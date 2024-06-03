УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Взрывалось и горело: ВСУ разгромили военную колонну РФ у границ Сумской области

Алексей Тесля
3 июня 2024, 16:50
189
18 единиц техники врага остановились в поле, после чего по военным РФ был нанесен удар.
Screenshot
Удар по военной колонне оккупантов РФ / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

В РФ неподалеку от границы с Сумской областью была уничтожена военная колонна российских оккупационных сил в результате ударов FPV-дронов.

Вражескую технику сожгли в трех километрах от украинской границы в Курской области, рассказал в Telegram волонтер Сергей Стерненко.

Он опубликовал кадры, как оккупанты передвигались в колонне грузовиков, при этом 18 единиц техники врага остановились в поле, после чего по военным РФ был нанесен удар.

видео дня

Волонтер пишет, что вражескую колонну уничтожили в Суджанском районе Курской области неподалеку от границы с Сумской областью.

При этом он уточнил, что бойцы 53-й отдельной механизированной бригады подразделения "Малибу" и "Крила до пекла" 103-й отдельной бригады теробороны разбили вражескую технику.

"Часть техники убежала, часть уничтожили", — добавил Стерненко.

Смотрите видео - уничтожение колонны РФ у границ Сумской области:

Screenshot
/ Скриншот

Угроза наступления РФ на Сумщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что РФ стягивает силы на границу с Сумской и Черниговской областями. Российские оккупанты могут готовиться к наступлению, чтобы не допустить переброски украинских подразделений на другие направления.

Напомним, ранее сообщалось об угрозе наступления РФ в Сумской области. Андрей Коваленко заявил, что действия российских оккупантов в Сумской области напрямую зависят от результатов их атак в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, Кирилл Буданов заявил о том, что РФ может развернуться для атаки на Сумы. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум", пишет The New York Times.

Кто такой Сергей Стерненко?

Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Сумская область Сергей Стерненко война России и Украины
Реклама

Главное за день

Взрывалось и горело: ВСУ разгромили военную колонну РФ у границ Сумской области

Взрывалось и горело: ВСУ разгромили военную колонну РФ у границ Сумской области

16:50 Мир
РФ может повторить жестокий сценарий Алеппо в Харькове: в СНБО раскрыли угрозы

РФ может повторить жестокий сценарий Алеппо в Харькове: в СНБО раскрыли угрозы

16:49 Украина
Месть за Харьков: HIMARS зрелищно атаковал "баллистику" под Белгородом, горят склады БК

Месть за Харьков: HIMARS зрелищно атаковал "баллистику" под Белгородом, горят склады БК

16:44 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Как сделать так, чтобы в машине не было жарко: водители впечатлены лайфхаком 9572

Как сделать так, чтобы в машине не было жарко: водители впечатлены лайфхаком

Никто не имеет права : Зеленский сделал громкое заявление об окончании войны 6237

"Никто не имеет права": Зеленский сделал громкое заявление об окончании войны

Украина получила поворотный момент в войне 5274

Украина получила поворотный момент в войне

У самой пожилой мамы Украины забрали дочь: женщина хочет родить второго ребенка 2022

У самой пожилой мамы Украины забрали дочь: женщина хочет родить второго ребенка

Последние новости

17:24

Вы сами притянете в дом счастье и благополучие: что нужно сделать 4 июня - приметы

17:14

Что приготовить из луковых стрелок: простые рецепты, которые удивят своим вкусомВидео

16:59

Машина всмятку: лидер популярной украинской группы попал в серьезное ДТП

16:53

"Верила, что ты дома": Марьяна Чечелюк рассказала о любимом, которого "осудили" в РФ

16:50

Взрывалось и горело: ВСУ разгромили военную колонну РФ у границ Сумской областиВидео

Существует 5 сценариев для введения войск НАТО в Украину - Наталья ГлобаСуществует 5 сценариев для введения войск НАТО в Украину - Наталья Глоба
16:49

РФ может повторить жестокий сценарий Алеппо в Харькове: в СНБО раскрыли угрозы

16:44

Месть за Харьков: HIMARS зрелищно атаковал "баллистику" под Белгородом, горят склады БКВидео

