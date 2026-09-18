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"Охотник за сокровищами": ученый сделал сенсационное открытие и "взорвал" архивы

Алексей Тесля
18 сентября 2026, 21:00
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Проведённые исследования позволили определить возраст фрагмента - предположительно он относится примерно к 300 году нашей эры.
Книги, архив
В архиве сделали важное открытие / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

  • Найден отрывок из знаменитой поэмы Гомера "Одиссея"
  • Фрагмент предположительно относится к 300 году нашей эры

Доктор Марк де Крей принимал участие в исследовательском проекте Утрехтского университета, посвящённом изучению старинных рукописей. Необычный фрагмент он обнаружил ещё два года назад, однако университет сообщил об этой находке лишь на текущей неделе.

Во время работы Де Крей изучал собрание раннехристианских рукописей, которое Утрехтский университет приобрёл в середине XX века. Среди материалов одной из книг исследователь неожиданно заметил небольшой кусочек бумаги, пишет RMF 24.

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Сначала специалисты предположили, что перед ними фрагмент пергамента, датируемый VII веком. В этой коллекции ранее уже находили несколько похожих текстов, написанных на египетском языке.

Однако Де Крей, который преподаёт греческий язык, смог распознать слова на найденном листке. Вскоре выяснилось, что текст представляет собой отрывок из знаменитой поэмы Гомера "Одиссея". "Любой человек, изучающий греческий, в какой-то момент знакомится с Гомером", - рассказал Де Крей голландскому телеканалу RTV Utrecht.

Проведённые исследования позволили определить возраст фрагмента - предположительно он относится примерно к 300 году нашей эры. По информации университета, в мире известно лишь около 30 подобных сохранившихся фрагментов.

Сам Де Крей с юмором относится к своей работе. В интервью RTV Utrecht он заявил: "У меня лучшая работа в мире".

"Я словно охотник за сокровищами. Каждый день мне удаётся обнаружить что-то новое и интересное. Этот фрагмент - как раз одна из таких находок", - отметил исследователь.

Учёные считают, что найденный кусочек когда-то мог быть частью небольшого, удобного для ношения издания полного собрания произведений. Предполагается, что оно находилось у жителя египетского оазиса Файюм.

Как сообщает RTV Utrecht, по размеру фрагмент примерно сопоставим с игральной картой. Со временем он выцвел, а на поверхности остались следы воздействия влаги. Текст сохранился с обеих сторон листка.

Screenshot
/ uu.nl

Найденный текст относится к двенадцатой книге "Одиссеи". В этой части поэмы Одиссей рассказывает о своих спутниках, которые, мучаясь от голода, съедают скот, принесённый в жертву богу солнца Аполлону. Этот эпизод находится приблизительно в центральной части произведения.

"В "Одиссее" встречается немало довольно скучных эпизодов. Но этот, если разобраться, действительно очень забавный", - сказал Де Крей.

Загадочное прошлое Антарктиды

Сегодня Антарктиду считают необитаемым континентом, но миллионы лет назад её климат был гораздо теплее: здесь росли леса, существовали озёра и болотистые территории.

Возможные древние путешествия к южным широтам связывают и с полинезийскими преданиями. В маорийской традиции говорится о мореплавателе Хуи Те Рангиоре, который якобы достиг холодных южных вод ещё в VII веке.

Однако археологических подтверждений посещения Антарктиды древними мореплавателями пока не найдено. Поэтому эта версия остаётся предметом научных споров и исследований.

Ранее сообщалось о раскопках на месте, где был распят Иисус. Археологи обнаружили остатки древнего сада в Иерусалиме.

Напомним, ранее археологи обнаружили древний камень, который всех удивил. У археологов осталось больше вопросов, чем ответов.

Напомним, Главред писал, что согласно распространенной гипотезе, пиковое разнообразие динозавров приходилось на период около 75 миллионов лет назад, после чего оно якобы начало постепенно снижаться задолго до столкновения с астероидом 66 миллионов лет назад.

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Об источнике: RMF24.pl

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