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Всего одна процедура в сентябре: что делать со смородиной, чтобы было много ягод

Анна Ярославская
19 сентября 2026, 12:20
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Правильная обрезка смородины осенью избавляет от потери урожая.
Осенняя обрезка смородины
Как правильно обрезать смородину осенью: советы садоводов / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Читайте в материале:

  • Обрезка смородины в сентябре снижает стресс и сохраняет урожай
  • Старые черные и слабые ветки срезают до здоровых молодых побегов
  • Срезы делают под углом 45 градусов чистым и острым секатором

Осенняя обрезка смородины помогает поддерживать здоровье куста и создать условия для хорошего урожая в следующем сезоне. После сбора ягод самое время удалить старые, сухие и слабые побеги, проредить куст и правильно сформировать его. При этом важно не переусердствовать: слишком сильная или поздняя обрезка может ослабить растение перед зимой.

Опытный садовод Екатерина рассказала на своем ютуб-канале "Загородные будни", почему именно в сентябре лучше обрезать смородину, а не весной.

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Можно ли обрезать смородину весной

"Часто можно услышать совет обрезать смородину весной. Но к этому времени куст уже просыпается, начинается сокодвижение, и каждый срез становится серьезным стрессом для растения. Такие кусты дольше восстанавливаются и даже могут потерять часть урожая. В сентябре все иначе. Урожай уже собран, растение спокойно готовится к зиме. Мы удаляем ненужные ветки, и это совершенно не мешает дальнейшему росту. А весной куст уже готов к новому сезону, и все силы направляются на здоровые молодые побеги", - объяснила Екатерина.

Какие ветки нужно обрезать

  • Черные ветки без почек уже мертвые - ягод они не дадут. Их нужно удалять полностью.
  • Если видим развилку, где одна ветка старая и черная, а другая молодая, с почками, то оставляем молодую ветку, а старую срезаем.
  • Тонкие, слабые веточки с мелкими почками тоже лучше удалить. Они только забирают силы у куста, вместо того чтобы давать урожай.
  • Бывает, что ветка не черная, но растет в сторону и сильно торчит. В этом случае необязательно срезать ее полностью - достаточно немного укоротить, чтобы куст сохранял красивую форму и вам было удобно собирать ягоды.

"Очень важно правильно формировать куст. Если кусты растут густо, оставляем примерно пять сильных молодых побегов. Если посадка более редкая, можно оставить семь–девять побегов. Это обеспечит оптимальный баланс: куст будет продуктивным, но не превратится в непроходимые заросли", - добавила садовод.

Что любит и чего не любит черная смородина
Что любит и чего не любит черная смородина / Инфографика: Главред

Типичные ошибки, которые часто допускают садоводы

Первая ошибка - слишком поздняя обрезка. Если делать ее уже в ноябре, когда куст погрузился в состояние покоя, срезы будут заживать медленно и могут подмерзнуть.

Вторая - слишком сильное прореживание. Если удалить слишком много веток за один раз, куст испытает стресс и ослабнет.

Третья - неправильный срез. Резать нужно под углом 45 градусов, а не ровно, чтобы на месте среза не задерживалась вода и ветка не загнивала.

И четвертая - тупой или грязный инструмент. Он может повредить ткани растения и занести инфекцию. Всегда работайте острым и чистым секатором.

После обрезки куст нуждается в небольшом уходе. Места срезов можно обработать садовым варом или хотя бы присыпать золой. Это защитит растение от болезней. Но если у вас много кустов, обработать каждый срез таким образом просто невозможно.

Также желательно замульчировать землю вокруг кустов. Можно использовать солому, торф или компост. Это поможет сохранить влагу и защитить корни от морозов.

"И не забывайте о подкормке. Осенью хорошо добавить немного перегноя или компоста. Азотные удобрения уже не подходят - их лучше оставить до весны", - добавила Екатерина.

Смотрите видео - Как и когда обрезать смородину:

Ранее Главред писал, что осень считается одним из самых удачных периодов для посадки смородины: почва еще сохраняет тепло, а прохладная погода помогает саженцам направить силы на укоренение. Чтобы куст хорошо прижился и весной быстро пошел в рост, важно правильно выбрать место, подготовить посадочную яму и не допустить распространенных ошибок при посадке. Детальнее читайте в материале: Смородина будет расти лучше: как правильно посадить куст осенью.

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YouTube-канал "Заміські будні"

Автор и ведущая канала Екатерина. Живет и ведет хозяйство в Центральной Украине.

Тематика канала: загородная жизнь, садоводство, огородничество, уход за цветами и декоративными растениями, а также бытовые сюжеты и видео о покупке/обустройстве дома (обзоры сада, высадка цветов и эксперименты).

По словам Екатерины, в конце 2021 года она с мужем приобрела дом с участком и начала создавать свой загородный дом и сад.

"Я более 16 лет занимаюсь огородничеством, поэтому делюсь собственным опытом выращивания овощей, ухода за цветами и декоративными растениями и сезонных работ в саду и на огороде. Здесь я показываю нашу настоящую загородную жизнь: дом, сад, огород, цветы, домашние дела, животных, семью, покупки, ремонты, эксперименты и маленькие и большие приключения наших будней", - говорится в описании к каналу.

На канале опубликовано более 380 видеороликов, а количество подписчиков составляет свыше 2,2 тыс. человек.

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