Организатором стала госструктура Роскино, а площадкой - "Русский дом", связанный с подсанкционным Россотрудничеством.

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Российское кино добралось до Рима вопреки протестам / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Фестиваль российского кино проходит в Риме 21-23 ноября

Cinema Barberini отказался от показов из-за участия властей РФ

Площадкой стал "Русский дом", связанный с Россотрудничеством

В Риме, несмотря на протесты, открылся первый Фестиваль российского кино, организованный при поддержке Минкульта страны-агрессорки РФ. Показы должны были пройти в кинотеатре Cinema Barberini, однако его владельцы отказались от сотрудничества, и мероприятие перенесли в "Русский дом". Ранее власти Италии уже выступали против участия России в Венецианской биеннале.

Об отказе кинотеатра 17 ноября сообщило итальянское агентство ANSA. Фестиваль продлится до 23 ноября, его организовала российская госструктура Роскино при поддержке Министерства культуры РФ и при участии посольства РФ в Италии.

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Почему кинотеатр в Риме отказался от фестиваля

Компания Le Vele Srl, управляющая Cinema Barberini, за несколько дней до старта сообщила организаторам, что не может предоставить ранее согласованные залы. По версии кинотеатра, изначально речь шла об обычном культурном мероприятии, которое проводит независимая структура.

Позже выяснилось, что к организации напрямую причастны государственные учреждения РФ. Дополнительными причинами отказа стали обращения общественных организаций, вопросы о соответствии участников санкциям ЕС и риск протестов у здания.

В официальном заявлении Le Vele Srl объяснили, когда узнали, кто стоит за фестивалем.

"Лишь в последние дни, в частности после многочисленных официальных обращений, мы узнали о непосредственном участии государственных учреждений Российской Федерации и организаций, в отношении которых возникли вопросы о совместимости с санкционным режимом Евросоюза", - говорится в заявлении.

При этом в компании подчеркнули, что приоритетом для них остается безопасность зрителей и персонала, а не политическая позиция.

"Это решение ни в коем случае не является позицией против российской культуры или кино", - отметили в управляющей компании.

Кто выступал против российского кинофестиваля в Риме

Вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно обратилась к премьер-министру Италии Джорджи Мелони, министру культуры Алессандро Джули и главе МВД Маттео Пьянтедози с призывом не допустить проведения фестиваля. Соответствующий запрос она направила и в Европейскую комиссию, сообщило итальянское издание Il Foglio.

Пичерно обратила внимание, что "Русский дом" в Риме связан с агентством Россотрудничество, которое находится под санкциями ЕС с июля 2022 года.

"За фестивалем стоит режим Путина, его посольство, министерство культуры и "Русский дом", который подчиняется агентству, находящемуся под санкциями Евросоюза", - заявила Пичерно.

По ее словам, такое мероприятие на фоне войны против Украины фактически работает на нормализацию отношений с государством-агрессором. Против фестиваля также выступили сенатор от Демократической партии Италии Филиппо Сенси и украинские общественные организации в Италии, которые подчеркнули, что не призывают запрещать российскую культуру как таковую.

Где проходит российский кинофестиваль и что покажут

Новой площадкой стал "Русский дом" на площади Бенедетто Кайроли, 6. На церемонии открытия 21 ноября присутствовали посол РФ в Италии Алексей Парамонов, режиссер Егор Михалков-Кончаловский и гендиректор Роскино Эльза Антонова.

За три дня в Риме планируют показать пять российских фильмов:

"Ангелы Ладоги" - военная драма Александра Котта о блокаде Ленинграда;

"Чебурашка 2" - семейная комедия;

"Авиатор" - фантастическая драма Егора Михалкова-Кончаловского;

"Финник 2" - мультфильм о домовом Финнике;

"Цинга" - триллер Владимира Головнева.

Вход на показы бесплатный, но по предварительной регистрации. Директор "Русского дома" Дарья Пушкова, по данным итальянского издания Open, пригрозила владельцам кинотеатра судом.

"Решение будет иметь юридические последствия для владельцев Cinema Barberini", - заявила Пушкова.

Как Россия пытается давить на Европу?

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду отметил, что Москва не собирается смягчать свою позицию.

"Россия не откажется от своих максималистских требований", - подчеркнул эксперт.

Говоря о перспективах переговоров, Розумный обратил внимание, что Кремль сам загоняет диалог в тупик.

"Нынешняя позиция Кремля почти не оставляет пространства для договоренностей", - пояснил он.

Худшим сценарием для Украины эксперт назвал консенсус крупных игроков, после которого основное давление придется на Европу.

"Тогда им останется дожать Европу и заставить Украину пойти на невыгодный мир", - предупредил Розумный.

Россия и Европа - новости

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Путин мечтает о пересмотре системы безопасности в Европе по образцу Ялты-1945. По его словам, Европе не нужен новый порядок в сфере безопасности. Лучшим планом для свободной Европы глава МИД назвал прекращение российской агрессии против Украины.

Тем временем в Кремле заявили о контактах с европейцами. Путин сообщил, что Москва по дипломатическим каналам пригласила европейцев в Москву, чтобы определить их позицию. Формат диалога с Украиной в Кремле обещают определить только после этой встречи.

Италия и ранее выступала против попыток России вернуться в европейское культурное пространство. В марте министр культуры Италии Алессандро Джули выступил против возвращения России на Венецианскую биеннале. Спецпредставитель Кремля Михаил Швыдкой тогда утверждал, что Россия "никогда не покидала" биеннале.

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