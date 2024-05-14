Угроза наступления РФ в Сумской области: в СНБО раскрыли вероятный сценарий

Оккупантам не удалось достичь ранее запланированных целей, подчеркнул Андрей Коваленко.

https://glavred.info/ukraine/ugroza-nastupleniya-rf-v-sumskoy-oblasti-v-snbo-raskryli-veroyatnyy-scenariy-10565048.html Ссылка скопирована

Россияне могут атаковать в Сумской области / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), офицер Сил обороны Андрей Коваленко заявил, что действия российских оккупантов в Сумской области напрямую зависят от результатов их атак в Харьковской области.

При этом оккупантам не удалось достичь ранее запланированных целей, отметил он в Telegram.

По его словам, Силы обороны видят, какие группировки держит враг против Сумской области. Также происходят столкновения с русскими ДРГ, враг использует артиллерию, Грады.

видео дня

Глава ЦПД уточнил, что россияне планировали действовать в Сумской области в комплексе с Харьковской областью.

"Но в этих действиях они очень зависимы от собственных результатов в Харьковской области. В настоящее время в приграничных областях Харьковской области они не достигли ранее запланированных целей. Это напрямую влияет на их планы по Сумской области", - добавил Коваленко.

Угроза наступления РФ на Сумщине - последние новости по теме

Ранее Буданов заявил о том, что РФ может развернуться для атаки на Сумы. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум", пишет The New York Times.

Позднее Буданов раскрыл вероятное направление штурма на Сумщине. Он пояснил, что россияне с самого начала планировали операцию не только в Харьковской, но и в Сумской области, однако ситуация пока что им не позволила приступить к активным действиям.

Напомним, в ВСУ предупредили о подготовке атаки РФ. Только за минувшие сутки украинские военные зафиксировали на Черниговщине и Сумщине 55 обстрелов.

Кто такой Андрей Коваленко Боец терробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред