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Прожигает даже металл: на фронте набирает обороты "горячее оружие" - Forbes

Анна Косик
13 июля 2024, 13:03
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Новые боеприпасы наделены уникальными возможностями и эффективно работают с малыми беспилотниками.
Дрон, удар дрона
На фронте начали активнее использовать новое "горячее оружие" / Коллаж: Главред, фото: 41 ОМБР, скрин с видео

Украинские военные начали использовать новый тип оружия для беспилотников, который может прожечь даже металл - термит. Об этом говорится в статье Forbes.

Горячий термит, который применяют в боях, состоит из смеси оксида железа и алюминия. Он горит из-за того, что в ржавчине содержится кислород и он сильнее притягивается к алюминию, чем к железу. Достигая температуры около 4000F, термитная реакция имеет тенденцию расплавлять все, к чему прикасается.

Термит, в отличие от других видов оружия, должен быть очень близко к цели поражения. Именно поэтому термитные гранаты AN-M14 армии США больше относятся к классу средств разрушения, чем к оружию, и используются для "повреждения, обездвиживания или уничтожения транспортных средств, систем вооружения, укрытий или боеприпасов". Небольшой дрон отлично подходит для доставки таких гранат к объекту уничтожения.

видео дня

Сочетание беспилотников и термита - мощная комбинация, поскольку точная доставка дрона может направить термит именно туда, где он будет иметь наибольший эффект.

Украина сейчас в процессе усиления атак беспилотников на российские нефте- и газохранилища и электроподстанции. Поэтому новый тип "горячего вооружения", вероятнее всего, будет использоваться все чаще.

Особенно актуально это для украинских сил потому, что россияне устанавливают металлические клетки вокруг объектов критической инфраструктуры, которые теперь вряд ли смогут остановить украинцев.

Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, Силы обороны Украины выбили российских оккупантов из населенного пункта Сотницкий Казачок на Харьковщине. Сообщается также, что враг продвинулся возле Воздвиженки, Юрьевки, в Раздоловке и Новоселовке Первой в Донецкой области.

Ранее армия страны-агрессора России пыталась давить в районе Боровой на Харьковщине, применяя для этого дивизию. Однако в результате успешных действий украинских защитников бригада была полностью разбита.
Накануне стало известно, что армия страны-агрессора России не прекращает попыток провести активные действия возле населенных пунктов Терны и Ямполовка, что в Донецкой области. Однако, недавний разгром всей техники усложнил ситуацию для врага.
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