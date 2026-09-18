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Золото под ногами: искатель металла откопал 3000-летний клад за 20 минут

Марина Иваненко
18 сентября 2026, 19:44
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Житель Уэльса обнаружил с помощью металлоискателя золотой браслет возрастом более 3000 лет. Артефакт с содержанием золота 92,8% признан национальным сокровищем.
Случайная находка на поле оказалась древним сокровищем
Случайная находка на поле оказалась древним сокровищем / Коллаж: Главред, фото: BBC

О чём вы узнаете:

  • Металлоискатель помог найти древний золотой клад
  • Браслету из Уэльса может быть более 3000 лет
  • Что теперь будет с исторической находкой

Обычное увлечение поиском металла превратилось в настоящую историческую находку для жителя Уэльса. Идрис Томас, который всего около 20 минут искал металлоискателем на фермерском поле в поселке Лланухллин, случайно наткнулся на массивный золотой браслет, которому, по оценкам ученых, уже более 3000 лет. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает BBC, лабораторный анализ Музея Уэльса показал, что содержание золота в артефакте составляет 92,8%. Ювелирное украшение эпохи поздней бронзы, предварительная стоимость которого составляет 15–20 тысяч фунтов стерлингов, официально признали национальным сокровищем. На слушаниях в Каернарвоне заместитель коронера Сара Райли назвала артефакт "абсолютно удивительным и впечатляющим".

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Кому мог принадлежать древний браслет

Историки предполагают, что массивное украшение около 3000 лет назад могло носить человек из высших слоев общества того времени. Об этом свидетельствуют материал, размер и характер самого украшения.

Для археологов такие находки имеют значение не только из-за высокой стоимости металла. Древние ювелирные изделия помогают исследователям больше узнать о быте, социальной структуре и уровне мастерства людей, живших на территории современного Уэльса в бронзовом веке.

Как нашли драгоценность

Томас занимается поиском металла около двух лет. По его словам, увлечься этим хобби его вдохновили телепередачи. Во время очередного поиска он сначала не понял, что перед ним действительно ценная историческая находка, и воспринял предмет как обычный кусок металла.

Только после того, как стало ясно, что предмет изготовлен из золота, находка привлекла внимание специалистов. Дальнейший анализ подтвердил её значительный возраст и историческую ценность.

Что будет с браслетом

Местный музей Storiel уже выразил заинтересованность в приобретении древнего украшения для своей экспозиции. Окончательная оценка и дальнейшая судьба артефакта должны быть определены после соответствующей процедуры с участием Комитета по кладам.

Для первооткрывателя эта находка стала неожиданным результатом увлечения, которым он занимается всего несколько лет. То, что начиналось как обычный поиск металла на фермерском поле, завершилось обнаружением редкого золотого артефакта бронзового века.

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Об источнике: BBC

Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей - крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек по всему миру (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

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