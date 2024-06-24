Штурмовиков РФ "перемололи" вместе с техникой: ВСУ отразили мощную атаку врага

Штурм российских оккупантов с бронетехникой отразили украинские защитники, уничтожив живую силу и технику РФ.
Украинские бойцы уничтожили и повредили 6 единиц тяжелой вражеской техники, сообщает пресс-служба 33-ей отдельной механизированной бригады.
"Снова ранним утром враги попытались атаковать украинские рубежи. Дополнительная защита, РЭБ и мангалы не спасли российскую технику от впечатлений", - рассказали украинские защитники.
Уточняется, что что в результате украинские воины уничтожили пятерых оккупантов и ранили еще четверых.
Украинские защитники также уничтожили и повредили технику РФ:
- 5 танков (3 - уничтожено, 2 - повреждено);
- 1 БМП (уничтожен).
Смотрите видео - отражение штурма РФ:
Что известно о 33-й отдельной механизированной бригаде
33 ОМБр - соединение механизированных войск Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Создана в 2016 году. После российского вторжения в Украину в 2022 году была развернута, в 2023 году вела бои на Запорожском направлении. Бригада имеет на вооружении танки Leopard 2A4, модернизированные динамической защитой, пишет Википедия.
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