед", а если не сбил - ничего не получал, то потом стали учитывать разницу между тем, сколько целей вошло в зону ответственности и сколько из нее вышло. Если что-то вышло из твоей зоны - ты проиграл. И ситуация сразу существенно изменилась", - пояснил эксперт.

По словам Криволапа, в феврале Украина смогла повысить эффективность уничтожения обычных "Шахедов" примерно с 50–55 % до 85–90 %. В то же время впоследствии Россия начала использовать новый тип дронов - реактивные "Шахеды", которые сложнее перехватывать.

Криволап подчеркнул, что даже появление серийного производства реактивных дронов-перехватчиков не решит проблему мгновенно. По его оценке, если РФ способна запускать до 3000 реактивных "Шахедов" в месяц, то при соотношении перехвата хотя бы один к трем Украине понадобится около 10 тысяч перехватчиков.

Реактивный "Шахед"
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

"А где взять производство такого количества двигателей? Нам сейчас нужно решать вопрос, где быстро производить дешевые малоресурсные турбореактивные двигатели. Но это все равно не будет быстро. Такое производство невозможно развернуть мгновенно", - отметил авиационный эксперт.

Почему Украина практически бессильна против реактивных "Шахедов" - мнение военного

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что Украина фактически утратила инициативу в сфере применения реактивных дронов, в то время как российские войска продолжают наращивать их производство. Украинские беспилотники также атакуют цели на территории РФ, однако российская ПВО сбивает часть из них.

"Мы даже не знаем, что с ними делать. То есть ни дронов, ни противодействия", - написал Жорин в своем Telegram-канале.

Военный отметил, что реактивные "Шахеды" представляют собой отдельную проблему, поскольку украинская ПВО пока уничтожает лишь небольшую их часть. По его мнению, Украине необходимо одновременно развивать эффективные средства противодействия таким БПЛА и собственное производство реактивных беспилотников.

Атаки РФ "Шахедами" по Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Криволап заявил, что россияне могут применять коррекцию через LTE-вышки и скрытые устройства для донаведения беспилотников. По его словам, в системе "Рассвет" в настоящее время запущено около 30 спутников, которые еще выходят на свои орбиты.

Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил о разработке системы навигации "Ариадна" для "Шахедов". Он подчеркнул, что система "Ариадна" для "Шахедов" позволяет ориентироваться в глубине территории Украины и снижает эффективность РЭБ.

Президент Зеленский сообщил о применении нового дрона-перехватчика против реактивных "Шахедов". Он отметил, что новый дрон-перехватчик уже прошел практическое испытание, и подчеркнул необходимость увеличения количества таких средств и дальнейшего развития этого направления.

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О персоне: Константин Криволап

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует авиационную тематику на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

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