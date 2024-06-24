1500 километров - не проблема: Зеленский удивил количеством пораженных НПЗ в РФ

Мы защищаем свой дом, свою землю, жизнь украинского народа. И обязательно защитим, сказал Зеленский.

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Зеленский назвал количество пораженных НПЗ в России / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Уже поражено более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, нефтебаз государства-террориста России. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины с тридцатой годовщиной ЦСО.

Он подчеркнул, что это одно из лучших боевых подразделений Украины и его результаты положительно повлияли на все стратегические битвы этой войны.

По словам президента, украинцы должны знать и быть благодарными за "минусование" экономического потенциала России, который работает на войну.

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"Уже поражено более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, нефтебаз государства-террориста. Для дронов СБУ расстояние в полторы тысячи километров уже не является проблемой", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что все это приближает справедливое для Украины окончание войны и ответственность России за все совершенное против нашего государства и людей.

"Украина сейчас на том этапе войны, когда надо выстоять против российских штурмов и не дать врагу ни одного существенного достижения. И в Украине нужна максимальная отдача от каждого подразделения - нужен максимально четкий результат каждого боевого задания для наших ребят. Мы можем и должны вернуть Украине боевую инициативу в этой войне. Мы защищаем свой дом, свою землю, жизнь украинского народа. И обязательно защитим", - отметил президент Украины.

Зеленский отметил, что с начала полномасштабной войны бойцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины уже получили 557 государственных наград, 12 спецназовцев были отмечены званием Герой Украины, но, к сожалению, 7 из них посмертно.

Карта российских НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Атаки дронов в РФ - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 июня дроны ударили по нефтебазе страны-оккупанта РФ в Тамбовской области, в результате произошел пожар.

Силы обороны Украины 5 июня нанесли удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области РФ.

В разведывательной службе Пентагона заявили, что удары украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре в начале 2024 года привели к выходу из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей России и повысили внутренние цены на топливо.

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