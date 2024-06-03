Взрывалось и горело: ВСУ разгромили военную колонну РФ у границ Сумской области

18 единиц техники врага остановились в поле, после чего по военным РФ был нанесен удар.

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Удар по военной колонне оккупантов РФ / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

В РФ неподалеку от границы с Сумской областью была уничтожена военная колонна российских оккупационных сил в результате ударов FPV-дронов.

Вражескую технику сожгли в трех километрах от украинской границы в Курской области, рассказал в Telegram волонтер Сергей Стерненко.

Он опубликовал кадры, как оккупанты передвигались в колонне грузовиков, при этом 18 единиц техники врага остановились в поле, после чего по военным РФ был нанесен удар.

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Волонтер пишет, что вражескую колонну уничтожили в Суджанском районе Курской области неподалеку от границы с Сумской областью.

При этом он уточнил, что бойцы 53-й отдельной механизированной бригады подразделения "Малибу" и "Крила до пекла" 103-й отдельной бригады теробороны разбили вражескую технику.

"Часть техники убежала, часть уничтожили", — добавил Стерненко.

Смотрите видео - уничтожение колонны РФ у границ Сумской области:

/ Скриншот

Угроза наступления РФ на Сумщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что РФ стягивает силы на границу с Сумской и Черниговской областями. Российские оккупанты могут готовиться к наступлению, чтобы не допустить переброски украинских подразделений на другие направления.

Напомним, ранее сообщалось об угрозе наступления РФ в Сумской области. Андрей Коваленко заявил, что действия российских оккупантов в Сумской области напрямую зависят от результатов их атак в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, Кирилл Буданов заявил о том, что РФ может развернуться для атаки на Сумы. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум", пишет The New York Times.

Кто такой Сергей Стерненко? Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

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