16:43

Появится шанс на счастье: что ждет все знаки зодиака в любви в июне 2024Видео

16:04

Си загнал Путина в тупик: в FT раскрыли, какой ультиматум Китай выдвинул России

Реклама
15:50

Газон нельзя косить еще целый месяц: эксперты назвали причину

15:45

Это был последний бой: пропал без вести военный и журналист Александр Петровский

15:45

Сытник покидает НАПК, а в Кабмине СМИ ожидают кадровых изменений

15:39

Кейт Миддлтон и принц Уильям нарушили молчание трогательным заявлением

15:36

Украину будет "заливать": в какие области придут грозы, град и шквалы

15:25

Целую кастрюлю за минуты и без ножа: как быстро почистить молодую картошкуВидео

15:13

Три пути срыва Саммита мира: Кулеба рассказал о противодействии России

15:08

Кто станет преемником Путинамнение

14:32

Малоизвестное место в Украине: где был похоронен древнегреческий герой АхиллесВидео

14:32

И мужчины, и женщины должны быть военнообязанными с 18 лет, а воевать с 23 - Федоренко

14:23

Tayanna впервые призналась в романе с популярным женатым продюсером

Реклама
14:05

Возможны "страшные провокации со смертями": власти предупредили херсонцев

13:59

Без света сотни населенных пунктов: в Укрэнерго заявили о дефиците в энергосистеме

13:42

Вот это настоящая окрошка: бомбический рецептВидео

13:39

Не обрела покой: на семью Заворотнюк после ее смерти набросились мошенники

13:23

РФ теряет роты, оккупанты "отдыхают": Плетенчук рассказал о штурмах Нестриги

12:58

Доллар поднялся до рекордной отметки: курс валют на 3 июня

12:46

Нидерланды дали "зеленый свет": ВСУ будут использовать F-16 для ударов по России

12:19

Для чего люди кладут шарики из фольги в стиральную машину

12:15

Может ли НАТО заморозить войну в Украине: Глоба раскрыла важный сценарий

12:14

"Она всех облизывает": путинистка Кудрявцева жестко опозорила Наташу Королеву в эфире

12:08

ПВО для Украины: в Зеленского сказали, когда ждать решения союзников

11:52

Месяц будет критическим и катастрофическим: Росс назвал неудачников июня-2024Видео

11:48

"Живым из войны не выйдет": аналитик рассказала, какой конец ждет Путина и РФ

11:34

Пропагандисты ликуют: Галкину и Пугачевой запретили вьезд в популярную среди россиян страну

11:29

Церковный праздник 4 июня: что запрещено делать на святого Митрофана

11:06

Подачка для России: Китай хотел приобрести устройства, которые глушат дроны - FT

10:56

Китайский гороскоп на завтра 4 июня: Обезьянам - новый виток жизни, Собакам - успех

10:56

Западное оружие уже работает по РФ: комбат признался, когда ВСУ переломят ход войны

10:47

Путин будет воевать, пока не умрет: аналитик дала неутешительный прогноз по войне

10:09

"Нам уже два месяца": внук Аллы Пугачевой поделился сногшибательной новостью из США

Реклама
09:56

Это увеличило преимущество над россиянами: в ISW рассказали о главном козыре ВСУ

09:51

Гороскоп на завтра 4 июня: Скорпионы - не играйте в жертву, Весам - возможность поразить

09:48

У самой пожилой мамы Украины забрали дочь: женщина хочет родить второго ребенкаВидео

09:15

"Продолжить свои попытки": Наталья Могилевская восхитила своим секретом

09:04

Россияне продвинулись возле Волчанска: в ISW рассказали о резких изменениях в боях

08:55

4 знака зодиака, которые обожают жить в роскоши

08:20

Отключений света станет больше: в Укрэнерго объяснили ситуацию с энергетикой

08:11

РФ ночью массированно обстреляла базу отдыха на Харьковщине: есть жертва и раненыеФото

07:58

"Поставили печать и подписались": украинский певец рассказал, что случилось с беглецами Винником и Ямой

07:44

ВСУ смогут защитить Харьков от российских бомб и ракет: в ISW назвали предпосылки

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять