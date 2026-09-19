Обувь можно испортить за одну стирку: как правильно стирать кроссовки в машине

О чём вы узнаете:
- Какие кроссовки нельзя стирать в стиральной машине
- Как подготовить обувь к стирке
- Почему кроссовки нельзя сушить на батарее
Попытка быстро очистить любимую пару с помощью стиральной машины может закончиться деформацией обуви, отклеившейся подошвой или испорченным материалом. Чтобы сохранить внешний вид и качество кроссовок, важно соблюдать четкие правила подготовки, выбора режима и сушки. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает издание 1plus1.ua, положить кроссовки в стиральную машину кажется самым простым способом избавиться от грязи, однако такой уход подходит далеко не для каждой обуви. Перед чисткой необходимо обязательно проверить материал и инструкцию производителя, ведь некоторые модели вообще не переносят длительного намокания.
Можно ли стирать кроссовки в стиральной машине
Машинная стирка обычно не рекомендуется для обуви из кожи, замши и моделей с приклеенными декоративными элементами или сложными конструктивными вставками. Вращение барабана и длительный контакт с водой могут необратимо повредить эти материалы.
Если на обуви есть лишь несколько пятен, полное погружение в воду будет излишним - в таком случае лучше ограничиться мягкой щеткой, влажной тряпкой и деликатным чистящим средством.
Пошаговая подготовка к стирке
Если производитель разрешает машинную стирку, обувь нужно правильно подготовить:
Очистите подошву: удалите камешки, песок и грязь, чтобы они не повредили стиральную машину и не испачкали ткань ещё больше.
Снимите шнурки и стельки: их лучше стирать или чистить отдельно, это также позволит кроссовкам лучше промыться изнутри.
Используйте мешок для стирки: специальный сетчатый чехол уменьшит удары обуви о барабан и защитит материал от лишнего трения.
Температура и режим
Универсальной температуры для всех моделей не существует, поэтому главным ориентиром должна быть этикетка изделия. Общее правило - выбирать деликатный цикл и избегать горячей воды.
Также не стоит использовать отбеливатели или агрессивные средства, которые могут изменить цвет или испортить структуру материала. Для тканевых и сетчатых моделей лучше всего подойдет мягкий мыльный раствор.
Видео о том, как стирать кроссовки в стиральной машине, можно посмотреть здесь:
Как правильно сушить обувь
Неправильная сушка может испортить пару даже после идеальной стирки. Строгие запреты включают:
- сушку на батарее или возле обогревателей;
- использование сушильной машины (если это прямо не разрешено производителем);
- оставление обуви под прямыми солнечными лучами (материал может выгореть).
Высокая температура деформирует материалы и разрушает клеевые соединения. Сушить кроссовки следует естественным образом в хорошо проветриваемом помещении. Стельки сушат отдельно, а внутрь кроссовок можно положить сухую бумагу, которую периодически меняют для впитывания влаги. Надевать кроссовки можно только после их полного высыхания.
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Об источнике: 1plus1.ua
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